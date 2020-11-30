Hassas ciltler için hafif, nefes alabilen emzik

Bebeğinizi, cildinin nefes almasını sağlayan ve sağlıklı ağız gelişimini destekleyen bir emzikle yatıştırın. ultra air 18 ay +, hassas ciltleri yumuşak ve kuru tutmak için ekstra büyük hava deliklerine ve büyüyen dişlerle diş etleri için ekstra sert emziğe sahiptir. Tüm faydaları görün