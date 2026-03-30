Diş çıkaran bebeklerin diş etlerinin rahatlamasına yardımcı olur

Philips Avent dişlik, diş çıkarma ağrılarının azaltılmasına yardımcı olması için tasarlanmıştır. Dişlik buzdolabında soğutularak diş çıkaran bebeğinizin ağrıyan diş etlerini daha iyi rahatlatabilir