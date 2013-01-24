Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Philips AVENT

    Bebek Maması Seti

    SCF613/20
    AVENT
    Genel Derecelendirme / 5
    AVENT
    • Bir sistem, birçok seçenek Bir sistem, birçok seçenek Bir sistem, birçok seçenek
      -{discount-value}

      Philips AVENT Bebek Maması Seti

      SCF613/20
      Genel Derecelendirme / 5

      Bir sistem, birçok seçenek

      VIA, bebeğinizle birlikte büyüyecek şekilde tasarlanmış, çok yönlü ve yerden tasarruf sağlayan bir saklama sistemidir. VIA Kaplar, evde hazırlanmış lezzetli yiyecekleri saklamak ve taşımak için idealdir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 81,00 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips AVENT Bebek Maması Seti

      Bir sistem, birçok seçenek

      VIA, bebeğinizle birlikte büyüyecek şekilde tasarlanmış, çok yönlü ve yerden tasarruf sağlayan bir saklama sistemidir. VIA Kaplar, evde hazırlanmış lezzetli yiyecekleri saklamak ve taşımak için idealdir.

      Bir sistem, birçok seçenek

      VIA, bebeğinizle birlikte büyüyecek şekilde tasarlanmış, çok yönlü ve yerden tasarruf sağlayan bir saklama sistemidir. VIA Kaplar, evde hazırlanmış lezzetli yiyecekleri saklamak ve taşımak için idealdir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 81,00 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips AVENT Bebek Maması Seti

      Bir sistem, birçok seçenek

      VIA, bebeğinizle birlikte büyüyecek şekilde tasarlanmış, çok yönlü ve yerden tasarruf sağlayan bir saklama sistemidir. VIA Kaplar, evde hazırlanmış lezzetli yiyecekleri saklamak ve taşımak için idealdir.

      Benzer ürünler

      Tümünü gör eslesmemis

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Bebek Maması Seti

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Bir sistem, birçok seçenek

        BPA İçermeyen Saklama sistemi

        Düzenlemesi kolay

        Düzenlemesi kolay

        Etiketlenmesi kolay kaplar, tarih ve içeriği takip etmenizi sağlar

        Akıtmaz, çevirmeli kapak

        Akıtmaz, çevirmeli kapak

        Güvenli saklama ve taşıma için

        Hareket halindeyken mükemmel

        Hareket halindeyken mükemmel

        Saklama ve taşıma için ideal

        Bebek maması saklamak için ideal

        Bebek maması saklamak için ideal

        Sağlam, istiflenebilir ve akıtmaz kabın, buzdolabında veya derin dondurucuda saklamak amacıyla etiketlenmesi kolaydır. VIA Kapları, evde hazırlanan yiyecekleri saklamak için kullanın.

        Diğer Philips AVENT ürünleriyle uyumludur

        Aynı kap ile saklayın ve besleyin. Philips AVENT Dijital veya Elektrikli biberon ve mama ısıtıcı ile yiyecekleri ısıtın.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Paket içeriği

          Kapak
          20  adet
          Saklama Kabı (240 ml)
          10  adet
          Önceden sterilize edilmiş VIA Kap (180 ml)
          10  adet
          Beslenme kaşığı
          2  adet
          Tarif kılavuzu
          1  adet

        • Malzeme

          BPA içermez
          Evet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          • 0-6 ay
          • 0 - 6 ay
          • 6 - 12 ay

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi