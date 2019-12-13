Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emzik
Philips Avent ultra soft emziğimizle hassas ciltleri koruyun. Ultra yumuşak* ve esnek emzik kalkanı, bebeğinizin yanaklarının kıvrımlarını takip ederek daha az iz bırakır ve cildinde daha az tahrişe neden olarak bebeğinizin rahat etmesini sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emzik
Philips Avent ultra soft emziğimizle hassas ciltleri koruyun. Ultra yumuşak* ve esnek emzik kalkanı, bebeğinizin yanaklarının kıvrımlarını takip ederek daha az iz bırakır ve cildinde daha az tahrişe neden olarak bebeğinizin rahat etmesini sağlar. Tüm faydaları görün
Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emzik
Philips Avent ultra soft emziğimizle hassas ciltleri koruyun. Ultra yumuşak* ve esnek emzik kalkanı, bebeğinizin yanaklarının kıvrımlarını takip ederek daha az iz bırakır ve cildinde daha az tahrişe neden olarak bebeğinizin rahat etmesini sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emzik
Philips Avent ultra soft emziğimizle hassas ciltleri koruyun. Ultra yumuşak* ve esnek emzik kalkanı, bebeğinizin yanaklarının kıvrımlarını takip ederek daha az iz bırakır ve cildinde daha az tahrişe neden olarak bebeğinizin rahat etmesini sağlar. Tüm faydaları görün
ultra soft emzik
Toplam:
Hassas ciltler için ekstra özen gösterilmelidir. Kaplama teknolojimiz sayesinde bu emzik rahat uyum için bebeğinizin yüzündeki doğal kıvrımları takip eder. Bebeğinizin cildinde oluşabilecek izleri ve cilt tahrişini azaltır.
Yuvarlatılmış kaplamamız bebeğinizin yanaklarında oluşabilecek baskıyı azaltarak rahat etmesini sağlar.
Annelere bebeklerinin dokulu silikon emziklerimize nasıl tepki gösterdiğini sorduk ve bebeklerin ortalama %98'inin Philips Avent ultra soft ve ultra air emziklere alıştığını öğrendik.
Emziğin ipeksi ve dokulu silikon malzemesi bebeğinizi sakinleştirir ve rahatlatır.
Damağın, dişlerin ve diş etlerinin doğal şekline uyum sağlayan simetrik emzik ile bebeğinizin ağız gelişimini destekleyin.
Ultra soft seyahat kabı sterilizatör olarak da kullanılabilir. Kaba bir miktar su ekleyerek mikrodalga fırına yerleştirmeniz yeterlidir. Sonraki kullanım için temiz olacağı konusunda içiniz rahat olsun.
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