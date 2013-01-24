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    Philips Avent

    Tekli elektronik göğüs pompası

    SCF312/13
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Konfor için Tasarlandı Konfor için Tasarlandı Konfor için Tasarlandı
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      Philips Avent Tekli elektronik göğüs pompası

      SCF312/13
      Genel Derecelendirme / 5

      Konfor için Tasarlandı

      Stres altındaysanız veya aceleniz varsa göğüs pompasıyla süt sağmak zorlaşabilir, üstelik sütünüz de azalabilir. Kendinizi rahat hissetmeniz bu bakımdan önemlidir. Göğüs pompamız, pompalama işleminin daha rahat olmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Philips Avent Tekli elektronik göğüs pompası

      Konfor için Tasarlandı

      Stres altındaysanız veya aceleniz varsa göğüs pompasıyla süt sağmak zorlaşabilir, üstelik sütünüz de azalabilir. Kendinizi rahat hissetmeniz bu bakımdan önemlidir. Göğüs pompamız, pompalama işleminin daha rahat olmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Konfor için Tasarlandı

      Stres altındaysanız veya aceleniz varsa göğüs pompasıyla süt sağmak zorlaşabilir, üstelik sütünüz de azalabilir. Kendinizi rahat hissetmeniz bu bakımdan önemlidir. Göğüs pompamız, pompalama işleminin daha rahat olmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Tekli elektronik göğüs pompası

      Konfor için Tasarlandı

      Stres altındaysanız veya aceleniz varsa göğüs pompasıyla süt sağmak zorlaşabilir, üstelik sütünüz de azalabilir. Kendinizi rahat hissetmeniz bu bakımdan önemlidir. Göğüs pompamız, pompalama işleminin daha rahat olmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

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        Tekli elektronik göğüs pompası

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Konfor için Tasarlandı

        Masaj yastıklı optimum konfor göğüs pompası

        • Çantalı set
        Manuel göğüs pompası olarak da kullanılabilir

        Manuel göğüs pompası olarak da kullanılabilir

        Manuel pompanın daha pratik olacağı durumlarda bu şekilde de kullanılabilir.

        Hassas ve etkili

        Hassas ve etkili

        Philips Avent göğüs pompasının nazik vakumu, rahat süt akışı için bebeğin emme hareketini taklit eder.

        Patentli 5 adet yumuşak çiçek yaprağı şeklinde masaj yastığı

        Patentli 5 adet yumuşak çiçek yaprağı şeklinde masaj yastığı

        Benzersiz aktif masaj yastıkları doğal süt akışına destek olmak üzere tasarlanmıştır.

        Kendi ritminizi hatırlar

        Kendi ritminizi hatırlar

        Kendi pompalama ritminizi öğrenip sürdürerek maksimum konfor sağlayan benzersiz hafıza özelliği sadece Philips Avent elektronik göğüs pompalarında bulunur.

        Sütü kolayca saklamak için benzersiz sistem

        Sütü kolayca saklamak için benzersiz sistem

        Sütünüzü doğrudan buzdolabı ve derin dondurucuya uygun çok çeşitli Philips Avent biberon ve anne sütü saklama kaplarına aktararak hayatınızı daha da kolaylaştırın.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Malzeme

          BPA içermez*
          Evet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          • Hamilelik
          • 0 - 6 ay

        • Güç

          Gerilim
          100 - 240  volt

        • Paket içeriği

          Pil paketi
          1  adet
          Biberon standı/pompa kapağı
          1  adet
          Anne sütü kabı (125 ml)
          2  adet
          Soğuk kompres
          2  adet
          Elektronik Göğüs Pompası
          1
          Ekstra Yumuşak Yenidoğan Akışlı Emzik
          1  adet
          Güç olmadığında kullanılmak üzere manuel pompa parçaları
          1
          Mikrofiber yalıtımlı seyahat çantası
          1  adet
          Yedek parçalar
          2  adet
          Yenidoğan emzik seyahat paketi
          1  adet
          Tek kullanımlık göğüs pedleri
          1  adet

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