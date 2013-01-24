Kuru ciltlerle ve çatlaklarla mücadele eder

Ulaşılması güç bölgelere kolayca ulaşarak hızla emilen, yağsız sprey. "Kaşındırıcı" hissi ortadan kaldırmak için kuruyan ve çatlayan ciltle savaşır ve pürüzsüzleştirir. Tüm faydaları görün