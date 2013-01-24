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Philips AVENT Dijital Buharlı Sterilizatör hızlı ve sürekli çalışarak, içindekileri steril tutar ve size zaman kazandırır. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Siz hazırsanız, o da hazır
Philips AVENT Dijital Buharlı Sterilizatör hızlı ve sürekli çalışarak, içindekileri steril tutar ve size zaman kazandırır. Tüm faydaları görün
Siz hazırsanız, o da hazır
Philips AVENT Dijital Buharlı Sterilizatör hızlı ve sürekli çalışarak, içindekileri steril tutar ve size zaman kazandırır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Siz hazırsanız, o da hazır
Philips AVENT Dijital Buharlı Sterilizatör hızlı ve sürekli çalışarak, içindekileri steril tutar ve size zaman kazandırır. Tüm faydaları görün
Dijital Buharlı Sterilizatör
Philips Online Mağaza fiyatı
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Ekran ve sesli uyarılar sterilizasyon işleminin bittiğini ve malzemelerin ne kadar steril kalacağını gösterir. Ekranda ayrıca sterilizatöre koyduğunuz suyun çok az veya çok fazla olup olmadığı da gösterildiğinden, her zaman sterilizasyon işleminin sorunsuz ve güvenilir şekilde tamamlanacağından emin olabilirsiniz.
Buharlı sterilizasyonun avantajı, biberonları bir kaba koyup ocakta kaynatmak şeklindeki geleneksel yöntemden çok daha hızlı (ve güvenli) olmasıdır. Dijital Sterilizatör, 6 biberon, emzik ve konik kapaktan oluşan tam yükte 6 dakika kadar kısa sürede sterilizasyon işlemini tamamlar.
Sterilizatör, mutfağınızda çok az yer kaplarken, altı Philips Avent Biberon veya iki Philips Avent Göğüs Pompası taşımaya yeterli bir tasarıma sahiptir. İç kısımdaki iki sepet birleştirilerek bulaşık makinesi sepeti biçimi alır ve diş oyuncağı ya da emzik gibi küçük parçaların önden kolayca temizlenmesine olanak sağlar.
Gelişmiş fonksiyonlarının yanı sıra Dijital Sterilizatörü kullanmak son derece basit ve kolaydır. Tek yapmanız gereken su eklemek, sterilizatöre biberon, göğüs pompası veya aksesuarları yerleştirmek ve modu seçmek. Mod 1 ile tek bir sterilizasyon işlemi yapılır ve tek seferde tüm parçaları sterilize etmek için kullanışlıdır. Mod 2 ile 24 saatlik sterilizasyon yapılır ve parçaları geceden sterilizatörde bırakmak veya bebeğinize her mama verişinizde sadece tek bir biberon kullanmak istediğinizde kullanışlıdır. Nasıl kullanırsanız kullanın, bu sterilizör günlük sterilizasyon işlemini çok basit hale getirecektir.
Bu gelişmiş sterilizatör, içindekileri 24 saat steril tutarak elinizin altında her zaman bir steril biberon olmasını sağlar. 6 saatte bir içindekileri otomatik olarak tekrar sterilize eder. Kullanışlı duraklatma tuşu sayesinde istediğiniz zaman malzeme ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz; Dijital Sterilizatör içindekileri otomatik olarak tekrar sterilize eder.
Sterilizasyon, bebeğinizi bağışıklık sistemi yeterince güçlenene kadar sütte bulunan zararlı bakterilere karşı korumak amacıyla yapılır. Philips Avent Sterilizatörde hiçbir kimyasal madde kullanmadan hızlı, kolay ve etkili şekilde sterilizasyon olanağı sağlayan hastanelerde kullanılan buharlı sterilizasyon yöntemi kullanılmaktadır.
Ağırlık ve boyutlar
Menşei
Paket içeriği
Güç
Gelişim aşamaları
SCF145/06