Kaynatmanın suyu mu çıkmış diyen bir anneydim. Ama yere düşen her emzik, biberon vb gereç için bu işlemi yapmanın çok zahmetli ve evde hareketli bir çocuk varken tehlikeli olduğunu düşündüm. Bebeğin ilk 6 ay ağzına giren her şey sterilize edildiğinden böyle bir alete yatırım yapmak anlamlı. Büyük kullanım rahatlığı sağlıyor. İçindekileri çok hızlı sterilize ediyor ve 24 saat o şekilde koruyabiliyor. Bu tip gereçler annenin mesaisini azaltıyor ve bebeğine daha çok odaklanabilmesini sağlıyor. İki çocuk düşünüyorsanız da iyi bir model almak anlamlı.