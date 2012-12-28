2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
220-240 V
Philips Avent Dijital Biberon Isıtıcı, mama türüne, miktarına ve başlangıç sıcaklığına göre ısınma süresini otomatik olarak hesaplar. Mamalar sıcak noktalar olmadan, eşit şekilde ısınır. Otomatik kapanma sayesinde aşırı ısınma riski ortadan kalkar.
Philips Avent Dijital Biberon Isıtıcı, bebeğinizin mamasını hızlı ve eşit şekilde ısıtmanızı sağlar. Oda sıcaklığındaki 125 ml sütü yaklaşık 2 dakikadan kısa sürede ısıtır.
Philips Avent Dijital Biberon Isıtıcının dijital ekranı son derece kolay kullanılır. Isıtma işlemi süresince bilgi verir ve mama hazır olduğunda uyarır.
4.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Delid
28/12/2012
Türkiye
Piyasadaki en iyi
Otomatik isitma sistemi cok kullanisli. Bazen tam istenen kivamda isitmasa da kullanimina alistikca ne kadar surenin neyi isitmaya yeterli oldugunu daha iyi anliyorsunuz. Ozellikle donmus sut ve mamalar icin cok pratik.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF260/37 Digital Bottle Warmer için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF260/37 Digital Bottle Warmer için yapılmıştır
Bu ürünle birlikte biberon verilmez
İstisna: 330ml PP yarı şeffaf Philips Avent biberonla kullanılması önerilmez.