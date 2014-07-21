Pompa alırken cok arastırmıs, sonunda bu pompada karar kılmıstım. Hatta bu pompayı alabilmek icin listemdeki diger harcama kalemlerinden kıstım. İyi ki oyle yapmısım. Pompa ben yokken, mucizevi anne sutumun bebegime verilebilmesini saglayan bir arac. Bir oyuncak, bir kıyafet eksik olsa olur, bunlar anne sutu ile kıyaslanınca ne ki. Bu pompadan memnun kaldim cunku: - Uzerindeki masaj yaprakları sayesinde gogsunu hic acitmadan sagim yapabildim. - Cok sessiz calistigi icin yan odada bebegim uyurken rahatca sagdim. - Gogsumdeki sutu cok iyi bosalttı. Ayrıca bebegin emme hareketini taklit ettigi icin sutum arttı. Bu kısım biraz insanın psikolojisi ile de ilgili ama pompa canınızı acıtmıyorsa ve size baska bir is yapma imkanı veriyorsa, stresiniz otomatikman azalıyor ve sutunuz artiyor. TV seyrederken ya da bilgisayar basinda iken sagim yapabilmek bana kalan kısıtlı zamanı cok iyi degerlendirebilmemi sagladi. - Ritmini ayarlayıp kaydedebilmek ise muhtesem diger bir ozellikti. Goguslerim sis ve hassasken yavas, dolu iken hızlıca sagim yapabildim. Ritmi basitce kaydedebilmek baska bir artisi. -Sarjli ve pilli kullanabilmek, prize yakın olma geregini ortadan kaldırıyor. İcinden cikan bir baslik ile aynı zamanda manuel olarak da kullanılabiliyor. Ama ben hep otomatik kullanma luksunu yasadim.