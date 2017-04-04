2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Hava akışı rahatlığı
0-6 ay
Ortodontik ve BPA İçermeyen
2'li paket
Bebeğinizin cildinin nefes alması oldukça önemlidir. Emziğin korumasında cilt tahrişini azaltmak üzere tasarlanmış ve ekstra hava akışı sağlayan 6 adet hava deliği bulunur.
Bebeğiniz ne istediğini biliyor! Annelere bebeklerinin Philips Avent emziklere nasıl tepki gösterdiğini sorduk ve 10 bebekten 9'unun emziklerimizi tercih ettiğini öğrendik.*
Esnek silikon emziğimizin simetrik şekli, bebeğinizin büyüyen damağına, dişlerine ve diş etlerine uyum sağlar.
4.9
5 üzerinden
8
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
CemilinAnnesi
04/04/2017
Türkiye
Vazgeçilmezimiz
Hiç tereddüt etmeden aldığım ve severek kullandığım ürün. Teşekkürler #Avent seni çok seviyoruz
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF180/23 Freeflow pacifiers için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF180/23 Freeflow pacifiers için yapılmıştır
Gmzsbn
16/01/2016
Türkiye
Güven
Güvendiğim bir marka ve çok kullanışlı rahat korku duyup tereddüt bile etmeden araştırma yapmadan verdiğim ilk emzik
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF180/24 Freeflow pacifiers için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF180/24 Freeflow pacifiers için yapılmıştır
fairytale
09/09/2014
Türkiye
süper
kesinlikle tavsiye ederim. ilk doğdugu gunden beri kızım kullanıyor ve onsuz adım atmıyor, uyumuyoruz en buyuk aşkı diyebilirim. :) şimdi yenisini alıcam hijyenik ve güvenli
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF180/23 Freeflow pacifiers için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF180/23 Freeflow pacifiers için yapılmıştır
Dünyanın 1 numaralı emzik markası
Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin
Serimiz anneleri ve bebekleri her gelişim aşamasında destekler
100 anne ile çevrimiçi ortamda test edilmiştir, İngiltere 2012
Yılın Üreticisi Ödülü, 2014