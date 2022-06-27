merhaba kızım 1 buçuk yaşında emziği kullanmadan önce bizde yenilerini önceden edinmiştik bizim edindiğimiz 6-18 ay idi muhtemelen bunu da denemek nasip oldu . öncelikle karanlıkta parlamıyor maalesef hiç biri bu zamana kadar parlamadı . bir de bebeğimin dişleri çıktığı için hemen yırttı bence bebek ayı arttıkça kavisli silikon kısmı daha kalın olabilir resimlerde örneklerin hepsi aynı yerlerden delindi yenisini almam lazım çünkü bu iki emzik bir önceki yeni aldığım hepsini yırttı yine de emzikten vazgeçemiyor bu benim bebeğimle alakalı durum olabilir ama mükemmel olduğu gerçeği değişmiyor herkese de tavsiye ediyorum