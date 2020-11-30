Daha fazla rahatlık sağlamak ve ciltte iz oluşumunu azaltmak için yumuşak ve esnek kaplama

Hassas ciltlerin korunmasına yardımcı olmak için ultra yumuşak ve esnek kaplamamız, bebeklerin yanaklarının şekline göre tasarlanmıştır. Daha az iz bırakır ve tahrişi önler. Böylece bebekler daha rahat ve sakinleştirici bir deneyimin tadını çıkarabilir.*