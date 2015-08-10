Tıraş başlıkları
Toplam:
SH70 yedek başlıklar, Shaver series 7000 (S7xxx) ve Star Wars tıraş makinesi SW7700 ile uyumludur.
Yeni tasarlanan bıçaklar, en iyi kesim açısıyla konforlu bir tıraş deneyimi sunar. Bu sayede çekme hareketleri nedeniyle oluşan tahriş en aza iner.
Elektrikli tıraş makinemizde bulunan çift bıçak sistemi, sakalı kaldırıp cilt seviyesinde keserek daha yakın bir tıraş deneyimi sunar.
En yeni Philips tıraş makinelerinde, tıraş ünitesi sembolü şeklinde dahili değiştirme hatırlatıcıları bulunur. Bu sembol yanarak, tıraş başlıklarını ne zaman değiştirmeniz gerektiğini belirtir.
1. Tıraş makinesini "serbest bırakma" düğmesine basarak açın; 2. Kilidi saat yönünün tersine çevirerek tutucuyu çıkarın; 3. Eski tıraş başlıklarını çıkarın ve yedek başlıkları dikkatlice takın; başlıkların aynı hizada olduğundan emin olun; 4. Tutucuyu değiştirin ve kilidi saat yönünde çevirerek sabitleyin; 5. Tıraş başlığını düzgün şekilde kapattığınızda başlığın yerine oturduğunu duyacaksınız.
Tıraş başlıklarını değiştirdikten sonra, açma/kapama düğmesine 7 saniyeden daha uzun süre basarak değiştirme hatırlatıcısını sıfırlayabilirsiniz. Aksi takdirde, değiştirme tetikleyicisi art arda 9 tıraş sonrasında otomatik olarak kapanır.
%100 performans için tıraş başlıklarınızı 2 yılda bir değiştirin.
Tıraş başlıkları
Temizleme