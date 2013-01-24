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    Philips Avent

    Tekli elektronik göğüs pompası

    SCF312/60
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    Avent
    • Konfor için Tasarlandı Konfor için Tasarlandı Konfor için Tasarlandı
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      Philips Avent Tekli elektronik göğüs pompası

      SCF312/60
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Konfor için Tasarlandı

      Benzersiz Philips AVENT BPA içermeyen göğüs pompası, kişisel pompalama tarzınızı öğrenerek kontrolü size veren bir elektronik hafızayla tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Philips Avent Tekli elektronik göğüs pompası

      Konfor için Tasarlandı

      Benzersiz Philips AVENT BPA içermeyen göğüs pompası, kişisel pompalama tarzınızı öğrenerek kontrolü size veren bir elektronik hafızayla tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Konfor için Tasarlandı

      Benzersiz Philips AVENT BPA içermeyen göğüs pompası, kişisel pompalama tarzınızı öğrenerek kontrolü size veren bir elektronik hafızayla tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Philips Avent Tekli elektronik göğüs pompası

      Konfor için Tasarlandı

      Benzersiz Philips AVENT BPA içermeyen göğüs pompası, kişisel pompalama tarzınızı öğrenerek kontrolü size veren bir elektronik hafızayla tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

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        Tekli elektronik göğüs pompası

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        Konfor için Tasarlandı

        Doğadan ilham alan göğüs pompası

        • 125 ml/4 oz biberon içerir
        Elektrikli, pilli veya manuel kullanılır.

        Elektrikli, pilli veya manuel kullanılır.

        Elektrikli kullanıma ek olarak, bu tekli elektronik pompa ayrıca, tam esneklik için pil gücüyle çalışabilir veya manuel pompa olarak kullanılabilir.

        Pompalama ritminizi öğrenir ve sürdürür

        Pompalama ritminizi öğrenir ve sürdürür

        Elektronik hafıza, kişisel pompalama ritminizi öğrenir ve bir düğmeye dokunulduğunda bu ritimde devam eder.

        Doğal yoldan daha fazla süt

        Doğal yoldan daha fazla süt

        Süt sağmak, siz orada olmasanız bile anne sütü ile beslenme sağlar

        Yumuşak masaj yastıkları sayesinde emzirir gibi doğal sağım.

        Yumuşak masaj yastıkları sayesinde emzirir gibi doğal sağım.

        Philips Avent göğüs pompasının patentli masaj yastıkları, bebeğinizin emme hareketini taklit ederek içe ve dışa doğru esner. Bu sayede hızlı ve doğal boşaltıma yardımcı olur.

        Bebeğin emme hareketini taklit eden nazik çekişli vakum sütün devamlılığını sağlar

        Nazik çekişli vakum, daha az pompalama gerektiren sürekli süt akışı sağlamak için bebeğin emiş hareketini taklit eder.

        Teknik Özellikler

        • Gelişim aşamaları

          Stage
          • Hamilelik
          • 0 - 6 ay

        • Paket içeriği

          Güç olmadığında kullanılmak üzere manuel pompa parçaları
          1
          Elektronik Göğüs Pompası
          1
          Pil paketi
          1 adet

        • Paket içeriği

          Biberon standı/pompa kapağı
          1 adet
          Ekstra yumuşak yenidoğan emziği
          1 adet
          Yedek parçalar
          2 adet
          Anne sütü kabı (125 ml)
          1 adet
          Yenidoğan emzik seyahat paketi
          1 adet

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Malzeme

          BPA içermez*
          Evet

        • Güç

          Gerilim
          100 - 240 volt

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