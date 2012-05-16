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Üretimden kaldırıldı

Philips AventDijital Buharlı Sterilizatör

SCF276/42

4
| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Siz hazırsanız, o da hazır
Philips Avent Dijital Buharlı Sterilizatör hızlı ve sürekli çalışarak, içindekileri steril tutar ve size zaman kazandırır.
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24 saat sterilizasyon için gelişmiş teknoloji

Siz hazırsanız, o da hazır

  • 220-240 V

Gelişmiş dijital ekran ve sesli uyarılar

Gelişmiş dijital ekran ve sesli uyarılar

Ekran ve sesli uyarılar sterilizasyon işleminin bittiğini ve malzemelerin ne kadar steril kalacağını gösterir. Ekranda ayrıca sterilizatöre koyduğunuz suyun çok az veya çok fazla olup olmadığı da gösterildiğinden, her zaman sterilizasyon işleminin sorunsuz ve güvenilir şekilde tamamlanacağından emin olabilirsiniz.

İçindekiler 6 dakikada sterilize edilir ve kullanıma hazır olur

İçindekiler 6 dakikada sterilize edilir ve kullanıma hazır olur

Buharlı sterilizasyonun avantajı, biberonları bir kaba koyup ocakta kaynatmak şeklindeki geleneksel yöntemden çok daha hızlı (ve güvenli) olmasıdır. Dijital Sterilizatör, 6 biberon, emzik ve konik kapaktan oluşan tam yükte 6 dakika kadar kısa sürede sterilizasyon işlemini tamamlar.

6 adete kadar Philips Avent Biberon alır

6 adete kadar Philips Avent Biberon alır

Sterilizatör, mutfağınızda çok az yer kaplarken, altı Philips Avent Biberon veya iki Philips Avent Göğüs Pompası taşımaya yeterli bir tasarıma sahiptir. İç kısımdaki iki sepet birleştirilerek bulaşık makinesi sepeti biçimi alır ve diş oyuncağı ya da emzik gibi küçük parçaların önden kolayca temizlenmesine olanak sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
3
2
1

16/05/2012

Türkiye

Türkiye

Kolay sterilizasyon

Kaynatmanın suyu mu çıkmış diyen bir anneydim. Ama yere düşen her emzik, biberon vb gereç için bu işlemi yapmanın çok zahmetli ve evde hareketli bir çocuk varken tehlikeli olduğunu düşündüm. Bebeğin ilk 6 ay ağzına giren her şey sterilize edildiğinden böyle bir alete yatırım yapmak anlamlı. Büyük kullanım rahatlığı sağlıyor. İçindekileri çok hızlı sterilize ediyor ve 24 saat o şekilde koruyabiliyor. Bu tip gereçler annenin mesaisini azaltıyor ve bebeğine daha çok odaklanabilmesini sağlıyor. İki çocuk düşünüyorsanız da iyi bir model almak anlamlı.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF276/42 Digital Steam Sterilizer için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF276/42 Digital Steam Sterilizer için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Bu ürünle birlikte biberon verilmez