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Tüm seriler

  • SH70, SH71 ile değiştirildi
  • SH70, SH71 ile değiştirildi
  • SH70, SH71 ile değiştirildi
  • SH70, SH71 ile değiştirildi
  • SH70, SH71 ile değiştirildi
  • SH70, SH71 ile değiştirildi
  • SH70, SH71 ile değiştirildi
  • SH70, SH71 ile değiştirildi
  • SH70, SH71 ile değiştirildi
  • SH70, SH71 ile değiştirildi

Üretimden kaldırıldı

Tıraş başlıkları

SH70/50

SH70, SH71 ile değiştirildi
İki yıl içinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Series 7000 Tıraş Makinesi ile uyumludur.
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En iyi sonucu elde etmek için başlıkları 2 yılda bir değiştirin

SH70, SH71 ile değiştirildi

  • Üretimden kaldırılmıştır

  • Alternatif olarak SH71 satın alınabilir

Shaver series 7000 için yedek başlıklar

Shaver series 7000 için yedek başlıklar

SH70 yedek başlıklar, Shaver series 7000 (S7xxx) ve Star Wars tıraş makinesi SW7700 ile uyumludur.

GentleTrack bıçaklar, cilt dostu ve yakın tıraş deneyimi sunar

GentleTrack bıçaklar, cilt dostu ve yakın tıraş deneyimi sunar

Yeni tasarlanan bıçaklar, en iyi kesim açısıyla konforlu bir tıraş deneyimi sunar. Bu sayede çekme hareketleri nedeniyle oluşan tahriş en aza iner.

Süper Kaldır ve Kes teknolojili tıraş makinesiyle konforlu ve yakın tıraş

Süper Kaldır ve Kes teknolojili tıraş makinesiyle konforlu ve yakın tıraş

Elektrikli tıraş makinemizde bulunan çift bıçak sistemi, sakalı kaldırıp cilt seviyesinde keserek daha yakın bir tıraş deneyimi sunar.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları