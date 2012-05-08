2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF613/20
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Güvenli saklama ve taşıma için
Saklama ve taşıma için ideal
2.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
blale17
08/05/2012
Türkiye
Fikir İyi Uygulama Kötü
Tasarım olarak iyi düşünülmüş ama ben sıkıntı yaşadım. Verimli kullanamadım. Kapağını çok kez attı. İçindeki sıcak ya da soğuk olunca üst üste bir kaç defa atıp rezillik yaptı. Sanıyorum kapakla kabın genleşme kat sayıları ya da genleşme miktarları farklı ikisinin ısısı dengelenip, siz tekrara kapağı ayarlayıncaya kadar kapak gevşeyip duruyor. Donducudan çıkarıp sakın çantanıza koymayın, ya da içine sıcak bir şey koyup yanınıza almaya kalkmayın. Bir de dondurucuda uzun süre kalırsa kendi kendine çatlıyor.
Bu değerlendirme VIA SCF613/20 Baby Food Set için yapılmıştır
Bu değerlendirme VIA SCF613/20 Baby Food Set için yapılmıştır