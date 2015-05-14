2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF255/57
220-240 V
Philips Avent Elektrikli Mama ve Biberon Isıtıcı ile hızlı ve zahmetsiz bir şekilde mama hazırlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken su eklemek ve ayarı seçmek. Biberon ısıtıcı oda sıcaklığındaki 125 ml/4 oz sütü yaklaşık 4 dakikada ısıtır
Philips Avent Elektrikli Biberon ve Mama Isıtıcı bebeğinizin mamasını güvenle hazırlamanızı sağlar. Mamayı yavaşça ve eşit bir şekilde ısıtarak bazı kısımların aşırı ısınmasını önler.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
Kucukkadin
14/05/2015
Türkiye
Cok pratik
Hayati kolaylastiriyor. Hizli bir sekilde biberonlari isitiyor, her yere tasiniyor.
Bu değerlendirme SCF255/57 Electric Bottle and Baby Food Warmer için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCF255/57 Electric Bottle and Baby Food Warmer için yapılmıştır
Bu ürünle birlikte biberon verilmez