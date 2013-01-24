Shaver series 5000

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Tıraş makinenizi yenileyin
İki yıl içinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. 5000 Serisi ve AquaTouch Tıraş Makineleri ile uyumludur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tıraş makinenizi yenileyin
İki yıl içinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. 5000 Serisi ve AquaTouch Tıraş Makineleri ile uyumludur. Tüm faydaları görün
Tıraş makinenizi yenileyin
İki yıl içinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. 5000 Serisi ve AquaTouch Tıraş Makineleri ile uyumludur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tıraş makinenizi yenileyin
İki yıl içinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. 5000 Serisi ve AquaTouch Tıraş Makineleri ile uyumludur. Tüm faydaları görün
Tıraş başlıkları
Philips Online Mağaza fiyatı
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En yeni Philips tıraş makinelerinde, tıraş ünitesi sembolü şeklinde dahili değiştirme hatırlatıcıları bulunur. Bu sembol yanarak, tıraş başlıklarını ne zaman değiştirmeniz gerektiğini belirtir.
1. Tıraş makinesini "serbest bırakma" düğmesine basarak açın; 2. Tutma halkalarını saat yönünün tersine çevirerek çıkarın; 3. Eski tıraş başlıklarını çıkarın ve yedek başlıkları dikkatlice takın; başlıkların aynı hizada olduğundan emin olun; 4. Tutma halkalarını değiştirin ve kilidi saat yönünde çevirerek sabitleyin; 5. Tıraş başlığını düzgün şekilde kapattığınızda başlığın yerine oturduğunu duyacaksınız.
Tıraş başlıklarını değiştirdikten sonra, açma/kapama düğmesine 7 saniyeden daha uzun süre basarak değiştirme hatırlatıcısını sıfırlayabilirsiniz. Aksi takdirde, değiştirme tetikleyicisi art arda 9 tıraş sonrasında otomatik olarak kapanır.
%100 performans için tıraş başlıklarınızı 2 yılda bir değiştirin.
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Tıraş başlıkları
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