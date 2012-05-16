2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
220-240 V
Ekran ve sesli uyarılar sterilizasyon işleminin bittiğini ve malzemelerin ne kadar steril kalacağını gösterir. Ekranda ayrıca sterilizatöre koyduğunuz suyun çok az veya çok fazla olup olmadığı da gösterildiğinden, her zaman sterilizasyon işleminin sorunsuz ve güvenilir şekilde tamamlanacağından emin olabilirsiniz.
Buharlı sterilizasyonun avantajı, biberonları bir kaba koyup ocakta kaynatmak şeklindeki geleneksel yöntemden çok daha hızlı (ve güvenli) olmasıdır. Dijital Sterilizatör, 6 biberon, emzik ve konik kapaktan oluşan tam yükte 6 dakika kadar kısa sürede sterilizasyon işlemini tamamlar.
Sterilizatör, mutfağınızda çok az yer kaplarken, altı Philips Avent Biberon veya iki Philips Avent Göğüs Pompası taşımaya yeterli bir tasarıma sahiptir. İç kısımdaki iki sepet birleştirilerek bulaşık makinesi sepeti biçimi alır ve diş oyuncağı ya da emzik gibi küçük parçaların önden kolayca temizlenmesine olanak sağlar.
4.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
annekalbi34
16/05/2012
Türkiye
Kolay sterilizasyon
Kaynatmanın suyu mu çıkmış diyen bir anneydim. Ama yere düşen her emzik, biberon vb gereç için bu işlemi yapmanın çok zahmetli ve evde hareketli bir çocuk varken tehlikeli olduğunu düşündüm. Bebeğin ilk 6 ay ağzına giren her şey sterilize edildiğinden böyle bir alete yatırım yapmak anlamlı. Büyük kullanım rahatlığı sağlıyor. İçindekileri çok hızlı sterilize ediyor ve 24 saat o şekilde koruyabiliyor. Bu tip gereçler annenin mesaisini azaltıyor ve bebeğine daha çok odaklanabilmesini sağlıyor. İki çocuk düşünüyorsanız da iyi bir model almak anlamlı.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF276/42 Digital Steam Sterilizer için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF276/42 Digital Steam Sterilizer için yapılmıştır
Bu ürünle birlikte biberon verilmez