2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF176/28
Karanlıkta parlayan tutma yerine sahip
0-6 ay
Ortodontik ve BPA İçermeyen
2'li paket
Bebeğinizin gece uykusuna devam etmesinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Karanlıkta parlayan benzersiz tutma yeri, emziği ışıkları açmadan bulmanıza yardımcı olur.*
Bebeğiniz ne istediğini biliyor! Annelere bebeklerinin Philips Avent emziklere nasıl tepki gösterdiğini sorduk ve 10 bebekten 9'unun emziklerimizi tercih ettiğini öğrendik.*
Esnek silikon emziğimizin simetrik şekli, bebeğinizin büyüyen damağına, dişlerine ve diş etlerine uyum sağlar.
2.6
5 üzerinden
5
İncelemeler
doktor52
18/11/2014
Türkiye
güzelll
ilk çocuğumuzda philips avent kullandık bebeğim çok mutluydu :) şimdi gelecek çocuğum için bunu seçtik bununda iyi olcağını düşünüyorum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF176/68 Gece emziği için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF176/68 Gece emziği için yapılmıştır
NurcanDevren
10/01/2019
Türkiye
Daha iyi olabilir
Bu urunu sirf gece avantajli olur bende rahat uyurum diye tercih ettim. Ama baska bi emzikte alsam olurmus. Fosfor sadece sap kisminda oldugundan kucuk kaliyo ve cabuk karariyo. Isik sondukten 5dk sonra fark edilmeyecek derecede sonuyo parlamasi. Hafif los isikta bile bulmak guc . Halbuki orta govde alan da dahil komple fosfor olsa daha buyuk oldugundan daha rahat farkedilebilir. Tabi bide parlama suresinin min 9 10 saat falan olmasi lazımım. Zira 5 dk da zaten uykuya bile gecmemis oluyuruz.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF176/68 Gece emziği için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF176/68 Gece emziği için yapılmıştır
Cngzd
22/03/2018
Türkiye
Parlamiyor
Neden gece emzigi diye satildigini gercekten anlayamadim? Parlamasi sadece 10’dk suruyor fakat emzik butun gece dusup araniyor, cok heveslenerek aldigim urunden klasik emziklerden bir farki olmadigi icin standar memnun kaldim..
Bu değerlendirme SCF176/68 Gece emziği için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCF176/68 Gece emziği için yapılmıştır
2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır.
Kullanımdan önce karanlıkta parlayan tutma yerini ortaya çıkarır.
100 anne ile çevrimiçi ortamda test edilmiştir, İngiltere 2012
Dünyanın 1 numaralı emzik markası
Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin
Serimiz anneleri ve bebekleri her gelişim aşamasında destekler
Yılın Üreticisi Ödülü, 2014