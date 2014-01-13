merhaba, bana bu ürün bebeğim doğduğunda hediye olarak geldi. bende ilk başta sevindim. güzel kullanışlı bir hediye olduğunu düşündüm. kullanabilmem için kapağa ihtiyacım vardı. aradım ama hiçbir yerde bulamadım. yedek kap varsa yedek kapak da vardır olmalı diye düşündüm ama bulamadım. şimdi bu ürün elimde kaldı kullanmıyorum. bana fiyatı sorun değil sadece 10 adet kapak gönderebilirmisiniz... teşekkürler