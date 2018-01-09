Shaver series 5000

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Üretimden kaldırıldı

Shaver series 5000Tıraş başlıkları

SH50/50

5
| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Tıraş makinenizi yenileyin
İki yıl içinde tıraş başlıklarınız yüzünüzde 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. 5000, 6000 Serisi ve AquaTouch Tıraş Makineleri ile uyumludur.
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Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

S5445/03

En iyi sonucu elde etmek için başlıkları 2 yılda bir değiştirin

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  • MultiPrecision Bıçaklar

  • S55xx hariç S5000 (S5xxx) ile uyumludur

  • AquaTouch ile uyumludur (AT8xx, AT7xx, S5xxx)

  • S6000 (S6xxx) ile uyumludur

  • PowerTouch (PT8xx, PT7xx) ile uyumludur

Yalnızca iki adımda tıraş başlıklarınızı değiştirin

Yalnızca iki adımda tıraş başlıklarınızı değiştirin

En yeni Philips tıraş makinelerinde, tıraş ünitesi sembolü şeklinde dahili değiştirme hatırlatıcıları bulunur. Bu sembol yanarak, tıraş başlıklarını ne zaman değiştirmeniz gerektiğini belirtir.

5000 ve 6000 Serisi Tıraş Makinesi yedek başlıkları

5000 ve 6000 Serisi Tıraş Makinesi yedek başlıkları

SH50 yedek başlıkları S55xx, 6000 serisi Tıraş Makinesi (S6xxx), AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx) ve PowerTouch (PT8xx, PT7xx) hariç 5000 serisi Tıraş Makineleri (S5xxx) ile uyumludur.

Tıraş başlıklarını kolayca değiştirme

Tıraş başlıklarını kolayca değiştirme

1. Tıraş makinesini "serbest bırakma" düğmesine basarak açın; 2. Tutma halkalarını saat yönünün tersine çevirerek çıkarın; 3. Eski tıraş başlıklarını çıkarın ve yedek başlıkları dikkatlice takın; başlıkların aynı hizada olduğundan emin olun; 4. Tutma halkalarını değiştirin ve kilidi saat yönünde çevirerek sabitleyin; 5. Tıraş başlığını düzgün şekilde kapattığınızda başlığın yerine oturduğunu duyacaksınız.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

09/01/2018

Türkiye

Türkiye

Kaliteli ve Orjinal Ürün

Kaliteli ve Orjinal Ürün olarak kutusuz geldi. Philips'e güveniniz tam. Teşekkürler.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 5000 SH50/50 Tıraş başlıkları için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 5000 SH50/50 Tıraş başlıkları için yapılmıştır

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