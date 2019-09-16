2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Isırmaya dayanıklı emzik
18 ay+
Ortodontik ve BPA İçermeyen
2'li paket
Bu ısırmaya dayanıklı emzik, büyük bebekler için özel olarak tasarlanmıştır.*
Bebeğinizin cildinin nefes alması oldukça önemlidir. Emziğin korumasında cilt tahrişini azaltmak üzere tasarlanmış ve ekstra hava akışı sağlayan 6 adet hava deliği bulunur.
Bebeğinizin konforunun güvenilir ellerde olduğundan emin olabilirsiniz. Bu emzik, İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir.*
4.1
5 üzerinden
8
İncelemeler
83%
bu ürünü tavsiye ediyor
Sedro15
16/09/2019
Türkiye
Mükemmel emzik
Çift yönlü kullanılan teknik yapısıyla oğlumun vazgeçilmez emziği avent. 18 aylıktan 3 yaşına kadar severek kullandı. Tüm annelere tavsiye ediyorum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF186/24 Freeflow pacifiers için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF186/24 Freeflow pacifiers için yapılmıştır
Sedos2019
10/09/2019
Türkiye
Mükemmel
Ürün çok kullanışlı. 6 aylık oğlum var sadece bu emziği emiyor diğer tüm çeşitleri reddediyor doktorumuz da bunu önerdi fosforlu olması gece beşikte emzik arayıp uykumuzun bölünmesine de engel oluyor. Şiddetle tavsiye ediyorum. Oğlum emzik tutmadı basta sonra bunu denedikten sonra emzik alışkanlığı edindi teşekkürler philips
Bu değerlendirme SCF186/24 Freeflow pacifiers için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCF186/24 Freeflow pacifiers için yapılmıştır
Melegim44
04/09/2019
Türkiye
Bu ürün muhteşem
Bebeğim doğduğundan itibaren aventin emzik ve biberonlarından başka ürün kabul etmedi biz çok memnun kaldık herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ederiz.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF186/25 Freeflow pacifiers için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF186/25 Freeflow pacifiers için yapılmıştır
Dünyanın 1 numaralı emzik markası
Bu emzik, diş kaşıyıcı olarak kullanılmamalıdır. Isırmaya dayanıklıdır.
Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin
Serimiz anneleri ve bebekleri her gelişim aşamasında destekler
Yılın Üreticisi Ödülü, 2014