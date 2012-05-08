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Üretimden kaldırıldı

Philips Avent VIABebek Maması Seti

SCF613/20

2
| (1) Değerlendirme
Bir sistem, birçok seçenek
VIA, bebeğinizle birlikte büyüyecek şekilde tasarlanmış, çok yönlü ve yerden tasarruf sağlayan bir saklama sistemidir. VIA Kaplar, evde hazırlanmış lezzetli yiyecekleri saklamak ve taşımak için idealdir.
Tüm avantajları görüntüleyin

BPA İçermeyen Saklama sistemi

Bir sistem, birçok seçenek

Düzenlemesi kolay

Düzenlemesi kolay

Etiketlenmesi kolay kaplar, tarih ve içeriği takip etmenizi sağlar

Akıtmaz, çevirmeli kapak

Akıtmaz, çevirmeli kapak

Güvenli saklama ve taşıma için

Hareket halindeyken mükemmel

Hareket halindeyken mükemmel

Saklama ve taşıma için ideal

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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2.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

5
4
3
1

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

Fikir İyi Uygulama Kötü

Tasarım olarak iyi düşünülmüş ama ben sıkıntı yaşadım. Verimli kullanamadım. Kapağını çok kez attı. İçindeki sıcak ya da soğuk olunca üst üste bir kaç defa atıp rezillik yaptı. Sanıyorum kapakla kabın genleşme kat sayıları ya da genleşme miktarları farklı ikisinin ısısı dengelenip, siz tekrara kapağı ayarlayıncaya kadar kapak gevşeyip duruyor. Donducudan çıkarıp sakın çantanıza koymayın, ya da içine sıcak bir şey koyup yanınıza almaya kalkmayın. Bir de dondurucuda uzun süre kalırsa kendi kendine çatlıyor.

Bu değerlendirme VIA SCF613/20 Baby Food Set için yapılmıştır

Bu değerlendirme VIA SCF613/20 Baby Food Set için yapılmıştır

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