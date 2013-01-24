Minik ağızlara ve ellere uygundur

Avent BPA içermeyen hayvan şekilli dişlik serisi SCF890/01, bebeğinizin diş çıkarma döneminde hassaslaşan damağına masaj yapar. Renkli tasarımı ve kompakt yapısıyla bebeğinizin minik ellerine ve ağzına uygundur, diş çıkarma acısını azaltmaya yardımcı olur. Tüm faydaları görün