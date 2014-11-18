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  • Uyku zamanlarında rahatlık
  • Uyku zamanlarında rahatlık
  • Uyku zamanlarında rahatlık
  • Uyku zamanlarında rahatlık
  • Uyku zamanlarında rahatlık
  • Uyku zamanlarında rahatlık
  • Uyku zamanlarında rahatlık
  • Uyku zamanlarında rahatlık

Üretimden kaldırıldı

Philips AventGece emziği

SCF176/28

2.6
| (5) İncelemeler
Uyku zamanlarında rahatlık
Philips Avent Classic Gece emziği ile bebeğinizin uyku saatlerinde rahat etmesini sağlayın. Karanlıkta parlayan tutma yerimiz, emziği geceleri bulmanızı kolaylaştırır. Ortodontik ve esnek emziğimiz ise bebeğiniz uyurken doğal ağız gelişimine ayak uydurur.
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Dünyada Annelerin En Çok Önerdiği Marka1

Karanlıkta parlayan benzersiz tutma yeri

Uyku zamanlarında rahatlık

  • Karanlıkta parlayan tutma yerine sahip

  • 0-6 ay

  • Ortodontik ve BPA İçermeyen

  • 2'li paket

Karanlıkta parlayan tutma yeri karanlık ortamda daha kolay bir şekilde göze çarpar

Karanlıkta parlayan tutma yeri karanlık ortamda daha kolay bir şekilde göze çarpar

Bebeğinizin gece uykusuna devam etmesinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Karanlıkta parlayan benzersiz tutma yeri, emziği ışıkları açmadan bulmanıza yardımcı olur.*

10 bebekten 9'u emziklerimizi tercih ediyor*

10 bebekten 9'u emziklerimizi tercih ediyor*

Bebeğiniz ne istediğini biliyor! Annelere bebeklerinin Philips Avent emziklere nasıl tepki gösterdiğini sorduk ve 10 bebekten 9'unun emziklerimizi tercih ettiğini öğrendik.*

Doğal ağız gelişimi için tasarlandı

Doğal ağız gelişimi için tasarlandı

Esnek silikon emziğimizin simetrik şekli, bebeğinizin büyüyen damağına, dişlerine ve diş etlerine uyum sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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2.6

5 üzerinden

5

İncelemeler

4
2

18/11/2014

Türkiye

Türkiye

güzelll

ilk çocuğumuzda philips avent kullandık bebeğim çok mutluydu :) şimdi gelecek çocuğum için bunu seçtik bununda iyi olcağını düşünüyorum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF176/68 Gece emziği için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF176/68 Gece emziği için yapılmıştır

10/01/2019

Türkiye

Türkiye

Daha iyi olabilir

Bu urunu sirf gece avantajli olur bende rahat uyurum diye tercih ettim. Ama baska bi emzikte alsam olurmus. Fosfor sadece sap kisminda oldugundan kucuk kaliyo ve cabuk karariyo. Isik sondukten 5dk sonra fark edilmeyecek derecede sonuyo parlamasi. Hafif los isikta bile bulmak guc . Halbuki orta govde alan da dahil komple fosfor olsa daha buyuk oldugundan daha rahat farkedilebilir. Tabi bide parlama suresinin min 9 10 saat falan olmasi lazımım. Zira 5 dk da zaten uykuya bile gecmemis oluyuruz.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF176/68 Gece emziği için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF176/68 Gece emziği için yapılmıştır

22/03/2018

Türkiye

Türkiye

Parlamiyor

Neden gece emzigi diye satildigini gercekten anlayamadim? Parlamasi sadece 10’dk suruyor fakat emzik butun gece dusup araniyor, cok heveslenerek aldigim urunden klasik emziklerden bir farki olmadigi icin standar memnun kaldim..

Bu değerlendirme SCF176/68 Gece emziği için yapılmıştır

Bu değerlendirme SCF176/68 Gece emziği için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. 2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır. 

  1. Kullanımdan önce karanlıkta parlayan tutma yerini ortaya çıkarır.

  2. 100 anne ile çevrimiçi ortamda test edilmiştir, İngiltere 2012

  3. Dünyanın 1 numaralı emzik markası

  4. Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin

  5. Serimiz anneleri ve bebekleri her gelişim aşamasında destekler

  6. Yılın Üreticisi Ödülü, 2014