Şu an on aylık olan kızım için henüz o doğmadan bir hevesle başka bir markadan emzik almıştım ama kızım onu hiç kullanmadı. Birkaç farklı marka denedikten sonra en son bu ürünü kullandık ve kızım şu an bundan başka emzik almıyor. Bu süreçte aldığımız diğer emzikleri çöpe atarken bir nevi paramızı da çöpe atmış olduk. Eğer emzik alacaksanız başka markalara para harcamadan önce bu emzikleri deneyin derim .