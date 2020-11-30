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Hassas ciltler için hafif, nefes alabilen emzik
Bebeğinizi, cildinin nefes almasını sağlayan ve sağlıklı ağız gelişimini destekleyen bir emzikle yatıştırın. ultra air 18 ay +, hassas ciltleri yumuşak ve kuru tutmak için ekstra büyük hava deliklerine ve büyüyen dişlerle diş etleri için ekstra sert emziğe sahiptir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hassas ciltler için hafif, nefes alabilen emzik
Bebeğinizi, cildinin nefes almasını sağlayan ve sağlıklı ağız gelişimini destekleyen bir emzikle yatıştırın. ultra air 18 ay +, hassas ciltleri yumuşak ve kuru tutmak için ekstra büyük hava deliklerine ve büyüyen dişlerle diş etleri için ekstra sert emziğe sahiptir. Tüm faydaları görün
Hassas ciltler için hafif, nefes alabilen emzik
Bebeğinizi, cildinin nefes almasını sağlayan ve sağlıklı ağız gelişimini destekleyen bir emzikle yatıştırın. ultra air 18 ay +, hassas ciltleri yumuşak ve kuru tutmak için ekstra büyük hava deliklerine ve büyüyen dişlerle diş etleri için ekstra sert emziğe sahiptir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hassas ciltler için hafif, nefes alabilen emzik
Bebeğinizi, cildinin nefes almasını sağlayan ve sağlıklı ağız gelişimini destekleyen bir emzikle yatıştırın. ultra air 18 ay +, hassas ciltleri yumuşak ve kuru tutmak için ekstra büyük hava deliklerine ve büyüyen dişlerle diş etleri için ekstra sert emziğe sahiptir. Tüm faydaları görün