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    Philips Avent

    Dijital Biberon Isıtıcı

    SCF260/37
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Hızlı ve akıllı ısıtma Hızlı ve akıllı ısıtma Hızlı ve akıllı ısıtma
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      Philips Avent Dijital Biberon Isıtıcı

      SCF260/37
      Genel Derecelendirme / 5

      Hızlı ve akıllı ısıtma

      Dijital Biberon ve Mama Isıtıcı bebeğinizin mamasını hızla ve güvenle ısıtmanıza olanak sağlar. Gelişmiş teknoloji ısınma süresini otomatik olarak hesaplar. Siz sadece başlangıç seçeneklerini seçin, gerisini Dijital Biberon Isıtıcı yapacaktır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Philips Avent Dijital Biberon Isıtıcı

      Hızlı ve akıllı ısıtma

      Dijital Biberon ve Mama Isıtıcı bebeğinizin mamasını hızla ve güvenle ısıtmanıza olanak sağlar. Gelişmiş teknoloji ısınma süresini otomatik olarak hesaplar. Siz sadece başlangıç seçeneklerini seçin, gerisini Dijital Biberon Isıtıcı yapacaktır. Tüm faydaları görün

      Hızlı ve akıllı ısıtma

      Dijital Biberon ve Mama Isıtıcı bebeğinizin mamasını hızla ve güvenle ısıtmanıza olanak sağlar. Gelişmiş teknoloji ısınma süresini otomatik olarak hesaplar. Siz sadece başlangıç seçeneklerini seçin, gerisini Dijital Biberon Isıtıcı yapacaktır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Philips Avent Dijital Biberon Isıtıcı

      Hızlı ve akıllı ısıtma

      Dijital Biberon ve Mama Isıtıcı bebeğinizin mamasını hızla ve güvenle ısıtmanıza olanak sağlar. Gelişmiş teknoloji ısınma süresini otomatik olarak hesaplar. Siz sadece başlangıç seçeneklerini seçin, gerisini Dijital Biberon Isıtıcı yapacaktır. Tüm faydaları görün

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        Dijital Biberon Isıtıcı

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        Hızlı ve akıllı ısıtma

        Ultra hızlı, çoklu ısıtma ayarı

        • 220-240 V
        Isınma süresini otomatik olarak hesaplar

        Isınma süresini otomatik olarak hesaplar

        Philips Avent Dijital Biberon Isıtıcı, mama türüne, miktarına ve başlangıç sıcaklığına göre ısınma süresini otomatik olarak hesaplar. Mamalar sıcak noktalar olmadan, eşit şekilde ısınır. Otomatik kapanma sayesinde aşırı ısınma riski ortadan kalkar.

        Kontrollü buhar hızlı ve eşit ısıtma sağlar

        Kontrollü buhar hızlı ve eşit ısıtma sağlar

        Philips Avent Dijital Biberon Isıtıcı, bebeğinizin mamasını hızlı ve eşit şekilde ısıtmanızı sağlar. Oda sıcaklığındaki 125 ml sütü yaklaşık 2 dakikadan kısa sürede ısıtır.

        Kullanımı kolay dijital ekran

        Kullanımı kolay dijital ekran

        Philips Avent Dijital Biberon Isıtıcının dijital ekranı son derece kolay kullanılır. Isıtma işlemi süresince bilgi verir ve mama hazır olduğunda uyarır.

        Farklı başlangıç sıcaklıklarında süt ve bebek maması ısıtır

        Farklı başlangıç sıcaklıklarında süt ve bebek maması ısıtır

        Philips Avent Dijital Biberon Isıtıcı oda sıcaklığında, buzdolabında ve hatta dondurucuda bulunan süt ve bebek mamasını ısıtmak için kullanılabilir. Philips Avent Biberonlara, Magic Bardaklara ve VIA saklama kaplarına uygundur.

        Teknik Özellikler

        • Güç

          Gerilim
          220 - 240  volt

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Paket içeriği

          Biberon ve mama ısıtıcı
          1  adet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          • 0 - 6 ay
          • 6 - 12 ay

        • Uyumluluk

          Aşağıdakilerle uyumludur:
          Tüm Philips Avent Biberonlar, Magic Bardaklar ve VIA saklama kapları. İstisna: 330ml PP yarı şeffaf Philips Avent biberon.

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              Yorumlar

              Bunu değerlendiren ilk kişi ol

              • Bu ürünle birlikte biberon verilmez
              • * İstisna: 330ml PP yarı şeffaf Philips Avent biberonla kullanılması önerilmez.
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