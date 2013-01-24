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Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Elektrikli Buharlı Sterilizasyon Cihazı
Philips Online Mağaza fiyatı
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Sterilizatör, mutfağınızda çok az yer kaplarken, altı Philips AVENT Biberon veya iki Philips AVENT Göğüs Pompası taşımaya yeterli bir tasarıma sahiptir. İç kısımdaki iki sepet birleştirilerek bulaşık makinesi sepeti biçimi alır ve diş oyuncağı ya da emzik gibi küçük parçaların önden kolayca temizlenmesine olanak sağlar.
Sterilizasyon işlemi bittikten sonra, Philips AVENT Elektrikli Sterilizatör içindekiler, kapak açılmadığı sürece, 6 saate kadar steril kalır.
Philips AVENT Elektrikli Sterilizatör içindekileri 8 dakika gibi kısa bir sürede sterilize eder
Philips AVENT Elektrikli Sterilizatörün kullanımı son derece kolaydır. Tek yapmsanız gereken su eklemek, sterilize etmek istediğiniz ürünleri doldurmak ve cihazı çalıştırmak.
Sterilizasyon, bebeğinizi bağışıklık sistemi yeterince güçlenene kadar sütte bulunan zararlı bakterilere karşı korumak amacıyla yapılır. Philips AVENT Sterilizatörde hiçbir kimyasal madde kullanmadan hızlı, kolay ve etkili şekilde sterilizasyon olanağı sağlayan hastanelerde kullanılan buharlı sterilizasyon yöntemi kullanılmaktadır.
Ağırlık ve boyutlar
Menşei
Paket içeriği
Güç
Gelişim aşamaları
SCF145/06