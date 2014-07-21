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Üretimden kaldırıldı

Philips AventTekli elektronik göğüs pompası

SCF312/60

3.3

| (17) İncelemeler

Konfor için Tasarlandı

Benzersiz Philips Avent BPA içermeyen göğüs pompası, kişisel pompalama tarzınızı öğrenerek kontrolü size veren bir elektronik hafızayla tasarlanmıştır.

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Doğadan ilham alan göğüs pompası

Konfor için Tasarlandı

  • 125 ml/4 oz biberon içerir

Elektrikli, pilli veya manuel kullanılır.

Elektrikli, pilli veya manuel kullanılır.

Elektrikli kullanıma ek olarak, bu tekli elektronik pompa ayrıca, tam esneklik için pil gücüyle çalışabilir veya manuel pompa olarak kullanılabilir.

Bebeğin emme hareketini taklit eden nazik çekişli vakum sütün devamlılığını sağlar

Nazik çekişli vakum, daha az pompalama gerektiren sürekli süt akışı sağlamak için bebeğin emiş hareketini taklit eder.

Pompalama ritminizi öğrenir ve sürdürür

Pompalama ritminizi öğrenir ve sürdürür

Elektronik hafıza, kişisel pompalama ritminizi öğrenir ve bir düğmeye dokunulduğunda bu ritimde devam eder.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.3

5 üzerinden

17

İncelemeler

3
2

21/07/2014

Türkiye

Türkiye

Harika

Göğüslerimi hiç acıtmıyor, yumuşak ve hızlı. Ayrıca şirin bir tasarımı var.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF312/60 Single electronic breast pump için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF312/60 Single electronic breast pump için yapılmıştır

09/12/2013

Türkiye

Türkiye

PERFORMANSLI

Ürün oldukça performanslı. Philips avent naturel elektronik göğüs pomapsını kesinlikle tavsiye ediyorum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF312/60 Single electronic breast pump için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF312/60 Single electronic breast pump için yapılmıştır

08/12/2013

Türkiye

Türkiye

Her anneye lazım...

Ürün gerçekten çok iyi,pompa hızını kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz,ayrıca gerektiğinde manuel olarak da kullanılabiliyor,bence benzersiz bir ürün ben çok memnun kaldım,herkese tavsiye ederim...

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF312/60 Single electronic breast pump için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF312/60 Single electronic breast pump için yapılmıştır

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