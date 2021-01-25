2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Ultra soft emziğe sahip peluş
0 ay+
Ortodontik ve BPA İçermeyen
1x snuggle ve 1x 0-6 Ay emzik
Artık emzik arama derdi yok. Peluş hayvan, emziğin bulunmasını kolaylaştırır.
Bebekler peluş hayvanlarıyla kucaklaştıklarında ekstra rahatlığın tadını çıkaracak. Yumuşak kumaştan yapılan bu peluş hayvanın hafif pençeleri, emziklerin yerinde kalmasına yardımcı olur.
Peluş hayvan tüm Philips Avent emziklerle uyumludur. Böylece eşleştirme yaparak bebek için doğru ürünü yaratabilirsiniz.
5.0
5 üzerinden
3
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
renk35
25/01/2021
Türkiye
yıkanabilir ve yumuşak uyku arkadaşı
hiç düşünmeden tercih ettiğim bir ürü oldu.0-6 ay arasında bebeklerin yumuşak bir uyku arkadaşıyla uyumaları harika,emziği rahatça bulabilmemiz ve yıkanabilir olması da bayıldığım özelliklerinden.bebeğim mutlu biz mutlu
Avantajlar
yıkanabilir olması rahat bulunabilmesi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF348/11 ultra soft snuggle için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF348/11 ultra soft snuggle için yapılmıştır
Pelin09
19/01/2021
Türkiye
Eğlenceli, yumuşak ve hafif
Emzik üzerinde ağırlık yapmıyor. Yumuşak dokusunu oğlum çok sevdi. Severek kullanıyoruz.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF348/11 ultra soft snuggle için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF348/11 ultra soft snuggle için yapılmıştır
Sinemm
16/09/2020
Türkiye
Philips Çalışanı
Hafif ve yumusak
[Employee of philipsglobal] Uyku arkadasi hafif ve cok yumusak. Kizimi emzige alistirmak icin kullandim, simdi hem emzigi hem uyku arkadasini birakmiyor. Oldukca memnunum
Avantajlar
Hafif ve yumusak
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF348/11 ultra soft snuggle için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF348/11 ultra soft snuggle için yapılmıştır
2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır.
ABD'de 2016 yılında 112 anne ile yapılan bir tüketici testine göre katılımcıların %96'sı, kaplamanın ciltte iz oluşumunu azaltıp daha az cilt tahrişine neden olduğunu söyledi
2016-2017 yıllarında ABD'de gerçekleştirilen tüketici testleri, ultra soft ve ultra air emziklerimizde kullanılan dokulu emzik yapısının ortalama %98 oranında kabul gördüğünü göstermektedir
Dünyanın 1 numaralı emzik markası
Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin
Serimiz anneleri ve bebekleri her gelişim aşamasında destekler