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    Avent

    Dişlik Balık Şekilli Seri

    SCF890/01
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Minik ağızlara ve ellere uygundur Minik ağızlara ve ellere uygundur Minik ağızlara ve ellere uygundur
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      Avent Dişlik Balık Şekilli Seri

      SCF890/01
      Genel Derecelendirme / 5

      Minik ağızlara ve ellere uygundur

      Avent BPA içermeyen hayvan şekilli dişlik serisi SCF890/01, bebeğinizin diş çıkarma döneminde hassaslaşan damağına masaj yapar. Renkli tasarımı ve kompakt yapısıyla bebeğinizin minik ellerine ve ağzına uygundur, diş çıkarma acısını azaltmaya yardımcı olur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Avent Dişlik Balık Şekilli Seri

      Minik ağızlara ve ellere uygundur

      Avent BPA içermeyen hayvan şekilli dişlik serisi SCF890/01, bebeğinizin diş çıkarma döneminde hassaslaşan damağına masaj yapar. Renkli tasarımı ve kompakt yapısıyla bebeğinizin minik ellerine ve ağzına uygundur, diş çıkarma acısını azaltmaya yardımcı olur. Tüm faydaları görün

      Minik ağızlara ve ellere uygundur

      Avent BPA içermeyen hayvan şekilli dişlik serisi SCF890/01, bebeğinizin diş çıkarma döneminde hassaslaşan damağına masaj yapar. Renkli tasarımı ve kompakt yapısıyla bebeğinizin minik ellerine ve ağzına uygundur, diş çıkarma acısını azaltmaya yardımcı olur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Avent Dişlik Balık Şekilli Seri

      Minik ağızlara ve ellere uygundur

      Avent BPA içermeyen hayvan şekilli dişlik serisi SCF890/01, bebeğinizin diş çıkarma döneminde hassaslaşan damağına masaj yapar. Renkli tasarımı ve kompakt yapısıyla bebeğinizin minik ellerine ve ağzına uygundur, diş çıkarma acısını azaltmaya yardımcı olur. Tüm faydaları görün

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        Dişlik Balık Şekilli Seri

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        Minik ağızlara ve ellere uygundur

        Diş çıkarma acısını azaltmaya yardım eden dişlik

        • 1. aşama
        • Ön dişler için Dişlik
        Ön dişler çıkarken bebeğinizin çiğneyebileceği dokuya sahiptir

        Ön dişler çıkarken bebeğinizin çiğneyebileceği dokuya sahiptir

        Bu dişlik bebeğinizin diş çıkarma acısını azaltmak için farklı miktarda baskı uygulayan farklı yüzeylere sahiptir.

        Philips Avent emzikler BPA ve Ftalat İçermez

        Philips Avent emzikler BPA ve Ftalat İçermez

        BPA içermez – 2011/8/AB sayılı AB Direktifi'ne uygundur.

        Philips Avent Sterilizatör ile sterilize edilebilir

        Philips Avent Sterilizatör ile sterilize edilebilir

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Malezya
          Evet

        • Özellikler

          Diş çıkarma acısını azaltmaya yardım eder
          Evet
          Hijyenik
          Evet
          Sterilize edilebilir
          Evet
          BPA içermez
          Evet
          Renklidir, oynamayı teşvik eder
          Evet
          Ön dişler için
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        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0 - 6 ay

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