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  • Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar
  • Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar
  • Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar
  • Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar
  • Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar
  • Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar
  • Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar
  • Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar
  • Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar
  • Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar
  • Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar
  • Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar
  • Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar
  • Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar

Üretimden kaldırıldı

Philips AventSoothie Shapes emzik

SCF194/04

3.8
| (20) İncelemeler
Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar
Philips Avent Soothie Shapes emzik, parmağınızın rahatlığını sunmanıza olanak tanıyan benzersiz tek parça tasarımımız sayesinde bebeğinizle bağ kurmanız için ek bir yol sağlar. Medikal sınıf silikondan yapılan Soothie Shapes'in temizlenmesi kolaydır.
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Dünyada Annelerin En Çok Önerdiği Marka1

Esnek medikal sınıf silikon

Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar

  • Tek parça silikon tasarımı

  • 3-18 ay

  • Ortodontik ve BPA İçermeyen

  • 2'li paket

ABD'de hastanelerde dağıtılır

ABD'de hastanelerde dağıtılır

Yeni doğan bebekleri sakinleştirme konusunda sağlık uzmanlarının güvendiği Soothie, ABD'de hastanelerde dağıtılmaktadır.*

Benzersiz tasarımı bağ kurmayı destekler

Benzersiz tasarımı bağ kurmayı destekler

Soothie Shapes, diğer emziklerimizden biraz farklıdır. Benzersiz şekli, parmağınızı emziğe yerleştirip emmesine yardımcı olarak bebeğinizle bağ kurabilmenizi sağlar.

Doğal ağız gelişimi için tasarlandı

Doğal ağız gelişimi için tasarlandı

Esnek silikon emziğimizin simetrik şekli, bebeğinizin büyüyen damağına, dişlerine ve diş etlerine uyum sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.8

5 üzerinden

20

İncelemeler

2

22/11/2018

Türkiye

Türkiye

Yenidoğan yoğun bakım hemşiresi gözünden

Yenidoğan yoğun bakım hemşiresi ve ikiz prematüre annesi olarak inanılmaz sevdiğim bir emzik kızlarım 32. Haftalarında doğdular ve o gunden beri bu emziği kullanıyoruz

Bu değerlendirme SCF194/05 Soothie Shapes emzik için yapılmıştır

Bu değerlendirme SCF194/05 Soothie Shapes emzik için yapılmıştır

30/03/2018

Türkiye

Türkiye

6 Aydan sonra ne yapacağız

Merhaba şuan bebeğim 7 aylık philips diğer emzikleri almıyor bu emziği bırakmıyor ne yapmamız lazım bu emziğin devamında kullanılan emizk nedir 6 Aydan sonra bununla mı devam edeceğiz lütfen yardım bir fikir verin avent yetkilileri

Bu değerlendirme SCF194/04 Soothie Shapes emzik için yapılmıştır

Bu değerlendirme SCF194/04 Soothie Shapes emzik için yapılmıştır

16/03/2018

Türkiye

Türkiye

Harika teşekkürler Avent

Bebeğimize ilk günden beri kullandık. Hiç sorun çıkmadı annesinin parmağıyla beraber annesini hissederek çok mutlu ve huzurlu uyudu. Şimdi kızımız 6 aylık oldu ve hem emzik hem diş kaşıyıcı olarak kullanıyor :) Tek eksik yönü 6-18 ay olmaması.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF194/05 Soothie Shapes emzik için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF194/05 Soothie Shapes emzik için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. 2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır. 

  1. Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin

  2. Dünyanın 1 numaralı emzik markası

  3. Serimiz anneleri ve bebekleri her gelişim aşamasında destekler

  4. Bu emzik ABD'deki modelle aynı emzik şekline sahiptir ve aynı malzemeden yapılmıştır ancak korumasının şekli farklıdır.