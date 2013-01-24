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Diş çıkaran bebeklerin diş etlerinin rahatlamasına yardımcı olur
Philips Avent dişlik, diş çıkarma ağrılarının azaltılmasına yardımcı olması için tasarlanmıştır. Dişlik buzdolabında soğutularak diş çıkaran bebeğinizin ağrıyan diş etlerini daha iyi rahatlatabilir Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Diş çıkaran bebeklerin diş etlerinin rahatlamasına yardımcı olur
Philips Avent dişlik, diş çıkarma ağrılarının azaltılmasına yardımcı olması için tasarlanmıştır. Dişlik buzdolabında soğutularak diş çıkaran bebeğinizin ağrıyan diş etlerini daha iyi rahatlatabilir Tüm faydaları görün
Diş çıkaran bebeklerin diş etlerinin rahatlamasına yardımcı olur
Philips Avent dişlik, diş çıkarma ağrılarının azaltılmasına yardımcı olması için tasarlanmıştır. Dişlik buzdolabında soğutularak diş çıkaran bebeğinizin ağrıyan diş etlerini daha iyi rahatlatabilir Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Diş çıkaran bebeklerin diş etlerinin rahatlamasına yardımcı olur
Philips Avent dişlik, diş çıkarma ağrılarının azaltılmasına yardımcı olması için tasarlanmıştır. Dişlik buzdolabında soğutularak diş çıkaran bebeğinizin ağrıyan diş etlerini daha iyi rahatlatabilir Tüm faydaları görün
Fil Şekilli Dişlik
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Sadece suyla yıkayın ya da sterilize edin
BPA içermez – 2011/8/AB sayılı AB Direktifi'ne uygundur.
Hafif tasarımı bebeklerin dişliği kavramalarını kolaylaştırır
Menşei
Özellikler
Gelişim aşamaları
Malzeme