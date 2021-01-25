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  • Her kucaklamada ekstra rahatlık
  • Her kucaklamada ekstra rahatlık
  • Her kucaklamada ekstra rahatlık
  • Her kucaklamada ekstra rahatlık
  • Her kucaklamada ekstra rahatlık
  • Her kucaklamada ekstra rahatlık
  • Her kucaklamada ekstra rahatlık
  • Her kucaklamada ekstra rahatlık
  • Her kucaklamada ekstra rahatlık
  • Her kucaklamada ekstra rahatlık
  • Her kucaklamada ekstra rahatlık
  • Her kucaklamada ekstra rahatlık
  • Her kucaklamada ekstra rahatlık
  • Her kucaklamada ekstra rahatlık
  • Her kucaklamada ekstra rahatlık
  • Her kucaklamada ekstra rahatlık

Üretimden kaldırıldı

Philips Aventultra soft snuggle

SCF348/13

5
| (3) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Her kucaklamada ekstra rahatlık
Philips Avent ultra soft snuggle, ultra soft emzikli peluş hayvandır. Snuggle, bebeklerin güvende hissetmesi için yanında tutabileceği kadar hafiftir. Kolayca bulunabilir ve zahmetsiz temizleme için emzik çıkarılabilir.
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Dünyada Annelerin En Çok Önerdiği Marka1

Ultra soft emzik dahildir

Her kucaklamada ekstra rahatlık

  • Ultra soft emziğe sahip peluş

  • 0 ay+

  • Ortodontik ve BPA İçermeyen

  • 1x snuggle ve 1x 0-6 Ay emzik

Sizin ve bebeğinizin emziği bulmasına yardımcı olur

Sizin ve bebeğinizin emziği bulmasına yardımcı olur

Artık emzik arama derdi yok. Peluş hayvan, emziğin bulunmasını kolaylaştırır.

Bebekler her kucaklamada ekstra rahatlığın tadını çıkaracak

Bebekler her kucaklamada ekstra rahatlığın tadını çıkaracak

Bebekler peluş hayvanlarıyla kucaklaştıklarında ekstra rahatlığın tadını çıkaracak. Yumuşak kumaştan yapılan bu peluş hayvanın hafif pençeleri, emziklerin yerinde kalmasına yardımcı olur.

Peluş hayvan tüm Philips Avent emziklerle uyumludur

Peluş hayvan tüm Philips Avent emziklerle uyumludur

Peluş hayvan tüm Philips Avent emziklerle uyumludur. Böylece eşleştirme yaparak bebek için doğru ürünü yaratabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

3

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

25/01/2021

Türkiye

Türkiye

yıkanabilir ve yumuşak uyku arkadaşı

hiç düşünmeden tercih ettiğim bir ürü oldu.0-6 ay arasında bebeklerin yumuşak bir uyku arkadaşıyla uyumaları harika,emziği rahatça bulabilmemiz ve yıkanabilir olması da bayıldığım özelliklerinden.bebeğim mutlu biz mutlu

Avantajlar

yıkanabilir olması rahat bulunabilmesi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF348/11 ultra soft snuggle için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF348/11 ultra soft snuggle için yapılmıştır

19/01/2021

Türkiye

Türkiye

Eğlenceli, yumuşak ve hafif

Emzik üzerinde ağırlık yapmıyor. Yumuşak dokusunu oğlum çok sevdi. Severek kullanıyoruz.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF348/11 ultra soft snuggle için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF348/11 ultra soft snuggle için yapılmıştır

16/09/2020

Türkiye

Türkiye

Philips Çalışanı

Hafif ve yumusak

[Employee of philipsglobal] Uyku arkadasi hafif ve cok yumusak. Kizimi emzige alistirmak icin kullandim, simdi hem emzigi hem uyku arkadasini birakmiyor. Oldukca memnunum

Avantajlar

Hafif ve yumusak

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF348/11 ultra soft snuggle için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF348/11 ultra soft snuggle için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. 2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır. 

  1. ABD'de 2016 yılında 112 anne ile yapılan bir tüketici testine göre katılımcıların %96'sı, kaplamanın ciltte iz oluşumunu azaltıp daha az cilt tahrişine neden olduğunu söyledi

  2. 2016-2017 yıllarında ABD'de gerçekleştirilen tüketici testleri, ultra soft ve ultra air emziklerimizde kullanılan dokulu emzik yapısının ortalama %98 oranında kabul gördüğünü göstermektedir

  3. Dünyanın 1 numaralı emzik markası

  4. Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin

  5. Serimiz anneleri ve bebekleri her gelişim aşamasında destekler