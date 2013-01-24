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    AVENT

    Bebek Vücut ve Saç Şampuanı

    SCF513
    AVENT
    Genel Derecelendirme / 5
    AVENT
    • Cildinizi ve başınızı rahatlatır ve yumuşatır Cildinizi ve başınızı rahatlatır ve yumuşatır Cildinizi ve başınızı rahatlatır ve yumuşatır
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      AVENT Bebek Vücut ve Saç Şampuanı

      SCF513
      Genel Derecelendirme / 5

      Cildinizi ve başınızı rahatlatır ve yumuşatır

      Doğal yağları ortadan kaldırmadan etkili bir temizlik sağlayan hafif, çok az köpüklü, sabunsuz ve lanolinsiz banyo. Saçlarınıza ipeksi bir görünüm kazandırırken, cildinizin ve başınızın yumuşak ve pürüzsüz kalmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      AVENT Bebek Vücut ve Saç Şampuanı

      Cildinizi ve başınızı rahatlatır ve yumuşatır

      Doğal yağları ortadan kaldırmadan etkili bir temizlik sağlayan hafif, çok az köpüklü, sabunsuz ve lanolinsiz banyo. Saçlarınıza ipeksi bir görünüm kazandırırken, cildinizin ve başınızın yumuşak ve pürüzsüz kalmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Cildinizi ve başınızı rahatlatır ve yumuşatır

      Doğal yağları ortadan kaldırmadan etkili bir temizlik sağlayan hafif, çok az köpüklü, sabunsuz ve lanolinsiz banyo. Saçlarınıza ipeksi bir görünüm kazandırırken, cildinizin ve başınızın yumuşak ve pürüzsüz kalmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      AVENT Bebek Vücut ve Saç Şampuanı

      Cildinizi ve başınızı rahatlatır ve yumuşatır

      Doğal yağları ortadan kaldırmadan etkili bir temizlik sağlayan hafif, çok az köpüklü, sabunsuz ve lanolinsiz banyo. Saçlarınıza ipeksi bir görünüm kazandırırken, cildinizin ve başınızın yumuşak ve pürüzsüz kalmasını sağlar. Tüm faydaları görün

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        Bebek Vücut ve Saç Şampuanı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Cildinizi ve başınızı rahatlatır ve yumuşatır

        Nilüfer çiçekleri ve süt proteinleriyle

        • 400 ml

        Hipoalerjenik

        Anne ve bebek için hipoalerjenik

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Tasarım

          Renkler
          Ürün tasarımı ülkelere göre farklılık gösterebilir.

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          • 0 - 6 ay
          • 6 - 12 ay

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