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Sakinleştirir, nemlendirir ve uyumaya yardımcı olur
%100 doğal yağların bir karışımıdır ve bebeğinize masaj yapmak için mükemmeldir. Lavanta yağı kokusu bebeğinizin rahat ve huzurlu bir uykuya dalmasına yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sakinleştirir, nemlendirir ve uyumaya yardımcı olur
%100 doğal yağların bir karışımıdır ve bebeğinize masaj yapmak için mükemmeldir. Lavanta yağı kokusu bebeğinizin rahat ve huzurlu bir uykuya dalmasına yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Sakinleştirir, nemlendirir ve uyumaya yardımcı olur
%100 doğal yağların bir karışımıdır ve bebeğinize masaj yapmak için mükemmeldir. Lavanta yağı kokusu bebeğinizin rahat ve huzurlu bir uykuya dalmasına yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sakinleştirir, nemlendirir ve uyumaya yardımcı olur
%100 doğal yağların bir karışımıdır ve bebeğinize masaj yapmak için mükemmeldir. Lavanta yağı kokusu bebeğinizin rahat ve huzurlu bir uykuya dalmasına yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Sakinleştirici Masaj Jeli
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