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Konfor için Tasarlandı
Stres altındaysanız veya aceleniz varsa göğüs pompasıyla süt sağmak zorlaşabilir, üstelik sütünüz de azalabilir. Kendinizi rahat hissetmeniz bu bakımdan önemlidir. Göğüs pompamız, pompalama işleminin daha rahat olmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Konfor için Tasarlandı
Stres altındaysanız veya aceleniz varsa göğüs pompasıyla süt sağmak zorlaşabilir, üstelik sütünüz de azalabilir. Kendinizi rahat hissetmeniz bu bakımdan önemlidir. Göğüs pompamız, pompalama işleminin daha rahat olmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Konfor için Tasarlandı
Stres altındaysanız veya aceleniz varsa göğüs pompasıyla süt sağmak zorlaşabilir, üstelik sütünüz de azalabilir. Kendinizi rahat hissetmeniz bu bakımdan önemlidir. Göğüs pompamız, pompalama işleminin daha rahat olmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Konfor için Tasarlandı
Stres altındaysanız veya aceleniz varsa göğüs pompasıyla süt sağmak zorlaşabilir, üstelik sütünüz de azalabilir. Kendinizi rahat hissetmeniz bu bakımdan önemlidir. Göğüs pompamız, pompalama işleminin daha rahat olmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Tekli elektronik göğüs pompası
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Manuel pompanın daha pratik olacağı durumlarda bu şekilde de kullanılabilir.
Philips Avent göğüs pompasının nazik vakumu, rahat süt akışı için bebeğin emme hareketini taklit eder.
Benzersiz aktif masaj yastıkları doğal süt akışına destek olmak üzere tasarlanmıştır.
Kendi pompalama ritminizi öğrenip sürdürerek maksimum konfor sağlayan benzersiz hafıza özelliği sadece Philips Avent elektronik göğüs pompalarında bulunur.
Sütünüzü doğrudan buzdolabı ve derin dondurucuya uygun çok çeşitli Philips Avent biberon ve anne sütü saklama kaplarına aktararak hayatınızı daha da kolaylaştırın.
Menşei
Malzeme
Gelişim aşamaları
Güç
Paket içeriği
SCF937/01
CRP406/01
CRP401/01
SCF254/61
SCF254/24