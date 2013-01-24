Konfor için Tasarlandı

Stres altındaysanız veya aceleniz varsa göğüs pompasıyla süt sağmak zorlaşabilir, üstelik sütünüz de azalabilir. Kendinizi rahat hissetmeniz bu bakımdan önemlidir. Göğüs pompamız, pompalama işleminin daha rahat olmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün