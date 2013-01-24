Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar

Philips Avent Soothie Shapes emzik, parmağınızın rahatlığını sunmanıza olanak tanıyan benzersiz tek parça tasarımımız sayesinde bebeğinizle bağ kurmanız için ek bir yol sağlar. Medikal sınıf silikondan yapılan Soothie Shapes'in temizlenmesi kolaydır. Tüm faydaları görün