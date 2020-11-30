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    Philips Avent

    ultra soft snuggle

    SCF348/11
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Her kucaklamada ekstra rahatlık Her kucaklamada ekstra rahatlık Her kucaklamada ekstra rahatlık
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      Philips Avent ultra soft snuggle

      SCF348/11
      Genel Derecelendirme / 5

      Her kucaklamada ekstra rahatlık

      Philips Avent ultra soft snuggle, ultra soft emzikli peluş hayvandır. Snuggle, bebeklerin güvende hissetmesi için yanında tutabileceği kadar hafiftir. Kolayca bulunabilir ve zahmetsiz temizleme için emzik çıkarılabilir. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 159,90 TL

      Philips Avent ultra soft snuggle

      Her kucaklamada ekstra rahatlık

      Philips Avent ultra soft snuggle, ultra soft emzikli peluş hayvandır. Snuggle, bebeklerin güvende hissetmesi için yanında tutabileceği kadar hafiftir. Kolayca bulunabilir ve zahmetsiz temizleme için emzik çıkarılabilir. Tüm faydaları görün

      Her kucaklamada ekstra rahatlık

      Philips Avent ultra soft snuggle, ultra soft emzikli peluş hayvandır. Snuggle, bebeklerin güvende hissetmesi için yanında tutabileceği kadar hafiftir. Kolayca bulunabilir ve zahmetsiz temizleme için emzik çıkarılabilir. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 159,90 TL

      Philips Avent ultra soft snuggle

      Her kucaklamada ekstra rahatlık

      Philips Avent ultra soft snuggle, ultra soft emzikli peluş hayvandır. Snuggle, bebeklerin güvende hissetmesi için yanında tutabileceği kadar hafiftir. Kolayca bulunabilir ve zahmetsiz temizleme için emzik çıkarılabilir. Tüm faydaları görün

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        ultra soft snuggle

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Her kucaklamada ekstra rahatlık

        Ultra soft emzik dahildir

        • Ultra soft emziğe sahip peluş
        • 0 ay+
        • Ortodontik ve BPA İçermeyen
        • 1x snuggle ve 1x 0-6 Ay emzik
        Sizin ve bebeğinizin emziği bulmasına yardımcı olur

        Sizin ve bebeğinizin emziği bulmasına yardımcı olur

        Artık emzik arama derdi yok. Peluş hayvan, emziğin bulunmasını kolaylaştırır.

        Bebekler her kucaklamada ekstra rahatlığın tadını çıkaracak

        Bebekler her kucaklamada ekstra rahatlığın tadını çıkaracak

        Bebekler peluş hayvanlarıyla kucaklaştıklarında ekstra rahatlığın tadını çıkaracak. Yumuşak kumaştan yapılan bu peluş hayvanın hafif pençeleri, emziklerin yerinde kalmasına yardımcı olur.

        Peluş hayvan tüm Philips Avent emziklerle uyumludur

        Peluş hayvan tüm Philips Avent emziklerle uyumludur

        Peluş hayvan tüm Philips Avent emziklerle uyumludur. Böylece eşleştirme yaparak bebek için doğru ürünü yaratabilirsiniz.

        Dört sevimli karakterden en sevdiğinizi seçin veya hepsini alarak koleksiyon oluşturun

        Dört sevimli karakterden en sevdiğinizi seçin veya hepsini alarak koleksiyon oluşturun

        Bebekler dört sevimli karakterimizden herhangi biriyle kucaklaşmaya bayılacak: zürafa, maymun, fil veya fok. Peluş snuggle hayvanlarımız bebek için sakinleştirici ve dost canlısı bir arkadaştır. Bebeğiniz rahatladığında siz de rahatlayabilirsiniz.

        Kolay temizlik için çıkarılabilir

        Kolay temizlik için çıkarılabilir

        Peluş hayvan, ultra soft emzikten kolayca çıkarılır ve her ikisinin de temizlenmesi kolaydır. Bebeğin her zaman sakinleştirici bir deneyim yaşayabileceğinden emin olacaksınız.

        Emzik çıkarılarak temizlenip sterilize edilebilir

        Emzik çıkarılarak temizlenip sterilize edilebilir

        Peluş hayvanlar çamaşır makinesinde yıkanabilir. Emzikler ise bulaşık makinenizde, sterilizatörde veya kaynar suda temizlenebilir. Minik yavrunuzun her zaman temiz ve güvende olmasını sağlayın.

        Ultra soft emzikli peluş snuggle

        Ultra soft emzikli peluş snuggle

        Ultra soft emzikle birlikte sevimli yumuşak snuggle da sunulur. Esnek silikondan yapılan bu emziğimiz, bebeğin hassas cildine uygun yumuşaklıktadır ve ciltte iz oluşmasını önleyecek şekilde tasarlanmıştır.

        Daha fazla rahatlık sağlamak ve ciltte iz oluşumunu azaltmak için yumuşak ve esnek kaplama

        Daha fazla rahatlık sağlamak ve ciltte iz oluşumunu azaltmak için yumuşak ve esnek kaplama

        Hassas ciltlerin korunmasına yardımcı olmak için ultra yumuşak ve esnek kaplamamız, bebeklerin yanaklarının şekline göre tasarlanmıştır. Daha az iz bırakır ve tahrişi önler. Böylece bebekler daha rahat ve sakinleştirici bir deneyimin tadını çıkarabilir.*

        Bebeklerin %98'i dokulu silikon emziklerimizi kabul ediyor*

        Bebeklerin %98'i dokulu silikon emziklerimizi kabul ediyor*

        Bebeğiniz ne istediğini biliyor! Annelere bebeklerinin dokulu silikon emziklerimize nasıl tepki gösterdiğini sorduk ve %98'i bebeklerinin Philips Avent ultra soft emzikleri kabul ettiğini ifade etti.

        Teknik Özellikler

        • Paket içeriği

          ultra soft snuggle
          1  adet
          0-6 Ay ultra soft emzik
          1  adet

        • Güvenlik

          BPA içermez
          Evet

        • Hijyen

          Temizlemesi kolaydır
          Evet
          Emzik sterilize edilebilir
          Evet
          Emzik bulaşık makinesinde yıkanabilir
          Evet
          Peluş hayvan çamaşır makinesinde yıkanabilir
          Evet

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            • ABD'de 2016 yılında 112 anne ile yapılan bir tüketici testine göre katılımcıların %96'sı, kaplamanın ciltte iz oluşumunu azaltıp daha az cilt tahrişine neden olduğunu söyledi
            • 2016-2017 yıllarında ABD'de gerçekleştirilen tüketici testleri, ultra soft ve ultra air emziklerimizde kullanılan dokulu emzik yapısının ortalama %98 oranında kabul gördüğünü göstermektedir
            • Dünyanın 1 numaralı emzik markası
            • Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin
            • Serimiz anneleri ve bebekleri her gelişim aşamasında destekler
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