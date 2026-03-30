6 adete kadar Philips Avent Biberon alır

Sterilizatör, mutfağınızda çok az yer kaplarken, altı Philips Avent Biberon veya iki Philips Avent Göğüs Pompası taşımaya yeterli bir tasarıma sahiptir. İç kısımdaki iki sepet birleştirilerek bulaşık makinesi sepeti biçimi alır ve diş oyuncağı ya da emzik gibi küçük parçaların önden kolayca temizlenmesine olanak sağlar.