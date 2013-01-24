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Hızlı ve buharlı mikrodalga sterilizatörü
Philips Avent buharlı mikrodalga sterilizatörü, evde veya seyahatte hızlı ve etkili sterilizasyon için ideal seçimdir. 4 adet Philips Avent ürünü ya da biberon aynı anda sterilize edilebilir ve sadece 2 dakika içinde mikropların %99,9'unu yok eder. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hızlı ve buharlı mikrodalga sterilizatörü
Philips Avent buharlı mikrodalga sterilizatörü, evde veya seyahatte hızlı ve etkili sterilizasyon için ideal seçimdir. 4 adet Philips Avent ürünü ya da biberon aynı anda sterilize edilebilir ve sadece 2 dakika içinde mikropların %99,9'unu yok eder. Tüm faydaları görün
Hızlı ve buharlı mikrodalga sterilizatörü
Philips Avent buharlı mikrodalga sterilizatörü, evde veya seyahatte hızlı ve etkili sterilizasyon için ideal seçimdir. 4 adet Philips Avent ürünü ya da biberon aynı anda sterilize edilebilir ve sadece 2 dakika içinde mikropların %99,9'unu yok eder. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hızlı ve buharlı mikrodalga sterilizatörü
Philips Avent buharlı mikrodalga sterilizatörü, evde veya seyahatte hızlı ve etkili sterilizasyon için ideal seçimdir. 4 adet Philips Avent ürünü ya da biberon aynı anda sterilize edilebilir ve sadece 2 dakika içinde mikropların %99,9'unu yok eder. Tüm faydaları görün
Buharlı mikrodalga sterilizatörü
Philips Online Mağaza fiyatı
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Buharlı mikrodalga sterilizatörü biberonları ve diğer ürünleri sadece 2 dakika içinde sterilize etmek için kullanılabilir ve mikropların ve bakterilerin %99,9'unu yok eder. Döngünün tam uzunluğu mikrodalganızın watt değerine göre değişir. Bu süre 1200-1850 W'ta 2 dakika, 850-1100 W'ta 4 dakika ve 500-800 W'ta 6 dakikadır.
Buharlı mikrodalga sterilizatörünün mikropların ve bakterilerin %99,9'unu yok ettiği kanıtlanmıştır.
Kapak açılmazsa içindekiler 24 saate kadar steril kalır.
Sterilizatör standart boyunlu ve geniş boyunlu biberonları sterilize eder. Tek seferde 4 adede kadar Philips Avent biberon sterilize edilebilir.
Sterilizatörün hafif ve kompakt tasarımı, tatillerden akraba ziyaretlerine kadar gittiğiniz her yerde sterilizatörü yanınıza almayı kolaylaştırır. Artık steril biberonlara ve diğer ürünlere kolayca erişebilirsiniz.
Piyasadaki hemen her mikrodalgaya uygun şekilde tasarlanan buharlı mikrodalga sterilizatörü, nerede olursanız olun biberonlar ve diğer ürünlerin steril olmasını sağlar.
Buharlı mikrodalga sterilizatörü, kapağın güvenli olmasını sağlamak için ısınmayan güvenlik klipslerine sahiptir. Bu sayede sterilizatörü mikrodalgadan güvenli bir şekilde çıkarabilir ve yanma tehlikesi olmadan biberonları ve diğer ürünleri steril tutabilirsiniz.
Sterilizatör biberonların yanı sıra göğüs pompaları, emzikler, çatal bıçak setleri ve diğer ürünleri sterilize etmek için de kullanılabilir.
Teknik spesifikasyonlar
Ağırlık ve boyutlar
Menşei
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Gelişim aşamaları