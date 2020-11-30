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    Philips Avent

    ultra soft emzik

    SCF227/20
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    Avent
    • Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emzik Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emzik Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emzik
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      Philips Avent ultra soft emzik

      SCF227/20
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emzik

      Philips Avent ultra soft emziğimizle hassas ciltleri koruyun. Ultra yumuşak* ve esnek emzik kalkanı, bebeğinizin yanaklarının kıvrımlarını takip ederek daha az iz bırakır ve cildinde daha az tahrişe neden olarak bebeğinizin rahat etmesini sağlar. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 59,90 TL

      Philips Avent ultra soft emzik

      Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emzik

      Philips Avent ultra soft emziğimizle hassas ciltleri koruyun. Ultra yumuşak* ve esnek emzik kalkanı, bebeğinizin yanaklarının kıvrımlarını takip ederek daha az iz bırakır ve cildinde daha az tahrişe neden olarak bebeğinizin rahat etmesini sağlar. Tüm faydaları görün

      Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emzik

      Philips Avent ultra soft emziğimizle hassas ciltleri koruyun. Ultra yumuşak* ve esnek emzik kalkanı, bebeğinizin yanaklarının kıvrımlarını takip ederek daha az iz bırakır ve cildinde daha az tahrişe neden olarak bebeğinizin rahat etmesini sağlar. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 59,90 TL

      Philips Avent ultra soft emzik

      Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emzik

      Philips Avent ultra soft emziğimizle hassas ciltleri koruyun. Ultra yumuşak* ve esnek emzik kalkanı, bebeğinizin yanaklarının kıvrımlarını takip ederek daha az iz bırakır ve cildinde daha az tahrişe neden olarak bebeğinizin rahat etmesini sağlar. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        ultra soft emzik

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emzik

        Rahatlık ve uyum sunan esnek kaplama

        • ultra yumuşak ve esnek
        • 0-6 ay
        • Ortodontik ve BPA İçermeyen
        • 2'li paket
        Ciltteki izleri ve cilt tahrişini azaltan yumuşak ve esnek kaplama

        Ciltteki izleri ve cilt tahrişini azaltan yumuşak ve esnek kaplama

        Hassas ciltler için ekstra özen gösterilmelidir. Kaplama teknolojimiz sayesinde bu emzik rahat uyum için bebeğinizin yüzündeki doğal kıvrımları takip eder. Bebeğinizin cildinde oluşabilecek izleri ve cilt tahrişini azaltır.

        Her gün ekstra konfor için yuvarlatılmış kaplama

        Her gün ekstra konfor için yuvarlatılmış kaplama

        Yuvarlatılmış kaplamamız bebeğinizin yanaklarında oluşabilecek baskıyı azaltarak rahat etmesini sağlar.

        Dünya genelinde bebeklerin favorisi*

        Dünya genelinde bebeklerin favorisi*

        Annelere bebeklerinin dokulu silikon emziklerimize nasıl tepki gösterdiğini sorduk ve bebeklerin ortalama %98'inin Philips Avent ultra soft ve ultra air emziklere alıştığını öğrendik.

        Rahatlatıcı konfor için dokulu, ipeksi emzik

        Rahatlatıcı konfor için dokulu, ipeksi emzik

        Emziğin ipeksi ve dokulu silikon malzemesi bebeğinizi sakinleştirir ve rahatlatır.

        Doğal ağız gelişimi için tasarlandı

        Doğal ağız gelişimi için tasarlandı

        Esnek silikon emziğimizin simetrik şekli, bebeğinizin büyüyen damağına, dişlerine ve diş etlerine uyum sağlar.

        Temizleyin ve kullanışlı kabında saklayın

        Temizleyin ve kullanışlı kabında saklayın

        Ultra soft seyahat kabı sterilizatör olarak da kullanılabilir. Kaba bir miktar su ekleyerek mikrodalga fırına yerleştirmeniz yeterlidir. Sonraki kullanım için temiz olacağı konusunda içiniz rahat olsun.

        Teknik Özellikler

        • Paket içeriği

          ultra soft emzik
          2  adet

        • Dahili aksesuarlar

          Sterilizatör/taşıma kabı
          Evet

        • Güvenlik

          Güvenlik halkası
          Evet
          BPA içermez
          Evet

        • Hijyen

          Temizlemesi kolaydır
          Evet
          Sterilize edilebilir
          Evet
          Bulaşık makinesinde yıkanabilir
          Evet

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            • Sağlık uzmanları ve annelerin desteğiyle geliştirildi
            • 2016-2017 yıllarında ABD'de gerçekleştirilen tüketici testleri, ultra air ve ultra soft emziklerimizde kullanılan dokulu Philips Avent emzik yapısının ortalama %98 oranında kabul gördüğünü göstermektedir
            • Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin
            • Dünyanın 1 numaralı emzik markası
            • Serimiz anneleri ve bebekleri her gelişim aşamasında destekler
            • Ankete katılan annelerin %85'i bu emziğin diğer lider markaların benzer modellerine göre sekiz kat daha yumuşak olduğunu belirtti. Bağımsız araştırma, ABD, Şubat 2017
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