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  • Hızlı ve eşit derecede ısıtır
  • Hızlı ve eşit derecede ısıtır
  • Hızlı ve eşit derecede ısıtır
  • Hızlı ve eşit derecede ısıtır
  • Hızlı ve eşit derecede ısıtır
  • Hızlı ve eşit derecede ısıtır
  • Hızlı ve eşit derecede ısıtır
  • Hızlı ve eşit derecede ısıtır
  • Hızlı ve eşit derecede ısıtır
  • Hızlı ve eşit derecede ısıtır
  • Hızlı ve eşit derecede ısıtır
  • Hızlı ve eşit derecede ısıtır
  • Hızlı ve eşit derecede ısıtır
  • Hızlı ve eşit derecede ısıtır

Üretimden kaldırıldı

Philips AventBiberon ısıtıcı

SCF355/00

5
| (1) Değerlendirme
Hızlı ve eşit derecede ısıtır
30 yıllık deneyimimiz sayesinde, anne sütünüzün bebeğiniz için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu biberon ısıtıcı, anne sütünü 3 dakika* gibi kısa bir sürede hassas ve eşit ısıtır, kullanışlı bir buz çözme ayarı sunar ve mutfağınızda muhteşem görünür!
Tüm avantajları görüntüleyin

Anne sütünü hızlı ve hassas bir şekilde ısıtır

Hızlı ve eşit derecede ısıtır

  • HIZLI

Biberonları 3 dakika içinde ısıtır

Biberonları 3 dakika içinde ısıtır

Biberon ısıtıcı 150 ml/5 oz sütü yalnızca 3 dakikada ısıtır*.

Hızlı ve eşit derecede ısıtır

Hızlı ve eşit derecede ısıtır

Biberon ısıtıcı hızlı ve eşit derecede ısıtır. Isınma esnasında sütü sürekli karıştırarak sütün eşit derecede ısınmasını sağlar.

Biberonlar için hassas buz çözme ayarı

Biberonlar için hassas buz çözme ayarı

Biberon ısıtıcıda kullanışlı bir buz çözme ayarı bulunur. Mikrodalga fırında çözdürmekten daha güvenli ve su kullanarak çözdürmekten daha zahmetsizdir. Donmuş olan sütü veya bebek mamasını sıvı hale getirmek için buz çözme ayarını seçmeniz yeterlidir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

4
3
2
1

03/10/2017

Türkiye

Türkiye

Hızlı bıberon ısıtıcısı

Eskiler gıbı benmari usulü uygulamak yerine çok pratık, hayatımızı kolaylaştıracak bu ısıtıcı hemen buzlu sütü eğrilip hızlıca bebegıme vermek ıcın tasarlanmış.soguk havalarda suyunu bile ılıtıp verebiliyorum.mamaları gayet ıyı kıvama getırerek ıyı çözülme sağlamaktadır.

Bu değerlendirme SCF355/03 Hızlı biberon ısıtıcı için yapılmıştır

Bu değerlendirme SCF355/03 Hızlı biberon ısıtıcı için yapılmıştır

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