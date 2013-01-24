Sakinleştirir, nemlendirir ve uyumaya yardımcı olur

%100 doğal yağların bir karışımıdır ve bebeğinize masaj yapmak için mükemmeldir. Lavanta yağı kokusu bebeğinizin rahat ve huzurlu bir uykuya dalmasına yardımcı olur. Tüm faydaları görün