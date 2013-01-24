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    Philips AVENT

    Elektrikli Buharlı Sterilizasyon Cihazı

    SCF274/34
    AVENT
    Genel Derecelendirme / 5
    AVENT
    • 6 biberonu 8 dakikada sterilize eder 6 biberonu 8 dakikada sterilize eder 6 biberonu 8 dakikada sterilize eder
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      Philips AVENT Elektrikli Buharlı Sterilizasyon Cihazı

      SCF274/34
      Genel Derecelendirme / 5

      6 biberonu 8 dakikada sterilize eder

      6 saate kadar steril parçalar Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Philips AVENT Elektrikli Buharlı Sterilizasyon Cihazı

      6 biberonu 8 dakikada sterilize eder

      6 saate kadar steril parçalar Tüm faydaları görün

      6 biberonu 8 dakikada sterilize eder

      6 saate kadar steril parçalar Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Philips AVENT Elektrikli Buharlı Sterilizasyon Cihazı

      6 biberonu 8 dakikada sterilize eder

      6 saate kadar steril parçalar Tüm faydaları görün

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        Elektrikli Buharlı Sterilizasyon Cihazı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        6 biberonu 8 dakikada sterilize eder

        Hızlı ve kullanımı kolay

        • 220-240V
        6 adete kadar Philips AVENT Biberon alır

        6 adete kadar Philips AVENT Biberon alır

        Sterilizatör, mutfağınızda çok az yer kaplarken, altı Philips AVENT Biberon veya iki Philips AVENT Göğüs Pompası taşımaya yeterli bir tasarıma sahiptir. İç kısımdaki iki sepet birleştirilerek bulaşık makinesi sepeti biçimi alır ve diş oyuncağı ya da emzik gibi küçük parçaların önden kolayca temizlenmesine olanak sağlar.

        Açılmadığı sürece içindekiler 6 saate kadar steril kalır

        Açılmadığı sürece içindekiler 6 saate kadar steril kalır

        Sterilizasyon işlemi bittikten sonra, Philips AVENT Elektrikli Sterilizatör içindekiler, kapak açılmadığı sürece, 6 saate kadar steril kalır.

        İçeriği 8 dakikada sterilize eder ve kullanıma hazır hale getirir

        İçeriği 8 dakikada sterilize eder ve kullanıma hazır hale getirir

        Philips AVENT Elektrikli Sterilizatör içindekileri 8 dakika gibi kısa bir sürede sterilize eder

        Tek yapmanız gereken su eklemek, doldurmak ve çalıştırmak

        Tek yapmanız gereken su eklemek, doldurmak ve çalıştırmak

        Philips AVENT Elektrikli Sterilizatörün kullanımı son derece kolaydır. Tek yapmsanız gereken su eklemek, sterilize etmek istediğiniz ürünleri doldurmak ve cihazı çalıştırmak.

        Doğal buharlı sterilizasyon sayesinde ekstra koruma

        Sterilizasyon, bebeğinizi bağışıklık sistemi yeterince güçlenene kadar sütte bulunan zararlı bakterilere karşı korumak amacıyla yapılır. Philips AVENT Sterilizatörde hiçbir kimyasal madde kullanmadan hızlı, kolay ve etkili şekilde sterilizasyon olanağı sağlayan hastanelerde kullanılan buharlı sterilizasyon yöntemi kullanılmaktadır.

        Teknik Özellikler

        • Ağırlık ve boyutlar

          Boyutlar
          313 (Y), 235 (G), 235 (U)  mm
          Ağırlık
          1,575  kg

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Paket içeriği

          Maşa
          1  adet

        • Güç

          Gerilim
          220 - 240  V

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0 - 6 ay

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