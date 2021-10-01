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  • Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emziğimiz
  • Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emziğimiz
  • Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emziğimiz
  • Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emziğimiz
  • Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emziğimiz
  • Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emziğimiz
  • Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emziğimiz
  • Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emziğimiz
  • Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emziğimiz
  • Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emziğimiz
  • Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emziğimiz
  • Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emziğimiz

Philips Avent ultra softemzik

SCF222/01

4.6
| (78) İncelemeler | 92% bu ürünü tavsiye ediyor
Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emziğimiz
Philips Avent ultra soft emziğimizle bebeğinizin hassas cildini koruyun. Ultra yumuşak* ve esnek emzik kalkanı, bebeğinizin yanak kıvrımlarını takip ederek cildinde daha az iz bırakır ve daha az cilt tahrişine neden olur.
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Dünyada Annelerin En Çok Önerdiği Marka1

Bebeğinizin cildinde daha az iz ve daha az cilt tahrişi için

Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emziğimiz

  • ultra yumuşak ve esnek

  • Ortodontik ve BPA İçermeyen

  • 2'li paket

  • 0-6 ay

Yumuşak ve esnek kaplama

Yumuşak ve esnek kaplama

Bebek cildi ekstra özen gerektirir. Bu emzik, koruma teknolojimiz sayesinde bebeğinizin yüzündeki doğal kıvrımları takip ederek bebeğinizin yanaklarında oluşabilecek izleri ve cilt tahrişini azaltır.

Yuvarlak koruma kalkanı

Yuvarlak koruma kalkanı

Yuvarlak koruma kalkanı, bebeğin yanaklarındaki baskıyı en aza indirerek cilt üzerinde ekstra yumuşaklık sağlar.

%100 gıda ile kullanıma uygun silikondan üretilmiş emzik

%100 gıda ile kullanıma uygun silikondan üretilmiş emzik

Ultra soft ve ultra air emziklerimiz için bilinçli olarak tıbbi uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılan, tehlikeli kimyasallar, endokrin aktif maddeler (ör. BPA) ve alerjenler içermeyen, güvenli ve inert bir madde olan silikonu tercih ediyoruz.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.6

5 üzerinden

78

İncelemeler

92%

bu ürünü tavsiye ediyor

01/10/2021

Türkiye

Türkiye

Bu emziği kabul etmeyecek bebek çok zor

Bu emziği kabul etmeyecek bebek çok zor. Her yeri yumuşak ve esnek. Damak kısmı ince. Benim bebeğim ultra softu kabul ediyor, ultra air olanı kabul etmiyor. Bu emzik garanti anne ve babalar. Tereddüt etmeden deneyin

Avantajlar

Esnekliği, yumuşak ince ucu

Dezavantajlar

Karanlıkta parlayan modeli olsaymış keşke

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF226/20 ultra soft emzik için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF226/20 ultra soft emzik için yapılmıştır

16/09/2020

Türkiye

Türkiye

Philips Çalışanı

Kizimin emzige alismasini sagladi

[Employee of philipsglobal] Kizim emzige alismayacak diye korkarken avent hayatimi kurtardi. Populer diger markalara gore emzigin yapisinin daha kucuk ve yumusak olmasi kizimin emzigi kabul etmesini sagladi. Urunden cok memnunum. Tesekkurler philips !!

Avantajlar

Ekstra yumusak ve hafif

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF227/20 ultra soft emzik için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF227/20 ultra soft emzik için yapılmıştır

12/06/2020

Türkiye

Türkiye

Süper yumuşak emzik

Emzik bebeğimin agzina hiç iz yapmıyor ve bebeğim gayet kolay kabul etti emziği. Daha önce farklı marka kullanmıştım ilk çocuğumda ve hep agiz çevresi iz oluyordu.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF226/20 ultra soft emzik için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF226/20 ultra soft emzik için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. 2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır. 

  1. 2016-2017 yıllarında ABD'de gerçekleştirilen tüketici testleri, ultra air ve ultra soft emziklerimizde kullanılan dokulu Philips Avent emzik yapısının ortalama %98 oranında kabul gördüğünü göstermektedir.

  2. Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin.

  3. Ankete katılan annelerin %85'i bu emziğin diğer lider markaların benzer modellerine göre sekiz kat daha yumuşak olduğunu belirtti. Bağımsız araştırma, ABD, Şubat 2017