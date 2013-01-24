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Hızlı ve eşit derecede ısıtır
Sağılan sütü ve bebek mamasını sıcak tutmanın hızlı ve güvenli yolu olan Philips Avent Elektrikli biberon ve Mama Isıtıcısı, oda sıcaklığındaki 125 ml/4 oz sütü yaklaşık 4 dakikada ısıtır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hızlı ve eşit derecede ısıtır
Sağılan sütü ve bebek mamasını sıcak tutmanın hızlı ve güvenli yolu olan Philips Avent Elektrikli biberon ve Mama Isıtıcısı, oda sıcaklığındaki 125 ml/4 oz sütü yaklaşık 4 dakikada ısıtır. Tüm faydaları görün
Hızlı ve eşit derecede ısıtır
Sağılan sütü ve bebek mamasını sıcak tutmanın hızlı ve güvenli yolu olan Philips Avent Elektrikli biberon ve Mama Isıtıcısı, oda sıcaklığındaki 125 ml/4 oz sütü yaklaşık 4 dakikada ısıtır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hızlı ve eşit derecede ısıtır
Sağılan sütü ve bebek mamasını sıcak tutmanın hızlı ve güvenli yolu olan Philips Avent Elektrikli biberon ve Mama Isıtıcısı, oda sıcaklığındaki 125 ml/4 oz sütü yaklaşık 4 dakikada ısıtır. Tüm faydaları görün
Elektrikli Biberon ve Mama Isıtıcı
Philips Online Mağaza fiyatı
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Philips Avent Elektrikli Mama ve Biberon Isıtıcı ile hızlı ve zahmetsiz bir şekilde mama hazırlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken su eklemek ve ayarı seçmek. Biberon ısıtıcı oda sıcaklığındaki 125 ml/4 oz sütü yaklaşık 4 dakikada ısıtır
Philips Avent Elektrikli Biberon ve Mama Isıtıcı bebeğinizin mamasını güvenle hazırlamanızı sağlar. Mamayı yavaşça ve eşit bir şekilde ısıtarak bazı kısımların aşırı ısınmasını önler.
Güç
Ağırlık ve boyutlar
Menşei
Paket içeriği
Gelişim aşamaları
Uyumluluk
Tasarım
SCF145/06