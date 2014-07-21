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Üretimden kaldırıldı

Philips AventTekli elektronik göğüs pompası

SCF312/13

3.3

| (17) İncelemeler

Konfor için Tasarlandı

Stres altındaysanız veya aceleniz varsa göğüs pompasıyla süt sağmak zorlaşabilir, üstelik sütünüz de azalabilir. Kendinizi rahat hissetmeniz bu bakımdan önemlidir. Göğüs pompamız, pompalama işleminin daha rahat olmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Tüm avantajları görüntüleyin

Masaj yastıklı optimum konfor göğüs pompası

Konfor için Tasarlandı

  • Çantalı set

Manuel göğüs pompası olarak da kullanılabilir

Manuel göğüs pompası olarak da kullanılabilir

Manuel pompanın daha pratik olacağı durumlarda bu şekilde de kullanılabilir.

Hassas ve etkili

Hassas ve etkili

Philips Avent göğüs pompasının nazik vakumu, rahat süt akışı için bebeğin emme hareketini taklit eder.

Patentli 5 adet yumuşak çiçek yaprağı şeklinde masaj yastığı

Patentli 5 adet yumuşak çiçek yaprağı şeklinde masaj yastığı

Benzersiz aktif masaj yastıkları doğal süt akışına destek olmak üzere tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.3

5 üzerinden

17

İncelemeler

3
2

21/07/2014

Türkiye

Türkiye

Harika

Göğüslerimi hiç acıtmıyor, yumuşak ve hızlı. Ayrıca şirin bir tasarımı var.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF312/60 Single electronic breast pump için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF312/60 Single electronic breast pump için yapılmıştır

09/12/2013

Türkiye

Türkiye

PERFORMANSLI

Ürün oldukça performanslı. Philips avent naturel elektronik göğüs pomapsını kesinlikle tavsiye ediyorum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF312/60 Single electronic breast pump için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF312/60 Single electronic breast pump için yapılmıştır

08/12/2013

Türkiye

Türkiye

Her anneye lazım...

Ürün gerçekten çok iyi,pompa hızını kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz,ayrıca gerektiğinde manuel olarak da kullanılabiliyor,bence benzersiz bir ürün ben çok memnun kaldım,herkese tavsiye ederim...

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF312/60 Single electronic breast pump için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF312/60 Single electronic breast pump için yapılmıştır

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