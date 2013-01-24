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Çatlaklarla savaşır, nemlendirir ve sıkılaştırır
Vücudunuzu stresten arındırmak ve cildinizin çatlaklarla mücadele esnekliğini artırmak için özel bir formülasyona sahiptir. Bu zengin, yağsız masaj kremi sıkılaştırmaya, pürüzsüzleştirmeye, nemlendirmeye ve "kaşınan göbekleri" rahatlatmaya yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çatlaklarla savaşır, nemlendirir ve sıkılaştırır
Vücudunuzu stresten arındırmak ve cildinizin çatlaklarla mücadele esnekliğini artırmak için özel bir formülasyona sahiptir. Bu zengin, yağsız masaj kremi sıkılaştırmaya, pürüzsüzleştirmeye, nemlendirmeye ve "kaşınan göbekleri" rahatlatmaya yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Çatlaklarla savaşır, nemlendirir ve sıkılaştırır
Vücudunuzu stresten arındırmak ve cildinizin çatlaklarla mücadele esnekliğini artırmak için özel bir formülasyona sahiptir. Bu zengin, yağsız masaj kremi sıkılaştırmaya, pürüzsüzleştirmeye, nemlendirmeye ve "kaşınan göbekleri" rahatlatmaya yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çatlaklarla savaşır, nemlendirir ve sıkılaştırır
Vücudunuzu stresten arındırmak ve cildinizin çatlaklarla mücadele esnekliğini artırmak için özel bir formülasyona sahiptir. Bu zengin, yağsız masaj kremi sıkılaştırmaya, pürüzsüzleştirmeye, nemlendirmeye ve "kaşınan göbekleri" rahatlatmaya yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Rahatlatıcı Vücut Kremi
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