Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın
Anasayfa
$

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Philips Avent

    Soothie Shapes emzik

    SCF194/04
    Avent
    Bu ürün için destek alın
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar
      -{discount-value}
    • Play Pause

      Philips Avent Soothie Shapes emzik

      SCF194/04
      Bu ürün için destek alın

      Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar

      Philips Avent Soothie Shapes emzik, parmağınızın rahatlığını sunmanıza olanak tanıyan benzersiz tek parça tasarımımız sayesinde bebeğinizle bağ kurmanız için ek bir yol sağlar. Medikal sınıf silikondan yapılan Soothie Shapes'in temizlenmesi kolaydır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 64,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Soothie Shapes emzik

      Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar

      Philips Avent Soothie Shapes emzik, parmağınızın rahatlığını sunmanıza olanak tanıyan benzersiz tek parça tasarımımız sayesinde bebeğinizle bağ kurmanız için ek bir yol sağlar. Medikal sınıf silikondan yapılan Soothie Shapes'in temizlenmesi kolaydır. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör emzikler

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Soothie Shapes emzik

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar

        Esnek medikal sınıf silikon

        • Tek parça silikon tasarımı
        • 3-18 ay
        • Ortodontik ve BPA İçermeyen
        • 2'li paket
        ABD'de hastanelerde dağıtılır

        ABD'de hastanelerde dağıtılır

        Yeni doğan bebekleri sakinleştirme konusunda sağlık uzmanlarının güvendiği Soothie, ABD'de hastanelerde dağıtılmaktadır.*

        Benzersiz tasarımı bağ kurmayı destekler

        Benzersiz tasarımı bağ kurmayı destekler

        Soothie Shapes, diğer emziklerimizden biraz farklıdır. Benzersiz şekli, parmağınızı emziğe yerleştirip emmesine yardımcı olarak bebeğinizle bağ kurabilmenizi sağlar.

        Doğal ağız gelişimi için tasarlandı

        Doğal ağız gelişimi için tasarlandı

        Esnek silikon emziğimizin simetrik şekli, bebeğinizin büyüyen damağına, dişlerine ve diş etlerine uyum sağlar.

        BPA içermeyen, dayanıklı, medikal sınıf silikondan üretilmiştir

        BPA içermeyen, dayanıklı, medikal sınıf silikondan üretilmiştir

        Emzik BPA içermeyen, dayanıklı ve esnek medikal sınıf silikondan üretilmiştir.

        Ekstra hijyen için sterilize edilmesi kolay

        Ekstra hijyen için sterilize edilmesi kolay

        Bebeğinizin emziklerini temiz tutmanız kolaydır: Sterilizatörün içine yerleştirin veya kaynar suya daldırın.

        Teknik Özellikler

        • Paket içeriği

          Soothie Shapes emzik
          2  adet

        • Güvenlik

          BPA içermez
          Evet

        • Hijyen

          Temizlemesi kolaydır
          Evet
          Sterilize edilebilir
          Evet

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            • Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin
            • Dünyanın 1 numaralı emzik markası
            • Serimiz anneleri ve bebekleri her gelişim aşamasında destekler
            • Bu emzik ABD'deki modelle aynı emzik şekline sahiptir ve aynı malzemeden yapılmıştır ancak korumasının şekli farklıdır.
            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi