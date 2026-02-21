2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Bebeğinizin cildi nefes alsın
6-18 ay
Ortodontik ve BPA İçermeyen
2'li paket
ultra air, bebeğinizin hassas cildinin nefes alması için maksimum hava akışı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Bu emziğin nefes alabilen ve maksimum hava akışı sağlayan tasarımı sayesinde bebeğinizin cildi daha kuru kalır.
ultra air emziğin hafif kalkanı, bebeğinizin rahat etmesi için yuvarlak köşelere sahiptir.
4.9
5 üzerinden
31
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Gizem Övgü Erdem
21/02/2026
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Emzik
Sadece philips kullanıyoruz, başka emzikleri asla sevmedi. Keşke bizim gibi üç ayda düsenli emzik ve biberon emziği değiştirenler için philipsin bir bonusu olsa ve sağlıklı yaklaşımımızı desteklense.
Avantajlar
Güvenilir arge malzeme
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ultra air SCF085/21 Emzik için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ultra air SCF085/21 Emzik için yapılmıştır
Gonca61
12/02/2026
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Urunun gorsel ozelligi cok tatli
Hic bir emzigi tutmadi kizim bunu hemen kavradi ve emdi philips sayesinde emzige alistirabilrim o yuzden puanim hep 5
Avantajlar
2li olmasi ve kutuda olmasi
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ultra air SCF080/06 emzik için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ultra air SCF080/06 emzik için yapılmıştır
Kader güneş
26/12/2023
Türkiye
Promosyonun bir parçası
İyiki philips
Çok memnunuz. Bebeğimiz hemen sevdi. İyiki philps ❤️
Avantajlar
Kullanışlı
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ultra air SCF085/12 emzik için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ultra air SCF085/12 emzik için yapılmıştır
2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır.
2016-2017 yıllarında ABD'de gerçekleştirilen tüketici testleri, 0-6 ay ve 6-18 ay ultra air ve ultra soft emziklerimizde kullanılan dokulu Philips Avent emzik yapısının bebekler tarafından ortalama %98 oranında kabul edildiğini göstermektedir.
Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin
Dünyanın 1 numaralı emzik markası
Yılın Üreticisi Ödülü, 2014