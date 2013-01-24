Stresi alır ve cilde ipeksi bir pürüzsüzlük katar

Pürüzsüz ve hoş kokulu bir cilt sağlayan nemlendirici temizleme köpüğü. Hafif turunçgiller kokusu ve lavanta yağı zihninizi ve vücudunuzu rahatlatmaya yardımcı olur. Tüm faydaları görün