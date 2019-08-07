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  • Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar
  • Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar
  • Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar
  • Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar
  • Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar
  • Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar
  • Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar
  • Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar
  • Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar
  • Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar
  • Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar
  • Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar
  • Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar
  • Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar
  • Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar
  • Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar
  • Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar
  • Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar

Üretimden kaldırıldı

Philips AventSoothie Shapes emzik

SCF194/01

4.3
| (85) İncelemeler | 88% bu ürünü tavsiye ediyor
Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar
Philips Avent Soothie Shapes emzik, parmağınızın rahatlığını sunmanıza olanak tanıyan benzersiz tek parça tasarımımız sayesinde bebeğinizle bağ kurmanız için ek bir yol sağlar. Medikal sınıf silikondan yapılan Soothie Shapes'in temizlenmesi kolaydır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Esnek medikal sınıf silikon

Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar

  • Tek parça silikon tasarımı

  • 0-3 ay

  • Ortodontik ve BPA İçermeyen

  • 2'li paket

ABD'de hastanelerde dağıtılır

ABD'de hastanelerde dağıtılır

Yeni doğan bebekleri sakinleştirme konusunda sağlık uzmanlarının güvendiği Soothie, ABD'de hastanelerde dağıtılmaktadır.*

Benzersiz tasarımı bağ kurmayı destekler

Benzersiz tasarımı bağ kurmayı destekler

Soothie Shapes, diğer emziklerimizden biraz farklıdır. Benzersiz şekli, parmağınızı emziğe yerleştirip emmesine yardımcı olarak bebeğinizle bağ kurabilmenizi sağlar.

Doğal ağız gelişimi için tasarlandı

Doğal ağız gelişimi için tasarlandı

Esnek silikon emziğimizin simetrik şekli, bebeğinizin büyüyen damağına, dişlerine ve diş etlerine uyum sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.3

5 üzerinden

85

İncelemeler

88%

bu ürünü tavsiye ediyor

07/08/2019

Türkiye

Türkiye

Kızım avent bağımlısı

Kızım avent soothie emzikten başkasını istemiyor. Biberonuda avent anne göğüs ucuna benzediği icin bagımlısı oldu. Ama çok düşüyor kaybediyoruz bulamıyoruz, bu emzige uygun emzik tutacağı tasarlanmalı

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF194/01 Soothie Shapes pacifier için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF194/01 Soothie Shapes pacifier için yapılmıştır

17/05/2019

Türkiye

Türkiye

Kullanışlı

Ürünün büyüklügünden sebep yeni dogan çocuguma alıp almamak konusunda cok kararszdım. Ama ilk günden itibaren oğlum emzigı tuttu. Oglum icin en kalitelisi vede guwenilir emzik oldukçada gösterişli tavsiye edilir

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF194/01 Soothie Shapes pacifier için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF194/01 Soothie Shapes pacifier için yapılmıştır

15/05/2019

Türkiye

Türkiye

Emzik zinciri

4 aydir kullaniyoruz soothie ve simdi super soothie ancak artik oglum eline alip atmaya ya da dis kasiyici olarak kullanmaya basladi bazen dusurebiliyor yani bir emzik zincirine ihtiyacimiz var ama ben bu urune uygun bir emzik tutacagi ya da zinciri bulamadim bu acidan mutsuzuz

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF194/02 Soothie Shapes pacifier için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF194/02 Soothie Shapes pacifier için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Bu emzik ABD'deki modelle aynı emzik şekline sahiptir ve aynı malzemeden yapılmıştır ancak korumasının şekli farklıdır.

  2. Dünyanın 1 numaralı emzik markası

  3. Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin

  4. Serimiz anneleri ve bebekleri her gelişim aşamasında destekler