ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

  • Diş çıkaran bebeklerin diş etlerinin rahatlamasına yardımcı olur
  • Diş çıkaran bebeklerin diş etlerinin rahatlamasına yardımcı olur
  • Diş çıkaran bebeklerin diş etlerinin rahatlamasına yardımcı olur
  • Diş çıkaran bebeklerin diş etlerinin rahatlamasına yardımcı olur

Üretimden kaldırıldı

Philips AventFil Şekilli Dişlik

SCF199/00

Diş çıkaran bebeklerin diş etlerinin rahatlamasına yardımcı olur
Philips Avent dişlik, diş çıkarma ağrılarının azaltılmasına yardımcı olması için tasarlanmıştır. Dişlik buzdolabında soğutularak diş çıkaran bebeğinizin ağrıyan diş etlerini daha iyi rahatlatabilir
Tüm avantajları görüntüleyin
Uyumlu ürünler
Soothie

Soothie
Emzik

SCF191/20

Soothie

Soothie
Emzik

SCF191/21

Ön, orta ve arka dişlere ulaşır

Diş çıkaran bebeklerin diş etlerinin rahatlamasına yardımcı olur

  • 3 ay+

  • Ön, orta ve arka dişler

Rahatlatır ve diş etlerine masaj yapar

Hafif tasarımı bebeklerin dişliği kavramalarını kolaylaştırır

Hafif tasarımı bebeklerin dişliği kavramalarını kolaylaştırır

Ekstra rahatlık için buzdolabında soğutun

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları