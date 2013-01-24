Hızlı ve eşit derecede ısıtır

Sağılan sütü ve bebek mamasını sıcak tutmanın hızlı ve güvenli yolu olan Philips Avent Elektrikli biberon ve Mama Isıtıcısı, oda sıcaklığındaki 125 ml/4 oz sütü yaklaşık 4 dakikada ısıtır. Tüm faydaları görün