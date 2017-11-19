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  • Hassas ciltler için hava kadar narin bakım
  • Hassas ciltler için hava kadar narin bakım
  • Hassas ciltler için hava kadar narin bakım
  • Hassas ciltler için hava kadar narin bakım
  • Hassas ciltler için hava kadar narin bakım
  • Hassas ciltler için hava kadar narin bakım
  • Hassas ciltler için hava kadar narin bakım
  • Hassas ciltler için hava kadar narin bakım
  • Hassas ciltler için hava kadar narin bakım
  • Hassas ciltler için hava kadar narin bakım
  • Hassas ciltler için hava kadar narin bakım
  • Hassas ciltler için hava kadar narin bakım
  • Hassas ciltler için hava kadar narin bakım
  • Hassas ciltler için hava kadar narin bakım
  • Hassas ciltler için hava kadar narin bakım
  • Hassas ciltler için hava kadar narin bakım

Üretimden kaldırıldı

Philips AventFreeflow emzik

SCF178/13

4.6
| (10) İncelemeler | 90% bu ürünü tavsiye ediyor
Hassas ciltler için hava kadar narin bakım
Philips Avent Freeflow emzik ile bebeğinizin cildinin nefes almasını sağlayın. Emziğin korumasında cilt tahrişini azaltmak üzere tasarlanmış ve ekstra hava akışı sağlayan 6 adet hava deliği bulunur. Ortodontik ve esnek emziğimiz, bebeğinizin doğal ağız gelişimine ayak uydurur.
Tüm avantajları görüntüleyin

Ekstra hava delikleri cildin nefes almasını sağlar

Hassas ciltler için hava kadar narin bakım

  • Hava akışı rahatlığı

  • 0-6 ay

  • Ortodontik ve BPA İçermeyen

  • Tekli paket

Ekstra hava delikleri, bebeğinizin cildinin nefes almasını sağlar

Ekstra hava delikleri, bebeğinizin cildinin nefes almasını sağlar

Bebeğinizin cildinin nefes alması oldukça önemlidir. Emziğin korumasında cilt tahrişini azaltmak üzere tasarlanmış ve ekstra hava akışı sağlayan 6 adet hava deliği bulunur.

10 bebekten 9'u emziklerimizi tercih ediyor*

10 bebekten 9'u emziklerimizi tercih ediyor*

Bebeğiniz ne istediğini biliyor! Annelere bebeklerinin Philips Avent emziklere nasıl tepki gösterdiğini sorduk ve 10 bebekten 9'unun emziklerimizi tercih ettiğini öğrendik.*

Doğal ağız gelişimi için tasarlandı

Doğal ağız gelişimi için tasarlandı

Esnek silikon emziğimizin simetrik şekli, bebeğinizin büyüyen damağına, dişlerine ve diş etlerine uyum sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.6

5 üzerinden

10

İncelemeler

90%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
1

19/11/2017

Türkiye

Türkiye

Free flow emzik

Bebeğim doğdu günden beri avent ürünlerini kullanıyor çokta memnunuz lakin çok kısa sürede emzikte bulanıklaşmaya başladı nedeni nedir acaba

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF178/13 Freeflow pacifiers için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF178/13 Freeflow pacifiers için yapılmıştır

18/10/2017

Türkiye

Türkiye

Ergonomik ve kendinden olan kapağı çok işlevsel

Denediğim bütün emzikleri tutmayan bebeğim bu emziği tuttu. 6+ olanı da aldık, seriden devam ediyoruz. Ayrıca kendinden kapaklı olması çok iyi düşünülmüş hijyen ve kolaylık açısından. Teşekkürler

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF178/63 Freeflow pacifiers için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF178/63 Freeflow pacifiers için yapılmıştır

02/08/2016

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

teşekkürler

o kadar emzik denememize rağmen bebeğim bir tek bu emziği kabul etti ve halen kullanmaktayız.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF178/64 Freeflow pacifiers için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF178/64 Freeflow pacifiers için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Dünyanın 1 numaralı emzik markası

  2. Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin

  3. Serimiz anneleri ve bebekleri her gelişim aşamasında destekler

  4. 100 anne ile çevrimiçi ortamda test edilmiştir, İngiltere 2012

  5. Yılın Üreticisi Ödülü, 2014