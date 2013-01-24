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Minik ağızlara ve ellere uygundur
Philips Avent BPA içermeyen Classic dişlik serisi SCF880/01, bebeğinizin diş çıkarma döneminde hassaslaşan damağına masaj yapar. Renkli tasarımı ve kompakt yapısıyla bebeğinizin minik ellerine ve ağzına uygundur, diş çıkarma acısını azaltmaya yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Minik ağızlara ve ellere uygundur
Philips Avent BPA içermeyen Classic dişlik serisi SCF880/01, bebeğinizin diş çıkarma döneminde hassaslaşan damağına masaj yapar. Renkli tasarımı ve kompakt yapısıyla bebeğinizin minik ellerine ve ağzına uygundur, diş çıkarma acısını azaltmaya yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Minik ağızlara ve ellere uygundur
Philips Avent BPA içermeyen Classic dişlik serisi SCF880/01, bebeğinizin diş çıkarma döneminde hassaslaşan damağına masaj yapar. Renkli tasarımı ve kompakt yapısıyla bebeğinizin minik ellerine ve ağzına uygundur, diş çıkarma acısını azaltmaya yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Minik ağızlara ve ellere uygundur
Philips Avent BPA içermeyen Classic dişlik serisi SCF880/01, bebeğinizin diş çıkarma döneminde hassaslaşan damağına masaj yapar. Renkli tasarımı ve kompakt yapısıyla bebeğinizin minik ellerine ve ağzına uygundur, diş çıkarma acısını azaltmaya yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Dişlik Klasik Model
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bu dişlik bebeğinizin diş çıkarma acısını azaltmak için farklı miktarda baskı uygulayan farklı yüzeylere sahiptir.
BPA içermez – 2011/8/AB sayılı AB Direktifi'ne uygundur.
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Özellikler
Gelişim aşamaları