4 aydir kullaniyoruz soothie ve simdi super soothie ancak artik oglum eline alip atmaya ya da dis kasiyici olarak kullanmaya basladi bazen dusurebiliyor yani bir emzik zincirine ihtiyacimiz var ama ben bu urune uygun bir emzik tutacagi ya da zinciri bulamadim bu acidan mutsuzuz