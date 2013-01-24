Sadece su ekleyin, sterilize edilecek malzemeyi yerleştirin ve mod seçin

Gelişmiş fonksiyonlarının yanı sıra Dijital Sterilizatörü kullanmak son derece basit ve kolaydır. Tek yapmanız gereken su eklemek, sterilizatöre biberon, göğüs pompası veya aksesuarları yerleştirmek ve modu seçmek. Mod 1 ile tek bir sterilizasyon işlemi yapılır ve tek seferde tüm parçaları sterilize etmek için kullanışlıdır. Mod 2 ile 24 saatlik sterilizasyon yapılır ve parçaları geceden sterilizatörde bırakmak veya bebeğinize her mama verişinizde sadece tek bir biberon kullanmak istediğinizde kullanışlıdır. Nasıl kullanırsanız kullanın, bu sterilizör günlük sterilizasyon işlemini çok basit hale getirecektir.