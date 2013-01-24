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    Philips Avent

    Buharlı mikrodalga sterilizatörü

    SCF281/03
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    Avent
    • Hızlı ve buharlı mikrodalga sterilizatörü Hızlı ve buharlı mikrodalga sterilizatörü Hızlı ve buharlı mikrodalga sterilizatörü
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      Philips Avent Buharlı mikrodalga sterilizatörü

      SCF281/03
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Hızlı ve buharlı mikrodalga sterilizatörü

      Philips Avent buharlı mikrodalga sterilizatörü, evde veya seyahatte hızlı ve etkili sterilizasyon için ideal seçimdir. 4 adet Philips Avent ürünü ya da biberon aynı anda sterilize edilebilir ve sadece 2 dakika içinde mikropların %99,9'unu yok eder. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 154,00 TL

      Philips Avent Buharlı mikrodalga sterilizatörü

      Hızlı ve buharlı mikrodalga sterilizatörü

      Philips Avent buharlı mikrodalga sterilizatörü, evde veya seyahatte hızlı ve etkili sterilizasyon için ideal seçimdir. 4 adet Philips Avent ürünü ya da biberon aynı anda sterilize edilebilir ve sadece 2 dakika içinde mikropların %99,9'unu yok eder. Tüm faydaları görün

      Hızlı ve buharlı mikrodalga sterilizatörü

      Philips Avent buharlı mikrodalga sterilizatörü, evde veya seyahatte hızlı ve etkili sterilizasyon için ideal seçimdir. 4 adet Philips Avent ürünü ya da biberon aynı anda sterilize edilebilir ve sadece 2 dakika içinde mikropların %99,9'unu yok eder. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 154,00 TL

      Philips Avent Buharlı mikrodalga sterilizatörü

      Hızlı ve buharlı mikrodalga sterilizatörü

      Philips Avent buharlı mikrodalga sterilizatörü, evde veya seyahatte hızlı ve etkili sterilizasyon için ideal seçimdir. 4 adet Philips Avent ürünü ya da biberon aynı anda sterilize edilebilir ve sadece 2 dakika içinde mikropların %99,9'unu yok eder. Tüm faydaları görün

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        Buharlı mikrodalga sterilizatörü

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Hızlı ve buharlı mikrodalga sterilizatörü

        Evde veya seyahatte kullanım için

        • Zararlı mikropların %99,9'unu yok eder
        • 2 dakika içinde sterilize eder
        • 4 Philips Avent biberonu alır
        • Çoğu mikrodalgaya uyar
        Buharlı mikrodalga sterilizatörü sadece 2 dakika içinde hazır olur

        Buharlı mikrodalga sterilizatörü sadece 2 dakika içinde hazır olur

        Buharlı mikrodalga sterilizatörü biberonları ve diğer ürünleri sadece 2 dakika içinde sterilize etmek için kullanılabilir ve mikropların ve bakterilerin %99,9'unu yok eder. Döngünün tam uzunluğu mikrodalganızın watt değerine göre değişir. Bu süre 1200-1850 W'ta 2 dakika, 850-1100 W'ta 4 dakika ve 500-800 W'ta 6 dakikadır.

        Mikropların ve bakterilerin %99,9'unu yok eder

        Mikropların ve bakterilerin %99,9'unu yok eder

        Buharlı mikrodalga sterilizatörünün mikropların ve bakterilerin %99,9'unu yok ettiği kanıtlanmıştır.

        İçindekiler 24 saate kadar steril kalır

        İçindekiler 24 saate kadar steril kalır

        Kapak açılmazsa içindekiler 24 saate kadar steril kalır.

        Standart boyunlu ve geniş boyunlu biberonları sterilize eder

        Standart boyunlu ve geniş boyunlu biberonları sterilize eder

        Sterilizatör standart boyunlu ve geniş boyunlu biberonları sterilize eder. Tek seferde 4 adede kadar Philips Avent biberon sterilize edilebilir.

        Seyahatlerinizde biberonları sterilize etmek için hafif tasarım

        Seyahatlerinizde biberonları sterilize etmek için hafif tasarım

        Sterilizatörün hafif ve kompakt tasarımı, tatillerden akraba ziyaretlerine kadar gittiğiniz her yerde sterilizatörü yanınıza almayı kolaylaştırır. Artık steril biberonlara ve diğer ürünlere kolayca erişebilirsiniz.

        Piyasadaki çoğu mikrodalgaya uyar

        Piyasadaki çoğu mikrodalgaya uyar

        Piyasadaki hemen her mikrodalgaya uygun şekilde tasarlanan buharlı mikrodalga sterilizatörü, nerede olursanız olun biberonlar ve diğer ürünlerin steril olmasını sağlar.

        Isınmayan güvenlik klipsleri kapağın güvenli olmasını sağlar

        Isınmayan güvenlik klipsleri kapağın güvenli olmasını sağlar

        Buharlı mikrodalga sterilizatörü, kapağın güvenli olmasını sağlamak için ısınmayan güvenlik klipslerine sahiptir. Bu sayede sterilizatörü mikrodalgadan güvenli bir şekilde çıkarabilir ve yanma tehlikesi olmadan biberonları ve diğer ürünleri steril tutabilirsiniz.

        Biberonların yanı sıra pompalar, emzikler, çatal bıçak setlerini de sterilize eder

        Sterilizatör biberonların yanı sıra göğüs pompaları, emzikler, çatal bıçak setleri ve diğer ürünleri sterilize etmek için de kullanılabilir.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Sterilizasyon süresi
          1200-1850 W'ta 2 dk, 850-1100 W'ta 4 dk, 500-800 W'ta 6 dk
          Su kapasitesi
          200 ml

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ağırlık
          740  g
          Boyutlar
          166 (Y), 280 (G), 280 (U)  mm

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          İngiltere

        • Paket içeriği

          Buharlı mikrodalga sterilizatörü
          1  adet
          Maşa
          1  adet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0 - 6 ay

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