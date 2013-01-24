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Cildinizi ve başınızı rahatlatır ve yumuşatır
Doğal yağları ortadan kaldırmadan etkili bir temizlik sağlayan hafif, çok az köpüklü, sabunsuz ve lanolinsiz banyo. Saçlarınıza ipeksi bir görünüm kazandırırken, cildinizin ve başınızın yumuşak ve pürüzsüz kalmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Cildinizi ve başınızı rahatlatır ve yumuşatır
Doğal yağları ortadan kaldırmadan etkili bir temizlik sağlayan hafif, çok az köpüklü, sabunsuz ve lanolinsiz banyo. Saçlarınıza ipeksi bir görünüm kazandırırken, cildinizin ve başınızın yumuşak ve pürüzsüz kalmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Cildinizi ve başınızı rahatlatır ve yumuşatır
Doğal yağları ortadan kaldırmadan etkili bir temizlik sağlayan hafif, çok az köpüklü, sabunsuz ve lanolinsiz banyo. Saçlarınıza ipeksi bir görünüm kazandırırken, cildinizin ve başınızın yumuşak ve pürüzsüz kalmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Cildinizi ve başınızı rahatlatır ve yumuşatır
Doğal yağları ortadan kaldırmadan etkili bir temizlik sağlayan hafif, çok az köpüklü, sabunsuz ve lanolinsiz banyo. Saçlarınıza ipeksi bir görünüm kazandırırken, cildinizin ve başınızın yumuşak ve pürüzsüz kalmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Bebek Vücut ve Saç Şampuanı
Philips Online Mağaza fiyatı
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