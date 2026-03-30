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  • 6 biberonu 8 dakikada sterilize eder
  • 6 biberonu 8 dakikada sterilize eder
  • 6 biberonu 8 dakikada sterilize eder
  • 6 biberonu 8 dakikada sterilize eder
  • 6 biberonu 8 dakikada sterilize eder
  • 6 biberonu 8 dakikada sterilize eder

Üretimden kaldırıldı

Philips AventElektrikli Buharlı Sterilizasyon Cihazı

SCF274/34

6 biberonu 8 dakikada sterilize eder
6 saate kadar steril parçalar
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Hızlı ve kullanımı kolay

6 biberonu 8 dakikada sterilize eder

  • 220-240V

6 adete kadar Philips Avent Biberon alır

6 adete kadar Philips Avent Biberon alır

Sterilizatör, mutfağınızda çok az yer kaplarken, altı Philips Avent Biberon veya iki Philips Avent Göğüs Pompası taşımaya yeterli bir tasarıma sahiptir. İç kısımdaki iki sepet birleştirilerek bulaşık makinesi sepeti biçimi alır ve diş oyuncağı ya da emzik gibi küçük parçaların önden kolayca temizlenmesine olanak sağlar.

Açılmadığı sürece içindekiler 6 saate kadar steril kalır

Açılmadığı sürece içindekiler 6 saate kadar steril kalır

Sterilizasyon işlemi bittikten sonra, Philips AVENT Elektrikli Sterilizatör içindekiler, kapak açılmadığı sürece, 6 saate kadar steril kalır.

İçeriği 8 dakikada sterilize eder ve kullanıma hazır hale getirir

İçeriği 8 dakikada sterilize eder ve kullanıma hazır hale getirir

Philips AVENT Elektrikli Sterilizatör içindekileri 8 dakika gibi kısa bir sürede sterilize eder

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları