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  • Hızlı ve akıllı ısıtma
  • Hızlı ve akıllı ısıtma
  • Hızlı ve akıllı ısıtma
  • Hızlı ve akıllı ısıtma
  • Hızlı ve akıllı ısıtma
  • Hızlı ve akıllı ısıtma
  • Hızlı ve akıllı ısıtma
  • Hızlı ve akıllı ısıtma

Üretimden kaldırıldı

Philips AventDijital Biberon Isıtıcı

SCF260/37

4
| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Hızlı ve akıllı ısıtma
Dijital Biberon ve Mama Isıtıcı bebeğinizin mamasını hızla ve güvenle ısıtmanıza olanak sağlar. Gelişmiş teknoloji ısınma süresini otomatik olarak hesaplar. Siz sadece başlangıç seçeneklerini seçin, gerisini Dijital Biberon Isıtıcı yapacaktır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Ultra hızlı, çoklu ısıtma ayarı

Hızlı ve akıllı ısıtma

  • 220-240 V

Isınma süresini otomatik olarak hesaplar

Isınma süresini otomatik olarak hesaplar

Philips Avent Dijital Biberon Isıtıcı, mama türüne, miktarına ve başlangıç sıcaklığına göre ısınma süresini otomatik olarak hesaplar. Mamalar sıcak noktalar olmadan, eşit şekilde ısınır. Otomatik kapanma sayesinde aşırı ısınma riski ortadan kalkar.

Kontrollü buhar hızlı ve eşit ısıtma sağlar

Kontrollü buhar hızlı ve eşit ısıtma sağlar

Philips Avent Dijital Biberon Isıtıcı, bebeğinizin mamasını hızlı ve eşit şekilde ısıtmanızı sağlar. Oda sıcaklığındaki 125 ml sütü yaklaşık 2 dakikadan kısa sürede ısıtır.

Kullanımı kolay dijital ekran

Kullanımı kolay dijital ekran

Philips Avent Dijital Biberon Isıtıcının dijital ekranı son derece kolay kullanılır. Isıtma işlemi süresince bilgi verir ve mama hazır olduğunda uyarır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
3
2
1

28/12/2012

Türkiye

Türkiye

Piyasadaki en iyi

Otomatik isitma sistemi cok kullanisli. Bazen tam istenen kivamda isitmasa da kullanimina alistikca ne kadar surenin neyi isitmaya yeterli oldugunu daha iyi anliyorsunuz. Ozellikle donmus sut ve mamalar icin cok pratik.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF260/37 Digital Bottle Warmer için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF260/37 Digital Bottle Warmer için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Bu ürünle birlikte biberon verilmez

  2. İstisna: 330ml PP yarı şeffaf Philips Avent biberonla kullanılması önerilmez.