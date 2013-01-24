Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    AVENT

    Eau d'AVENT

    SCF517
    AVENT
    Genel Derecelendirme / 5
    AVENT
    • Koku verir, serinletir ve nemlendirir Koku verir, serinletir ve nemlendirir Koku verir, serinletir ve nemlendirir
      -{discount-value}

      AVENT Eau d'AVENT

      SCF517
      Genel Derecelendirme / 5

      Koku verir, serinletir ve nemlendirir

      Bebeğinizin cildinin hoş kokmasını, serinlemesini ve ferahlamasını sağlayan kokulu su. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      AVENT Eau d'AVENT

      Koku verir, serinletir ve nemlendirir

      Bebeğinizin cildinin hoş kokmasını, serinlemesini ve ferahlamasını sağlayan kokulu su. Tüm faydaları görün

      Koku verir, serinletir ve nemlendirir

      Bebeğinizin cildinin hoş kokmasını, serinlemesini ve ferahlamasını sağlayan kokulu su. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      AVENT Eau d'AVENT

      Koku verir, serinletir ve nemlendirir

      Bebeğinizin cildinin hoş kokmasını, serinlemesini ve ferahlamasını sağlayan kokulu su. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör cilt-bakimi

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Eau d'AVENT

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Koku verir, serinletir ve nemlendirir

        Alkolsüzdür

        • 125ml

        Bebeğinizin cildini yumuşatır ve ferahlık verir

        Bu sprey, vanilya tozu ile portakal ve gül çiçeğinden oluşan karışımın hoş kokusuna sahiptir

        pH dengeli

        Klinik olarak kanıtlanmış yumuşaklık ve hafiflik

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Tasarım

          Renkler
          Ürün tasarımı ülkelere göre farklılık gösterebilir.

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          • 0 - 6 ay
          • 6 - 12 ay

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi