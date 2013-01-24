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    Shaver series 5000

    Tıraş başlıkları

    SH50/50
    Genel Derecelendirme / 5
    • Tıraş makinenizi yenileyin Tıraş makinenizi yenileyin Tıraş makinenizi yenileyin
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      Shaver series 5000 Tıraş başlıkları

      SH50/50
      Genel Derecelendirme / 5

      Tıraş makinenizi yenileyin

      İki yıl içinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. 5000 Serisi ve AquaTouch Tıraş Makineleri ile uyumludur. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 165,00 TL

      Shaver series 5000 Tıraş başlıkları

      Tıraş makinenizi yenileyin

      İki yıl içinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. 5000 Serisi ve AquaTouch Tıraş Makineleri ile uyumludur. Tüm faydaları görün

      Tıraş makinenizi yenileyin

      İki yıl içinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. 5000 Serisi ve AquaTouch Tıraş Makineleri ile uyumludur. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 165,00 TL

      Shaver series 5000 Tıraş başlıkları

      Tıraş makinenizi yenileyin

      İki yıl içinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. 5000 Serisi ve AquaTouch Tıraş Makineleri ile uyumludur. Tüm faydaları görün

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        Shaver series 5000

        Shaver series 5000

        Tıraş başlıkları

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        En iyi sonucu elde etmek için başlıkları 2 yılda bir değiştirin

        • MultiPrecision bıçaklar
        Değiştirme hatırlatıcısı

        Değiştirme hatırlatıcısı

        En yeni Philips tıraş makinelerinde, tıraş ünitesi sembolü şeklinde dahili değiştirme hatırlatıcıları bulunur. Bu sembol yanarak, tıraş başlıklarını ne zaman değiştirmeniz gerektiğini belirtir.

        Tıraş başlıklarını kolayca değiştirme

        Tıraş başlıklarını kolayca değiştirme

        1. Tıraş makinesini "serbest bırakma" düğmesine basarak açın; 2. Tutma halkalarını saat yönünün tersine çevirerek çıkarın; 3. Eski tıraş başlıklarını çıkarın ve yedek başlıkları dikkatlice takın; başlıkların aynı hizada olduğundan emin olun; 4. Tutma halkalarını değiştirin ve kilidi saat yönünde çevirerek sabitleyin; 5. Tıraş başlığını düzgün şekilde kapattığınızda başlığın yerine oturduğunu duyacaksınız.

        Tıraş başlıklarını değiştirdikten sonra tıraş makinenizi sıfırlayın

        Tıraş başlıklarını değiştirdikten sonra tıraş makinenizi sıfırlayın

        Tıraş başlıklarını değiştirdikten sonra, açma/kapama düğmesine 7 saniyeden daha uzun süre basarak değiştirme hatırlatıcısını sıfırlayabilirsiniz. Aksi takdirde, değiştirme tetikleyicisi art arda 9 tıraş sonrasında otomatik olarak kapanır.

        Tıraş makinenizi yenileyin

        Tıraş makinenizi yenileyin

        %100 performans için tıraş başlıklarınızı 2 yılda bir değiştirin.

        Bıçaklar hızlı bir tıraş için yukarı kalkarak uzun ve kısa kılları keser

        Bıçaklar hızlı bir tıraş için yukarı kalkarak uzun ve kısa kılları keser

        Hızlı ve yakın bir tıraş deneyimi elde edin. MultiPrecision bıçaklarımız yalnızca birkaç hareketle tüm sakalı kaldırarak keser.

        Süper Kaldır ve Kes Teknolojisi, kılları rahatça ve yakından kesebilmek için kaldırır

        Süper Kaldır ve Kes Teknolojisi, kılları rahatça ve yakından kesebilmek için kaldırır

        Çift bıçaklı Süper Kaldır ve Kes teknolojisi ile daha yakın şekilde tıraş olun. Kusursuz sonuçlar için ilk bıçak sakalları kaldırır ve ikinci bıçak sakalları cilt seviyesinde rahatça keser.

        Teknik Özellikler

        • Tıraş başlıkları

          Şu ürün modellerine uyar:
          • 5000 serisi Tıraş Makinesi (S5xxx)
          • AquaTouch (S5xxx)
          • PowerTouch (PT8xx, PT7xx)
          • AquaTouch (AT8xx, AT7xx)
          Paketteki tıraş başlığı sayısı
          3

        • Temizleme

          Kullanım
          Temizleme spreyini kullanın HQ110

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