Bu urunu sirf gece avantajli olur bende rahat uyurum diye tercih ettim. Ama baska bi emzikte alsam olurmus. Fosfor sadece sap kisminda oldugundan kucuk kaliyo ve cabuk karariyo. Isik sondukten 5dk sonra fark edilmeyecek derecede sonuyo parlamasi. Hafif los isikta bile bulmak guc . Halbuki orta govde alan da dahil komple fosfor olsa daha buyuk oldugundan daha rahat farkedilebilir. Tabi bide parlama suresinin min 9 10 saat falan olmasi lazımım. Zira 5 dk da zaten uykuya bile gecmemis oluyuruz.