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    Philips Avent

    Dijital Buharlı Sterilizatör

    SCF276/42
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Siz hazırsanız, o da hazır Siz hazırsanız, o da hazır Siz hazırsanız, o da hazır
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      Philips Avent Dijital Buharlı Sterilizatör

      SCF276/42
      Genel Derecelendirme / 5

      Siz hazırsanız, o da hazır

      Philips AVENT Dijital Buharlı Sterilizatör hızlı ve sürekli çalışarak, içindekileri steril tutar ve size zaman kazandırır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Philips Avent Dijital Buharlı Sterilizatör

      Siz hazırsanız, o da hazır

      Philips AVENT Dijital Buharlı Sterilizatör hızlı ve sürekli çalışarak, içindekileri steril tutar ve size zaman kazandırır. Tüm faydaları görün

      Siz hazırsanız, o da hazır

      Philips AVENT Dijital Buharlı Sterilizatör hızlı ve sürekli çalışarak, içindekileri steril tutar ve size zaman kazandırır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Philips Avent Dijital Buharlı Sterilizatör

      Siz hazırsanız, o da hazır

      Philips AVENT Dijital Buharlı Sterilizatör hızlı ve sürekli çalışarak, içindekileri steril tutar ve size zaman kazandırır. Tüm faydaları görün

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        24 saat sterilizasyon için gelişmiş teknoloji

        • 220-240 V
        Gelişmiş dijital ekran ve sesli uyarılar

        Gelişmiş dijital ekran ve sesli uyarılar

        Ekran ve sesli uyarılar sterilizasyon işleminin bittiğini ve malzemelerin ne kadar steril kalacağını gösterir. Ekranda ayrıca sterilizatöre koyduğunuz suyun çok az veya çok fazla olup olmadığı da gösterildiğinden, her zaman sterilizasyon işleminin sorunsuz ve güvenilir şekilde tamamlanacağından emin olabilirsiniz.

        İçindekiler 6 dakikada sterilize edilir ve kullanıma hazır olur

        İçindekiler 6 dakikada sterilize edilir ve kullanıma hazır olur

        Buharlı sterilizasyonun avantajı, biberonları bir kaba koyup ocakta kaynatmak şeklindeki geleneksel yöntemden çok daha hızlı (ve güvenli) olmasıdır. Dijital Sterilizatör, 6 biberon, emzik ve konik kapaktan oluşan tam yükte 6 dakika kadar kısa sürede sterilizasyon işlemini tamamlar.

        6 adete kadar Philips Avent Biberon alır

        6 adete kadar Philips Avent Biberon alır

        Sterilizatör, mutfağınızda çok az yer kaplarken, altı Philips Avent Biberon veya iki Philips Avent Göğüs Pompası taşımaya yeterli bir tasarıma sahiptir. İç kısımdaki iki sepet birleştirilerek bulaşık makinesi sepeti biçimi alır ve diş oyuncağı ya da emzik gibi küçük parçaların önden kolayca temizlenmesine olanak sağlar.

        Sadece su ekleyin, sterilize edilecek malzemeyi yerleştirin ve mod seçin

        Sadece su ekleyin, sterilize edilecek malzemeyi yerleştirin ve mod seçin

        Gelişmiş fonksiyonlarının yanı sıra Dijital Sterilizatörü kullanmak son derece basit ve kolaydır. Tek yapmanız gereken su eklemek, sterilizatöre biberon, göğüs pompası veya aksesuarları yerleştirmek ve modu seçmek. Mod 1 ile tek bir sterilizasyon işlemi yapılır ve tek seferde tüm parçaları sterilize etmek için kullanışlıdır. Mod 2 ile 24 saatlik sterilizasyon yapılır ve parçaları geceden sterilizatörde bırakmak veya bebeğinize her mama verişinizde sadece tek bir biberon kullanmak istediğinizde kullanışlıdır. Nasıl kullanırsanız kullanın, bu sterilizör günlük sterilizasyon işlemini çok basit hale getirecektir.

        Gündüz ve gece içindekilerin steril kalmasını sağlar

        Gündüz ve gece içindekilerin steril kalmasını sağlar

        Bu gelişmiş sterilizatör, içindekileri 24 saat steril tutarak elinizin altında her zaman bir steril biberon olmasını sağlar. 6 saatte bir içindekileri otomatik olarak tekrar sterilize eder. Kullanışlı duraklatma tuşu sayesinde istediğiniz zaman malzeme ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz; Dijital Sterilizatör içindekileri otomatik olarak tekrar sterilize eder.

        Doğal buharlı sterilizasyon sayesinde ekstra koruma

        Sterilizasyon, bebeğinizi bağışıklık sistemi yeterince güçlenene kadar sütte bulunan zararlı bakterilere karşı korumak amacıyla yapılır. Philips Avent Sterilizatörde hiçbir kimyasal madde kullanmadan hızlı, kolay ve etkili şekilde sterilizasyon olanağı sağlayan hastanelerde kullanılan buharlı sterilizasyon yöntemi kullanılmaktadır.

        Teknik Özellikler

        • Ağırlık ve boyutlar

          Boyutlar
          320 (Y), 235 (G), 235 (U)  mm
          Ağırlık
          1,609  kg

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Paket içeriği

          Maşa
          1  adet
          Ölçme kabı
          1  adet

        • Güç

          Gerilim
          220 - 240  volt

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0 - 6 ay

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              Yorumlar

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              • Bu ürünle birlikte biberon verilmez
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