Hızlı ve akıllı ısıtma

Dijital Biberon ve Mama Isıtıcı bebeğinizin mamasını hızla ve güvenle ısıtmanıza olanak sağlar. Gelişmiş teknoloji ısınma süresini otomatik olarak hesaplar. Siz sadece başlangıç seçeneklerini seçin, gerisini Dijital Biberon Isıtıcı yapacaktır. Tüm faydaları görün