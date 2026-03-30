2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF274/34
220-240V
Sterilizatör, mutfağınızda çok az yer kaplarken, altı Philips Avent Biberon veya iki Philips Avent Göğüs Pompası taşımaya yeterli bir tasarıma sahiptir. İç kısımdaki iki sepet birleştirilerek bulaşık makinesi sepeti biçimi alır ve diş oyuncağı ya da emzik gibi küçük parçaların önden kolayca temizlenmesine olanak sağlar.
Sterilizasyon işlemi bittikten sonra, Philips AVENT Elektrikli Sterilizatör içindekiler, kapak açılmadığı sürece, 6 saate kadar steril kalır.
Philips AVENT Elektrikli Sterilizatör içindekileri 8 dakika gibi kısa bir sürede sterilize eder
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