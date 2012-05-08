Tasarım olarak iyi düşünülmüş ama ben sıkıntı yaşadım. Verimli kullanamadım. Kapağını çok kez attı. İçindeki sıcak ya da soğuk olunca üst üste bir kaç defa atıp rezillik yaptı. Sanıyorum kapakla kabın genleşme kat sayıları ya da genleşme miktarları farklı ikisinin ısısı dengelenip, siz tekrara kapağı ayarlayıncaya kadar kapak gevşeyip duruyor. Donducudan çıkarıp sakın çantanıza koymayın, ya da içine sıcak bir şey koyup yanınıza almaya kalkmayın. Bir de dondurucuda uzun süre kalırsa kendi kendine çatlıyor.