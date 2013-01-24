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    Philips Avent

    Elektrikli Biberon ve Mama Isıtıcı

    SCF255/57
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Hızlı ve eşit derecede ısıtır Hızlı ve eşit derecede ısıtır Hızlı ve eşit derecede ısıtır
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      Philips Avent Elektrikli Biberon ve Mama Isıtıcı

      SCF255/57
      Genel Derecelendirme / 5

      Hızlı ve eşit derecede ısıtır

      Sağılan sütü ve bebek mamasını sıcak tutmanın hızlı ve güvenli yolu olan Philips Avent Elektrikli biberon ve Mama Isıtıcısı, oda sıcaklığındaki 125 ml/4 oz sütü yaklaşık 4 dakikada ısıtır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 194,90 TL

      Philips Avent Elektrikli Biberon ve Mama Isıtıcı

      Hızlı ve eşit derecede ısıtır

      Sağılan sütü ve bebek mamasını sıcak tutmanın hızlı ve güvenli yolu olan Philips Avent Elektrikli biberon ve Mama Isıtıcısı, oda sıcaklığındaki 125 ml/4 oz sütü yaklaşık 4 dakikada ısıtır. Tüm faydaları görün

      Hızlı ve eşit derecede ısıtır

      Sağılan sütü ve bebek mamasını sıcak tutmanın hızlı ve güvenli yolu olan Philips Avent Elektrikli biberon ve Mama Isıtıcısı, oda sıcaklığındaki 125 ml/4 oz sütü yaklaşık 4 dakikada ısıtır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 194,90 TL

      Philips Avent Elektrikli Biberon ve Mama Isıtıcı

      Hızlı ve eşit derecede ısıtır

      Sağılan sütü ve bebek mamasını sıcak tutmanın hızlı ve güvenli yolu olan Philips Avent Elektrikli biberon ve Mama Isıtıcısı, oda sıcaklığındaki 125 ml/4 oz sütü yaklaşık 4 dakikada ısıtır. Tüm faydaları görün

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        Elektrikli Biberon ve Mama Isıtıcı

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Hızlı ve eşit derecede ısıtır

        Hızlı ve kolay kullanım için biberon ısıtıcı

        • 220-240 V
        Sadece su ekleyin ve ayarı seçin

        Sadece su ekleyin ve ayarı seçin

        Philips Avent Elektrikli Mama ve Biberon Isıtıcı ile hızlı ve zahmetsiz bir şekilde mama hazırlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken su eklemek ve ayarı seçmek. Biberon ısıtıcı oda sıcaklığındaki 125 ml/4 oz sütü yaklaşık 4 dakikada ısıtır

        Sıcaklık eşit olduğundan bebek için güvenlidir

        Sıcaklık eşit olduğundan bebek için güvenlidir

        Philips Avent Elektrikli Biberon ve Mama Isıtıcı bebeğinizin mamasını güvenle hazırlamanızı sağlar. Mamayı yavaşça ve eşit bir şekilde ısıtarak bazı kısımların aşırı ısınmasını önler.

        Avent Biberonlara, Magic Bardaklara ve mama kavanozlarına uygun

        Avent Biberonlara, Magic Bardaklara ve mama kavanozlarına uygun

        Teknik Özellikler

        • Güç

          Gerilim
          220 - 240  volt

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ağırlık
          570  g
          Boyutlar
          138 (Y), 132 (G), 144 (U)  mm

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Paket içeriği

          Biberon ve mama ısıtıcı
          1  adet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          • 0 - 6 ay
          • 6 - 12 ay

        • Uyumluluk

          Philips-Avent serisiyle uyumludur
          Tüm biberonlar, magic damlatmaz bardaklar ve kavanozlar

        • Tasarım

          Kullanım kolaylığı
          Kadron sayesinde modları kolayca ayarlayın

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              Yorumlar

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              • Bu ürünle birlikte biberon verilmez
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