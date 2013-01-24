Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Bir sistem, birçok seçenek
VIA, bebeğinizle birlikte büyüyecek şekilde tasarlanmış, çok yönlü ve yerden tasarruf sağlayan bir saklama sistemidir. VIA Kaplar, evde hazırlanmış lezzetli yiyecekleri saklamak ve taşımak için idealdir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bir sistem, birçok seçenek
VIA, bebeğinizle birlikte büyüyecek şekilde tasarlanmış, çok yönlü ve yerden tasarruf sağlayan bir saklama sistemidir. VIA Kaplar, evde hazırlanmış lezzetli yiyecekleri saklamak ve taşımak için idealdir.
Bir sistem, birçok seçenek
VIA, bebeğinizle birlikte büyüyecek şekilde tasarlanmış, çok yönlü ve yerden tasarruf sağlayan bir saklama sistemidir. VIA Kaplar, evde hazırlanmış lezzetli yiyecekleri saklamak ve taşımak için idealdir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bir sistem, birçok seçenek
VIA, bebeğinizle birlikte büyüyecek şekilde tasarlanmış, çok yönlü ve yerden tasarruf sağlayan bir saklama sistemidir. VIA Kaplar, evde hazırlanmış lezzetli yiyecekleri saklamak ve taşımak için idealdir.
Bebek Maması Seti
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Etiketlenmesi kolay kaplar, tarih ve içeriği takip etmenizi sağlar
Güvenli saklama ve taşıma için
Saklama ve taşıma için ideal
Sağlam, istiflenebilir ve akıtmaz kabın, buzdolabında veya derin dondurucuda saklamak amacıyla etiketlenmesi kolaydır. VIA Kapları, evde hazırlanan yiyecekleri saklamak için kullanın.
Aynı kap ile saklayın ve besleyin. Philips AVENT Dijital veya Elektrikli biberon ve mama ısıtıcı ile yiyecekleri ısıtın.
Menşei
Paket içeriği
Malzeme
Gelişim aşamaları