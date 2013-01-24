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    Philips Avent

    Fil Şekilli Dişlik

    SCF199/00
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    Avent
    • Diş çıkaran bebeklerin diş etlerinin rahatlamasına yardımcı olur Diş çıkaran bebeklerin diş etlerinin rahatlamasına yardımcı olur Diş çıkaran bebeklerin diş etlerinin rahatlamasına yardımcı olur
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      Philips Avent Fil Şekilli Dişlik

      SCF199/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Diş çıkaran bebeklerin diş etlerinin rahatlamasına yardımcı olur

      Philips Avent dişlik, diş çıkarma ağrılarının azaltılmasına yardımcı olması için tasarlanmıştır. Dişlik buzdolabında soğutularak diş çıkaran bebeğinizin ağrıyan diş etlerini daha iyi rahatlatabilir Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 22,90 TL
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      Philips Avent Fil Şekilli Dişlik

      Diş çıkaran bebeklerin diş etlerinin rahatlamasına yardımcı olur

      Philips Avent dişlik, diş çıkarma ağrılarının azaltılmasına yardımcı olması için tasarlanmıştır. Dişlik buzdolabında soğutularak diş çıkaran bebeğinizin ağrıyan diş etlerini daha iyi rahatlatabilir Tüm faydaları görün

      Diş çıkaran bebeklerin diş etlerinin rahatlamasına yardımcı olur

      Philips Avent dişlik, diş çıkarma ağrılarının azaltılmasına yardımcı olması için tasarlanmıştır. Dişlik buzdolabında soğutularak diş çıkaran bebeğinizin ağrıyan diş etlerini daha iyi rahatlatabilir Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 22,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Fil Şekilli Dişlik

      Diş çıkaran bebeklerin diş etlerinin rahatlamasına yardımcı olur

      Philips Avent dişlik, diş çıkarma ağrılarının azaltılmasına yardımcı olması için tasarlanmıştır. Dişlik buzdolabında soğutularak diş çıkaran bebeğinizin ağrıyan diş etlerini daha iyi rahatlatabilir Tüm faydaları görün

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        Fil Şekilli Dişlik

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Diş çıkaran bebeklerin diş etlerinin rahatlamasına yardımcı olur

        Ön, orta ve arka dişlere ulaşır

        • 3 ay+
        • Ön, orta ve arka dişler
        Sadece suyla yıkayın ya da sterilize edin

        Sadece suyla yıkayın ya da sterilize edin

        Sadece suyla yıkayın ya da sterilize edin

        Philips Avent emzikler BPA ve Ftalat İçermez

        Philips Avent emzikler BPA ve Ftalat İçermez

        BPA içermez – 2011/8/AB sayılı AB Direktifi'ne uygundur.

        Hafif tasarımı bebeklerin dişliği kavramalarını kolaylaştırır

        Hafif tasarımı bebeklerin dişliği kavramalarını kolaylaştırır

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Malezya
          Evet

        • Özellikler

          Diş çıkarma acısını azaltmaya yardım eder
          Evet
          Hijyenik
          Evet
          Sterilize edilebilir
          Evet
          BPA içermez
          Evet
          Soğutulabilir
          Evet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          • 3 ay+
          • Ön, orta ve arka için
            Ön, orta ve arka dişlerle uyumludur

        • Malzeme

          Dokular ve malzemeler
          Dokular ve malzemeler (sert ve yumuşak)
          2

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