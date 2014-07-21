2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF312/60
Konfor için Tasarlandı
Benzersiz Philips Avent BPA içermeyen göğüs pompası, kişisel pompalama tarzınızı öğrenerek kontrolü size veren bir elektronik hafızayla tasarlanmıştır.
125 ml/4 oz biberon içerir
Elektrikli kullanıma ek olarak, bu tekli elektronik pompa ayrıca, tam esneklik için pil gücüyle çalışabilir veya manuel pompa olarak kullanılabilir.
Nazik çekişli vakum, daha az pompalama gerektiren sürekli süt akışı sağlamak için bebeğin emiş hareketini taklit eder.
Elektronik hafıza, kişisel pompalama ritminizi öğrenir ve bir düğmeye dokunulduğunda bu ritimde devam eder.
3.3
5 üzerinden
17
İncelemeler
CAANNE
21/07/2014
Türkiye
Harika
Göğüslerimi hiç acıtmıyor, yumuşak ve hızlı. Ayrıca şirin bir tasarımı var.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF312/60 Single electronic breast pump için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF312/60 Single electronic breast pump için yapılmıştır
demirelu
09/12/2013
Türkiye
PERFORMANSLI
Ürün oldukça performanslı. Philips avent naturel elektronik göğüs pomapsını kesinlikle tavsiye ediyorum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF312/60 Single electronic breast pump için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF312/60 Single electronic breast pump için yapılmıştır
Sezin32
08/12/2013
Türkiye
Her anneye lazım...
Ürün gerçekten çok iyi,pompa hızını kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz,ayrıca gerektiğinde manuel olarak da kullanılabiliyor,bence benzersiz bir ürün ben çok memnun kaldım,herkese tavsiye ederim...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF312/60 Single electronic breast pump için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF312/60 Single electronic breast pump için yapılmıştır