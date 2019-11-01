      Philips Avent 2-in-1 Warmer & Sterilizer Premium

      Her beslemede tek bir basit rutin

      Isıtma ve hijyenik temizleme çözümümüzle bir adım önde olun. Hastane standardında su banyosu ısıtma özelliği, süt proteinlerini daha iyi korurken akıllı sensör aşırı ısıtmayı önler. Temizlik zamanı mı geldi? Doğal buhar, mikropların %99,9'unu giderir.

      Her seferinde hızlı, güvenli ısıtma ve hijyenik temizleme

      • Hızlı ve eşit ısıtma
      • Kimyasal kullanmadan doğal buhar ile hijyenik temizleme
      • Çabuk ve kolay kurulum
      • Temel bakım ürünlerinin çoğuna uyum sağlar
      Biberonları tek bir tuşla 3 dakika içinde ısıtın*

      Besleme zamanı mı geldi? Hastane standardında su banyosu ısıtma sayesinde süt proteinlerini daha iyi korur. En iyi ısıtma teknolojisi sütün 3 dakikada hazır olmasını sağlar.*

      Doğal buhar ile bakterilerin %99,9'unu güvenli bir şekilde yok edin

      Temizleme zamanı geldiğinde doğal buharın gücünü kullanarak bakterilerin %99,9'unu yok edin. En küçük köşe ve aralıklara kadar ulaşan buhar; biberon, emzik ve küçük oyuncaklarda etkili hijyen sağlar. Üstelik kimyasal içermez.

      Hastane standardında su banyosu ısıtma yöntemini kullanır

      Su banyosu ısıtma yöntemiyle sütü hastanelerde hemşirelerin hazırladığı şekilde ısıtın. Bu özellik, diğer yöntemlere kıyasla bebeğin bağışıklık sistemini geliştirmek için gerekli olan süt proteinlerini daha iyi korur. Hassas ve hızlı olan teknolojimiz, her beslemede bebeğinizin sağlıklı gelişimini desteklemeye yardımcı olur.

      Sürekli süt dolaşımı, aşırı ısınmayı önler

      Isıtma teknolojimiz, ısıyı eşit şekilde dağıtarak bebeğinizin sağlıklı gelişimini destekleyen proteinleri korur. Su banyosu yöntemi sayesinde aşırı ısınma riski ortadan kalkar ve süt zarar görmez. Böylece bebeğiniz her seferinde eşit ısıda, besin değeri korunmuş sütle beslenir.

      Akıllı sensör aşırı ısıtmayı önler

      Sütün başlangıç sıcaklığı ne olursa olsun, akıllı sensörümüz tüm ayrıntıları sizin için halleder. Sütün başlangıç sıcaklığını algılayarak ısıtma süresini otomatik olarak ayarlar. Tahmin yürütmenize gerek yok. Aşırı ısıtma riski yok.

      Otomatik olarak kapanır ve sıcak kalır

      Tereddüt etmenize gerek yok. Cihaz, işlem tamamlandığında otomatik olarak kapanır ve biberonu 60 dakikaya kadar ideal besleme sıcaklığında tutar. Böylece gece ve gündüz beslemeleri çok daha kolay ve güvenli hale gelir.

      Tek bir sezgisel tuşla ısıtın ve sterilize edin

      İster ilk kez kullanıyor olun ister deneyimli olun, tek tuşlu arayüzümüz mama ısıtma ve hijyenik temizleme işlemlerini kolaylaştırır. Cihaz, işlem boyunca görsel ve sesli uyarılar verir ve işlem tamamlandığında otomatik olarak kapanır.

      Pencereden su seviyesini kontrol edin

      Yeni şeffaf penceresi sayesinde mama hazırlığı artık herkes için daha kolay. Isıtma döngülerinden önce su seviyesini hızlıca kontrol edebilir ve her seferinde doğru sonucu elde edebilirsiniz. Tahmin yapmanıza gerek yok; tüm bilgiler kolayca görülebilir.

      Yer tasarrufu sağlayan tasarımıyla dağınıklığı azaltır

      Minimum yer kaplayan çok işlevli tek bir ürünle evinizdeki dağınıklığı azaltın. Küçük ama güçlü tasarımı sayesinde biberonları, küçük oyuncakları ve emzikleri tek seferde hijyenik şekilde temizleyebilirsiniz.

      Hızlı ve kolay temizlik için tasarlandı

      Şık ve sade tasarımı sayesinde temizlik, ısıtma kadar kolaydır. Geniş ağızlı haznesi sayesinde cihazı bezle kolayca temizleyebilirsiniz. Hijyenik temizleme aparatı ise bulaşık makinesinde yıkanabilir.

      Çoğu biberon ve mama kavanozuyla uyumludur

      Bebeğiniz büyürken, ısıtıcımızın farklı marka biberonlarla, farklı malzeme ve boyutlarla uyumlu olduğunu bilmenin rahatlığını yaşayın. Mama kavanozlarına geçmeye hazır olduğunda ise ısıtıcımız onlarla da uyumlu çalışır.

      Bebeğinizin günlük bakımını kolaylaştırın

      Buharlı hijyenik temizleme teknolojimiz, bebeğinizin eşyalarını güvenle temizler. Hiçbir malzemeye zarar vermeden mikropları etkili bir şekilde yok eder, bu da ürünün ömrünü uzatır. Küçük parçalar için aparatıyla biberon, emzik, yedek parçalar ve küçük oyuncakları tek seferde hijyenik şekilde temizleyebilirsiniz.

      Teknik Özellikler

      • Ürün Malzemesi

        Ürün Malzemesi
        Plastik (PP ve ABS)

      • Teknik özellikler

        Güç tüketimi
        400  W
        Voltaj (S_0000156)
        • 220-240 V ~ 50-60 Hz
        • 120-127 V ~ 50-60 Hz (ABD, Kanada, Meksika)

      • Ağırlık ve boyutlar

        Ağırlık
        1000  g
        Ürün boyutları (GxYxD)
        260,4 x 150 x 210,5  mm

      • Menşei

        Üretildiği yer:
        Çin

      • Paket içeriği

        2'si 1 Arada Isıtıcı ve Buharlı Hijyenik Biberon Temizleme Cihazı
        1 adet

      • Avent 260 ml Natural biberonda oda sıcaklığında 150 ml/5 oz süt.

