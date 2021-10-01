oğlum 8 aylık. gece çok sık uyandığı için emzik arayışına girdim. bu saatten sonra emzik emmez dediler ancak sadece avent işe yaradı. daha ömnce kızımda kesfetmedigim için çok üzgünüm. sadece uykuya geçiş sırasında kullanıyorum. çok memnunum. artık kendi kendine uyuyor. hem ben hem bebeğim çok mutlu