2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF312/13
Konfor için Tasarlandı
Stres altındaysanız veya aceleniz varsa göğüs pompasıyla süt sağmak zorlaşabilir, üstelik sütünüz de azalabilir. Kendinizi rahat hissetmeniz bu bakımdan önemlidir. Göğüs pompamız, pompalama işleminin daha rahat olmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Çantalı set
Manuel pompanın daha pratik olacağı durumlarda bu şekilde de kullanılabilir.
Philips Avent göğüs pompasının nazik vakumu, rahat süt akışı için bebeğin emme hareketini taklit eder.
Benzersiz aktif masaj yastıkları doğal süt akışına destek olmak üzere tasarlanmıştır.
3.3
5 üzerinden
17
İncelemeler
CAANNE
21/07/2014
Türkiye
Harika
Göğüslerimi hiç acıtmıyor, yumuşak ve hızlı. Ayrıca şirin bir tasarımı var.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF312/60 Single electronic breast pump için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF312/60 Single electronic breast pump için yapılmıştır
demirelu
09/12/2013
Türkiye
PERFORMANSLI
Ürün oldukça performanslı. Philips avent naturel elektronik göğüs pomapsını kesinlikle tavsiye ediyorum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF312/60 Single electronic breast pump için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF312/60 Single electronic breast pump için yapılmıştır
Sezin32
08/12/2013
Türkiye
Her anneye lazım...
Ürün gerçekten çok iyi,pompa hızını kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz,ayrıca gerektiğinde manuel olarak da kullanılabiliyor,bence benzersiz bir ürün ben çok memnun kaldım,herkese tavsiye ederim...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF312/60 Single electronic breast pump için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF312/60 Single electronic breast pump için yapılmıştır