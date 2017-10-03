2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF355/00
HIZLI
Biberon ısıtıcı 150 ml/5 oz sütü yalnızca 3 dakikada ısıtır*.
Biberon ısıtıcı hızlı ve eşit derecede ısıtır. Isınma esnasında sütü sürekli karıştırarak sütün eşit derecede ısınmasını sağlar.
Biberon ısıtıcıda kullanışlı bir buz çözme ayarı bulunur. Mikrodalga fırında çözdürmekten daha güvenli ve su kullanarak çözdürmekten daha zahmetsizdir. Donmuş olan sütü veya bebek mamasını sıvı hale getirmek için buz çözme ayarını seçmeniz yeterlidir.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
Serhanözgür
03/10/2017
Türkiye
Hızlı bıberon ısıtıcısı
Eskiler gıbı benmari usulü uygulamak yerine çok pratık, hayatımızı kolaylaştıracak bu ısıtıcı hemen buzlu sütü eğrilip hızlıca bebegıme vermek ıcın tasarlanmış.soguk havalarda suyunu bile ılıtıp verebiliyorum.mamaları gayet ıyı kıvama getırerek ıyı çözülme sağlamaktadır.
Bu değerlendirme SCF355/03 Hızlı biberon ısıtıcı için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCF355/03 Hızlı biberon ısıtıcı için yapılmıştır