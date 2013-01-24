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Hızlı ve akıllı ısıtma
Dijital Biberon ve Mama Isıtıcı bebeğinizin mamasını hızla ve güvenle ısıtmanıza olanak sağlar. Gelişmiş teknoloji ısınma süresini otomatik olarak hesaplar. Siz sadece başlangıç seçeneklerini seçin, gerisini Dijital Biberon Isıtıcı yapacaktır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hızlı ve akıllı ısıtma
Dijital Biberon ve Mama Isıtıcı bebeğinizin mamasını hızla ve güvenle ısıtmanıza olanak sağlar. Gelişmiş teknoloji ısınma süresini otomatik olarak hesaplar. Siz sadece başlangıç seçeneklerini seçin, gerisini Dijital Biberon Isıtıcı yapacaktır. Tüm faydaları görün
Hızlı ve akıllı ısıtma
Dijital Biberon ve Mama Isıtıcı bebeğinizin mamasını hızla ve güvenle ısıtmanıza olanak sağlar. Gelişmiş teknoloji ısınma süresini otomatik olarak hesaplar. Siz sadece başlangıç seçeneklerini seçin, gerisini Dijital Biberon Isıtıcı yapacaktır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hızlı ve akıllı ısıtma
Dijital Biberon ve Mama Isıtıcı bebeğinizin mamasını hızla ve güvenle ısıtmanıza olanak sağlar. Gelişmiş teknoloji ısınma süresini otomatik olarak hesaplar. Siz sadece başlangıç seçeneklerini seçin, gerisini Dijital Biberon Isıtıcı yapacaktır. Tüm faydaları görün
Philips Avent Dijital Biberon Isıtıcı, mama türüne, miktarına ve başlangıç sıcaklığına göre ısınma süresini otomatik olarak hesaplar. Mamalar sıcak noktalar olmadan, eşit şekilde ısınır. Otomatik kapanma sayesinde aşırı ısınma riski ortadan kalkar.
Philips Avent Dijital Biberon Isıtıcı, bebeğinizin mamasını hızlı ve eşit şekilde ısıtmanızı sağlar. Oda sıcaklığındaki 125 ml sütü yaklaşık 2 dakikadan kısa sürede ısıtır.
Philips Avent Dijital Biberon Isıtıcının dijital ekranı son derece kolay kullanılır. Isıtma işlemi süresince bilgi verir ve mama hazır olduğunda uyarır.
Philips Avent Dijital Biberon Isıtıcı oda sıcaklığında, buzdolabında ve hatta dondurucuda bulunan süt ve bebek mamasını ısıtmak için kullanılabilir. Philips Avent Biberonlara, Magic Bardaklara ve VIA saklama kaplarına uygundur.
Güç
Menşei
Paket içeriği
Gelişim aşamaları
Uyumluluk
SCF145/06