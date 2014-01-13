2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF615/10
Kolay saklama için Philips Avent saklama sistemi
Philips Avent saklama sistemi bebeğinizin büyümesine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış çok yönlü ve yerden tasarruf sağlayan bir saklama sistemidir. Sütünüzü saklamak ve bebeğinizi anne sütüyle beslemek için aynı kabı kullanın. Tüm Philips Avent göğüs pompaları ve emzikleri ile uyumludur.
180ml
Güvenli saklama ve taşıma için
Değerli sütünüzü veya bebek mamanızı Philips Avent anne sütü saklama kaplarında saklayın. Mamayı buzdolabında veya derin dondurucuda saklayabilirsiniz.
Hareket halinde kullanım için mükemmel. Dışarı çıktığınızda bebeğinizin mamasını kolayca yanınıza alabilirsiniz
3.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
stomar
13/01/2014
Türkiye
bu ürünü kullanamadım
merhaba, bana bu ürün bebeğim doğduğunda hediye olarak geldi. bende ilk başta sevindim. güzel kullanışlı bir hediye olduğunu düşündüm. kullanabilmem için kapağa ihtiyacım vardı. aradım ama hiçbir yerde bulamadım. yedek kap varsa yedek kapak da vardır olmalı diye düşündüm ama bulamadım. şimdi bu ürün elimde kaldı kullanmıyorum. bana fiyatı sorun değil sadece 10 adet kapak gönderebilirmisiniz... teşekkürler
Bu değerlendirme VIA SCF615/10 Avent Refill Cups için yapılmıştır
Bu değerlendirme VIA SCF615/10 Avent Refill Cups için yapılmıştır