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  • Hızlı ve buharlı mikrodalga sterilizatörü
  • Hızlı ve buharlı mikrodalga sterilizatörü
  • Hızlı ve buharlı mikrodalga sterilizatörü
  • Hızlı ve buharlı mikrodalga sterilizatörü
  • Hızlı ve buharlı mikrodalga sterilizatörü
  • Hızlı ve buharlı mikrodalga sterilizatörü
  • Hızlı ve buharlı mikrodalga sterilizatörü
  • Hızlı ve buharlı mikrodalga sterilizatörü

Üretimden kaldırıldı

Philips AventBuharlı mikrodalga sterilizatörü

SCF281/03

5
| (3) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Hızlı ve buharlı mikrodalga sterilizatörü
Philips Avent buharlı mikrodalga sterilizatörü, evde veya seyahatte hızlı ve etkili sterilizasyon için ideal seçimdir. 4 adet Philips Avent ürünü ya da biberon aynı anda sterilize edilebilir ve sadece 2 dakika içinde mikropların %99,9'unu yok eder.
Tüm avantajları görüntüleyin

Evde veya seyahatte kullanım için

Hızlı ve buharlı mikrodalga sterilizatörü

  • Zararlı mikropların %99,9'unu yok eder

  • 2 dakika içinde sterilize eder

  • 4 Philips Avent biberonu alır

  • Çoğu mikrodalgaya uyar

Buharlı mikrodalga sterilizatörü sadece 2 dakika içinde hazır olur

Buharlı mikrodalga sterilizatörü sadece 2 dakika içinde hazır olur

Buharlı mikrodalga sterilizatörü biberonları ve diğer ürünleri sadece 2 dakika içinde sterilize etmek için kullanılabilir ve mikropların ve bakterilerin %99,9'unu yok eder. Döngünün tam uzunluğu mikrodalganızın watt değerine göre değişir. Bu süre 1200-1850 W'ta 2 dakika, 850-1100 W'ta 4 dakika ve 500-800 W'ta 6 dakikadır.

Mikropların ve bakterilerin %99,9'unu yok eder

Mikropların ve bakterilerin %99,9'unu yok eder

Buharlı mikrodalga sterilizatörünün mikropların ve bakterilerin %99,9'unu yok ettiği kanıtlanmıştır.

İçindekiler 24 saate kadar steril kalır

İçindekiler 24 saate kadar steril kalır

Kapak açılmazsa içindekiler 24 saate kadar steril kalır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

3

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

24/08/2017

Türkiye

Türkiye

Çok pratik bir sterilazator

Kızım doğmadan önce aldığım ürünlerden biri. Hala severek kullanıyoruz. 5 dk da biberonlarimiz emziklerimiz tertemizzzz

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF281/03 Microwave sterilizer için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF281/03 Microwave sterilizer için yapılmıştır

09/12/2013

Türkiye

Türkiye

inanılmaz

bi arkadaşımın evinde görmüştüm kızı için almıştı bi gün rica ettm kızım biraz rhtsız burnu tıkalı kulllanmamda bi sakınc vr mı dye sorduğumda hemen vrdi kulandım kızımın 2 günde nfesi açıldı raahat uyumaya neşeli kakmaya başadı klit ve sağıklı bir makina tavsiye edrim hrkese...

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF281/03 Microwave sterilizer için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF281/03 Microwave sterilizer için yapılmıştır

26/05/2013

Türkiye

Türkiye

İYİKİ HAYATIMIZDASIN PHILIPS

HARİKALAR YARATAN ANNEYİ RAHATLATAN ANNEYE ZAMAN AYIRTAN VE GÜVENİLİR SAGLIKLI BEBEGİMİZE İÇİMİZ RAHAT OLARAK KULLANIMI KOLAY BASİT OLAN BEBEKLERİMİZİ BÜYÜTMEDE BÜYÜK YARDIMCIMIZ

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF281/03 Microwave sterilizer için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF281/03 Microwave sterilizer için yapılmıştır

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