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  • Hızlı ve eşit derecede ısıtır
  • Hızlı ve eşit derecede ısıtır
  • Hızlı ve eşit derecede ısıtır
  • Hızlı ve eşit derecede ısıtır
  • Hızlı ve eşit derecede ısıtır
  • Hızlı ve eşit derecede ısıtır
  • Hızlı ve eşit derecede ısıtır
  • Hızlı ve eşit derecede ısıtır

Üretimden kaldırıldı

Philips AventElektrikli Biberon ve Mama Isıtıcı

SCF255/57

5
| (1) Değerlendirme
Hızlı ve eşit derecede ısıtır
Sağılan sütü ve bebek mamasını sıcak tutmanın hızlı ve güvenli yolu olan Philips Avent Elektrikli biberon ve Mama Isıtıcısı, oda sıcaklığındaki 125 ml/4 oz sütü yaklaşık 4 dakikada ısıtır.
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Hızlı ve kolay kullanım için biberon ısıtıcı

Hızlı ve eşit derecede ısıtır

  • 220-240 V

Avent Biberonlara, Magic Bardaklara ve mama kavanozlarına uygun

Avent Biberonlara, Magic Bardaklara ve mama kavanozlarına uygun

Sadece su ekleyin ve ayarı seçin

Sadece su ekleyin ve ayarı seçin

Philips Avent Elektrikli Mama ve Biberon Isıtıcı ile hızlı ve zahmetsiz bir şekilde mama hazırlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken su eklemek ve ayarı seçmek. Biberon ısıtıcı oda sıcaklığındaki 125 ml/4 oz sütü yaklaşık 4 dakikada ısıtır

Sıcaklık eşit olduğundan bebek için güvenlidir

Sıcaklık eşit olduğundan bebek için güvenlidir

Philips Avent Elektrikli Biberon ve Mama Isıtıcı bebeğinizin mamasını güvenle hazırlamanızı sağlar. Mamayı yavaşça ve eşit bir şekilde ısıtarak bazı kısımların aşırı ısınmasını önler.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

4
3
2
1

14/05/2015

Türkiye

Türkiye

Cok pratik

Hayati kolaylastiriyor. Hizli bir sekilde biberonlari isitiyor, her yere tasiniyor.

Bu değerlendirme SCF255/57 Electric Bottle and Baby Food Warmer için yapılmıştır

Bu değerlendirme SCF255/57 Electric Bottle and Baby Food Warmer için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Bu ürünle birlikte biberon verilmez