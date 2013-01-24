Uyku zamanlarında rahatlık

Philips Avent Classic Gece emziği ile bebeğinizin uyku saatlerinde rahat etmesini sağlayın. Karanlıkta parlayan tutma yerimiz, emziği geceleri bulmanızı kolaylaştırır. Ortodontik ve esnek emziğimiz ise bebeğiniz uyurken doğal ağız gelişimine ayak uydurur. Tüm faydaları görün