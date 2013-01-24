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Çocuğunuzun gelişimini destekler
Philips Avent Emzik, 18 ayın üzerindeki çocuğunuzun gelişimini ve değişen yatışma ihtiyaçlarını destekler. Isırmaya dayanıklı emzik çocuğunuza rahatlık sağlarken aynı zamanda gelişen dişlerine ve diş etlerine uyum sağlar. Çeşitli şirin tasarımları ve renkleri mevcuttur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çocuğunuzun gelişimini destekler
Philips Avent Emzik, 18 ayın üzerindeki çocuğunuzun gelişimini ve değişen yatışma ihtiyaçlarını destekler. Isırmaya dayanıklı emzik çocuğunuza rahatlık sağlarken aynı zamanda gelişen dişlerine ve diş etlerine uyum sağlar. Çeşitli şirin tasarımları ve renkleri mevcuttur. Tüm faydaları görün
Çocuğunuzun gelişimini destekler
Philips Avent Emzik, 18 ayın üzerindeki çocuğunuzun gelişimini ve değişen yatışma ihtiyaçlarını destekler. Isırmaya dayanıklı emzik çocuğunuza rahatlık sağlarken aynı zamanda gelişen dişlerine ve diş etlerine uyum sağlar. Çeşitli şirin tasarımları ve renkleri mevcuttur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çocuğunuzun gelişimini destekler
Philips Avent Emzik, 18 ayın üzerindeki çocuğunuzun gelişimini ve değişen yatışma ihtiyaçlarını destekler. Isırmaya dayanıklı emzik çocuğunuza rahatlık sağlarken aynı zamanda gelişen dişlerine ve diş etlerine uyum sağlar. Çeşitli şirin tasarımları ve renkleri mevcuttur. Tüm faydaları görün
Freeflow emzik
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Bu ısırmaya dayanıklı emzik, büyük bebekler için özel olarak tasarlanmıştır.*
Bebeğinizin cildinin nefes alması oldukça önemlidir. Emziğin korumasında cilt tahrişini azaltmak üzere tasarlanmış ve ekstra hava akışı sağlayan 6 adet hava deliği bulunur.
Bebeğinizin konforunun güvenilir ellerde olduğundan emin olabilirsiniz. Bu emzik, İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir.*
Güvenli tutma yeri sayesinde emziği dilediğiniz zaman bebeğinizin ağzından çıkarabilirsiniz. Küçük eller bile kolaylıkla kavrayabilir!
Kullanılmadığında, emziği saklamadan önce yalnızca kapağı takarak güvenli ve temiz bir şekilde kalmasını sağlayabilirsiniz.
Bebeğinizin emziklerini temiz tutmanız kolaydır: Sterilizatörün içine yerleştirin veya kaynar suya daldırın.
Ebeveyn ve Çocuk Uzmanı Klinik Psikoloğumuz ww.philips.com/sootherfree adresinde emzik kullanımını bırakma hakkında önemli öneri ve ipuçlarını paylaşıyor. Bu bilgiler ışığında çocuğunuzun emzik kullanımını bırakmasını sağlayabilirsiniz.
Paket içeriği
Güvenlik
Hijyen