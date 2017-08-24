2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Zararlı mikropların %99,9'unu yok eder
2 dakika içinde sterilize eder
4 Philips Avent biberonu alır
Çoğu mikrodalgaya uyar
Buharlı mikrodalga sterilizatörü biberonları ve diğer ürünleri sadece 2 dakika içinde sterilize etmek için kullanılabilir ve mikropların ve bakterilerin %99,9'unu yok eder. Döngünün tam uzunluğu mikrodalganızın watt değerine göre değişir. Bu süre 1200-1850 W'ta 2 dakika, 850-1100 W'ta 4 dakika ve 500-800 W'ta 6 dakikadır.
Buharlı mikrodalga sterilizatörünün mikropların ve bakterilerin %99,9'unu yok ettiği kanıtlanmıştır.
Kapak açılmazsa içindekiler 24 saate kadar steril kalır.
5.0
5 üzerinden
3
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
ÖzgeZeynep
24/08/2017
Türkiye
Çok pratik bir sterilazator
Kızım doğmadan önce aldığım ürünlerden biri. Hala severek kullanıyoruz. 5 dk da biberonlarimiz emziklerimiz tertemizzzz
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF281/03 Microwave sterilizer için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF281/03 Microwave sterilizer için yapılmıştır
karolin
09/12/2013
Türkiye
inanılmaz
bi arkadaşımın evinde görmüştüm kızı için almıştı bi gün rica ettm kızım biraz rhtsız burnu tıkalı kulllanmamda bi sakınc vr mı dye sorduğumda hemen vrdi kulandım kızımın 2 günde nfesi açıldı raahat uyumaya neşeli kakmaya başadı klit ve sağıklı bir makina tavsiye edrim hrkese...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF281/03 Microwave sterilizer için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF281/03 Microwave sterilizer için yapılmıştır
CINARDENİZ
26/05/2013
Türkiye
İYİKİ HAYATIMIZDASIN PHILIPS
HARİKALAR YARATAN ANNEYİ RAHATLATAN ANNEYE ZAMAN AYIRTAN VE GÜVENİLİR SAGLIKLI BEBEGİMİZE İÇİMİZ RAHAT OLARAK KULLANIMI KOLAY BASİT OLAN BEBEKLERİMİZİ BÜYÜTMEDE BÜYÜK YARDIMCIMIZ
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF281/03 Microwave sterilizer için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF281/03 Microwave sterilizer için yapılmıştır