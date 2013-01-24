Buharlı mikrodalga sterilizatörü sadece 2 dakika içinde hazır olur

Buharlı mikrodalga sterilizatörü biberonları ve diğer ürünleri sadece 2 dakika içinde sterilize etmek için kullanılabilir ve mikropların ve bakterilerin %99,9'unu yok eder. Döngünün tam uzunluğu mikrodalganızın watt değerine göre değişir. Bu süre 1200-1850 W'ta 2 dakika, 850-1100 W'ta 4 dakika ve 500-800 W'ta 6 dakikadır.