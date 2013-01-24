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Her kucaklamada ekstra rahatlık
Philips Avent ultra soft snuggle, ultra soft emzikli peluş hayvandır. Snuggle, bebeklerin güvende hissetmesi için yanında tutabileceği kadar hafiftir. Kolayca bulunabilir ve zahmetsiz temizleme için emzik çıkarılabilir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her kucaklamada ekstra rahatlık
Philips Avent ultra soft snuggle, ultra soft emzikli peluş hayvandır. Snuggle, bebeklerin güvende hissetmesi için yanında tutabileceği kadar hafiftir. Kolayca bulunabilir ve zahmetsiz temizleme için emzik çıkarılabilir. Tüm faydaları görün
Her kucaklamada ekstra rahatlık
Philips Avent ultra soft snuggle, ultra soft emzikli peluş hayvandır. Snuggle, bebeklerin güvende hissetmesi için yanında tutabileceği kadar hafiftir. Kolayca bulunabilir ve zahmetsiz temizleme için emzik çıkarılabilir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her kucaklamada ekstra rahatlık
Philips Avent ultra soft snuggle, ultra soft emzikli peluş hayvandır. Snuggle, bebeklerin güvende hissetmesi için yanında tutabileceği kadar hafiftir. Kolayca bulunabilir ve zahmetsiz temizleme için emzik çıkarılabilir. Tüm faydaları görün
ultra soft snuggle
Philips Online Mağaza fiyatı
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Artık emzik arama derdi yok. Peluş hayvan, emziğin bulunmasını kolaylaştırır.
Bebekler peluş hayvanlarıyla kucaklaştıklarında ekstra rahatlığın tadını çıkaracak. Yumuşak kumaştan yapılan bu peluş hayvanın hafif pençeleri, emziklerin yerinde kalmasına yardımcı olur.
Peluş hayvan tüm Philips Avent emziklerle uyumludur. Böylece eşleştirme yaparak bebek için doğru ürünü yaratabilirsiniz.
Bebekler dört sevimli karakterimizden herhangi biriyle kucaklaşmaya bayılacak: zürafa, maymun, fil veya fok. Peluş snuggle hayvanlarımız bebek için sakinleştirici ve dost canlısı bir arkadaştır. Bebeğiniz rahatladığında siz de rahatlayabilirsiniz.
Peluş hayvan, ultra soft emzikten kolayca çıkarılır ve her ikisinin de temizlenmesi kolaydır. Bebeğin her zaman sakinleştirici bir deneyim yaşayabileceğinden emin olacaksınız.
Peluş hayvanlar çamaşır makinesinde yıkanabilir. Emzikler ise bulaşık makinenizde, sterilizatörde veya kaynar suda temizlenebilir. Minik yavrunuzun her zaman temiz ve güvende olmasını sağlayın.
Ultra soft emzikle birlikte sevimli yumuşak snuggle da sunulur. Esnek silikondan yapılan bu emziğimiz, bebeğin hassas cildine uygun yumuşaklıktadır ve ciltte iz oluşmasını önleyecek şekilde tasarlanmıştır.
Hassas ciltlerin korunmasına yardımcı olmak için ultra yumuşak ve esnek kaplamamız, bebeklerin yanaklarının şekline göre tasarlanmıştır. Daha az iz bırakır ve tahrişi önler. Böylece bebekler daha rahat ve sakinleştirici bir deneyimin tadını çıkarabilir.*
Bebeğiniz ne istediğini biliyor! Annelere bebeklerinin dokulu silikon emziklerimize nasıl tepki gösterdiğini sorduk ve %98'i bebeklerinin Philips Avent ultra soft emzikleri kabul ettiğini ifade etti.
Paket içeriği
Güvenlik
Hijyen