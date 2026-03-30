2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SH70/50
Üretimden kaldırılmıştır
Alternatif olarak SH71 satın alınabilir
SH70 yedek başlıklar, Shaver series 7000 (S7xxx) ve Star Wars tıraş makinesi SW7700 ile uyumludur.
Yeni tasarlanan bıçaklar, en iyi kesim açısıyla konforlu bir tıraş deneyimi sunar. Bu sayede çekme hareketleri nedeniyle oluşan tahriş en aza iner.
Elektrikli tıraş makinemizde bulunan çift bıçak sistemi, sakalı kaldırıp cilt seviyesinde keserek daha yakın bir tıraş deneyimi sunar.
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