2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Hava akışı rahatlığı
6-18 ay
Ortodontik ve BPA İçermeyen
2'li paket
Bebeğinizin cildinin nefes alması oldukça önemlidir. Emziğin korumasında cilt tahrişini azaltmak üzere tasarlanmış ve ekstra hava akışı sağlayan 6 adet hava deliği bulunur.
Esnek silikon emziğimizin simetrik şekli, bebeğinizin büyüyen damağına, dişlerine ve diş etlerine uyum sağlar.
Bebeğinizin konforunun güvenilir ellerde olduğundan emin olabilirsiniz. Bu emzik, İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir.*
4.9
5 üzerinden
8
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
CemilinAnnesi
04/04/2017
Türkiye
Vazgeçilmezimiz
Hiç tereddüt etmeden aldığım ve severek kullandığım ürün. Teşekkürler #Avent seni çok seviyoruz
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF180/23 Freeflow pacifiers için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF180/23 Freeflow pacifiers için yapılmıştır
Gmzsbn
16/01/2016
Türkiye
Güven
Güvendiğim bir marka ve çok kullanışlı rahat korku duyup tereddüt bile etmeden araştırma yapmadan verdiğim ilk emzik
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF180/24 Freeflow pacifiers için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF180/24 Freeflow pacifiers için yapılmıştır
fairytale
09/09/2014
Türkiye
süper
kesinlikle tavsiye ederim. ilk doğdugu gunden beri kızım kullanıyor ve onsuz adım atmıyor, uyumuyoruz en buyuk aşkı diyebilirim. :) şimdi yenisini alıcam hijyenik ve güvenli
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF180/23 Freeflow pacifiers için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF180/23 Freeflow pacifiers için yapılmıştır
Dünyanın 1 numaralı emzik markası
Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin
Serimiz anneleri ve bebekleri her gelişim aşamasında destekler
Yılın Üreticisi Ödülü, 2014