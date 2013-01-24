Cildinizi ve başınızı rahatlatır ve yumuşatır

Doğal yağları ortadan kaldırmadan etkili bir temizlik sağlayan hafif, çok az köpüklü, sabunsuz ve lanolinsiz banyo. Saçlarınıza ipeksi bir görünüm kazandırırken, cildinizin ve başınızın yumuşak ve pürüzsüz kalmasını sağlar. Tüm faydaları görün