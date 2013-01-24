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Kuru ciltlerle ve çatlaklarla mücadele eder
Ulaşılması güç bölgelere kolayca ulaşarak hızla emilen, yağsız sprey. "Kaşındırıcı" hissi ortadan kaldırmak için kuruyan ve çatlayan ciltle savaşır ve pürüzsüzleştirir. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kuru ciltlerle ve çatlaklarla mücadele eder
Ulaşılması güç bölgelere kolayca ulaşarak hızla emilen, yağsız sprey. "Kaşındırıcı" hissi ortadan kaldırmak için kuruyan ve çatlayan ciltle savaşır ve pürüzsüzleştirir. Tüm faydaları görün
Kuru ciltlerle ve çatlaklarla mücadele eder
Ulaşılması güç bölgelere kolayca ulaşarak hızla emilen, yağsız sprey. "Kaşındırıcı" hissi ortadan kaldırmak için kuruyan ve çatlayan ciltle savaşır ve pürüzsüzleştirir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kuru ciltlerle ve çatlaklarla mücadele eder
Ulaşılması güç bölgelere kolayca ulaşarak hızla emilen, yağsız sprey. "Kaşındırıcı" hissi ortadan kaldırmak için kuruyan ve çatlayan ciltle savaşır ve pürüzsüzleştirir. Tüm faydaları görün
Nemlendirici Hafif Yağ
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