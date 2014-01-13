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Üretimden kaldırıldı

Philips Avent VIAAvent Yedek Kaplar

SCF615/10

3

| (1) Değerlendirme

Kolay saklama için Philips Avent saklama sistemi

Philips Avent saklama sistemi bebeğinizin büyümesine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış çok yönlü ve yerden tasarruf sağlayan bir saklama sistemidir. Sütünüzü saklamak ve bebeğinizi anne sütüyle beslemek için aynı kabı kullanın. Tüm Philips Avent göğüs pompaları ve emzikleri ile uyumludur.

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Süt saklama kabı

Kolay saklama için Philips Avent saklama sistemi

  • 180ml

Damlatmaz, çevirmeli sistem

Damlatmaz, çevirmeli sistem

Güvenli saklama ve taşıma için

Bebeğinizin mamasını saklayın

Değerli sütünüzü veya bebek mamanızı Philips Avent anne sütü saklama kaplarında saklayın. Mamayı buzdolabında veya derin dondurucuda saklayabilirsiniz.

Bebeğinizin mamasını yanınızda taşıyın

Hareket halinde kullanım için mükemmel. Dışarı çıktığınızda bebeğinizin mamasını kolayca yanınıza alabilirsiniz

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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3.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

5
4
2
1

13/01/2014

Türkiye

Türkiye

bu ürünü kullanamadım

merhaba, bana bu ürün bebeğim doğduğunda hediye olarak geldi. bende ilk başta sevindim. güzel kullanışlı bir hediye olduğunu düşündüm. kullanabilmem için kapağa ihtiyacım vardı. aradım ama hiçbir yerde bulamadım. yedek kap varsa yedek kapak da vardır olmalı diye düşündüm ama bulamadım. şimdi bu ürün elimde kaldı kullanmıyorum. bana fiyatı sorun değil sadece 10 adet kapak gönderebilirmisiniz... teşekkürler

Bu değerlendirme VIA SCF615/10 Avent Refill Cups için yapılmıştır

Bu değerlendirme VIA SCF615/10 Avent Refill Cups için yapılmıştır

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