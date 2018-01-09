2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
MultiPrecision Bıçaklar
S55xx hariç S5000 (S5xxx) ile uyumludur
AquaTouch ile uyumludur (AT8xx, AT7xx, S5xxx)
S6000 (S6xxx) ile uyumludur
PowerTouch (PT8xx, PT7xx) ile uyumludur
En yeni Philips tıraş makinelerinde, tıraş ünitesi sembolü şeklinde dahili değiştirme hatırlatıcıları bulunur. Bu sembol yanarak, tıraş başlıklarını ne zaman değiştirmeniz gerektiğini belirtir.
SH50 yedek başlıkları S55xx, 6000 serisi Tıraş Makinesi (S6xxx), AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx) ve PowerTouch (PT8xx, PT7xx) hariç 5000 serisi Tıraş Makineleri (S5xxx) ile uyumludur.
1. Tıraş makinesini "serbest bırakma" düğmesine basarak açın; 2. Tutma halkalarını saat yönünün tersine çevirerek çıkarın; 3. Eski tıraş başlıklarını çıkarın ve yedek başlıkları dikkatlice takın; başlıkların aynı hizada olduğundan emin olun; 4. Tutma halkalarını değiştirin ve kilidi saat yönünde çevirerek sabitleyin; 5. Tıraş başlığını düzgün şekilde kapattığınızda başlığın yerine oturduğunu duyacaksınız.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
karakaya37
09/01/2018
Türkiye
Kaliteli ve Orjinal Ürün
Kaliteli ve Orjinal Ürün olarak kutusuz geldi. Philips'e güveniniz tam. Teşekkürler.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 5000 SH50/50 Tıraş başlıkları için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 5000 SH50/50 Tıraş başlıkları için yapılmıştır