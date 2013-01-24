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    Philips Avent

    Gece emziği

    SCF176/28
    Avent
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    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Uyku zamanlarında rahatlık Uyku zamanlarında rahatlık Uyku zamanlarında rahatlık
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      Philips Avent Gece emziği

      SCF176/28
      Bu ürün için destek alın

      Uyku zamanlarında rahatlık

      Philips Avent Classic Gece emziği ile bebeğinizin uyku saatlerinde rahat etmesini sağlayın. Karanlıkta parlayan tutma yerimiz, emziği geceleri bulmanızı kolaylaştırır. Ortodontik ve esnek emziğimiz ise bebeğiniz uyurken doğal ağız gelişimine ayak uydurur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 54,90 TL
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      Philips Avent Gece emziği

      Uyku zamanlarında rahatlık

      Philips Avent Classic Gece emziği ile bebeğinizin uyku saatlerinde rahat etmesini sağlayın. Karanlıkta parlayan tutma yerimiz, emziği geceleri bulmanızı kolaylaştırır. Ortodontik ve esnek emziğimiz ise bebeğiniz uyurken doğal ağız gelişimine ayak uydurur. Tüm faydaları görün

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        Gece emziği

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Uyku zamanlarında rahatlık

        Karanlıkta parlayan benzersiz tutma yeri

        • Karanlıkta parlayan tutma yerine sahip
        • 0-6 ay
        • Ortodontik ve BPA İçermeyen
        • 2'li paket
        Karanlıkta parlayan tutma yeri karanlık ortamda daha kolay bir şekilde göze çarpar

        Karanlıkta parlayan tutma yeri karanlık ortamda daha kolay bir şekilde göze çarpar

        Bebeğinizin gece uykusuna devam etmesinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Karanlıkta parlayan benzersiz tutma yeri, emziği ışıkları açmadan bulmanıza yardımcı olur.*

        10 bebekten 9'u emziklerimizi tercih ediyor*

        10 bebekten 9'u emziklerimizi tercih ediyor*

        Bebeğiniz ne istediğini biliyor! Annelere bebeklerinin Philips Avent emziklere nasıl tepki gösterdiğini sorduk ve 10 bebekten 9'unun emziklerimizi tercih ettiğini öğrendik.*

        Doğal ağız gelişimi için tasarlandı

        Doğal ağız gelişimi için tasarlandı

        Esnek silikon emziğimizin simetrik şekli, bebeğinizin büyüyen damağına, dişlerine ve diş etlerine uyum sağlar.

        İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir

        İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir

        Bebeğinizin konforunun güvenilir ellerde olduğundan emin olabilirsiniz. Bu emzik, İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir.*

        Kolay çıkarma için güvenli tutma yeri

        Kolay çıkarma için güvenli tutma yeri

        Güvenli tutma yeri sayesinde emziği dilediğiniz zaman bebeğinizin ağzından çıkarabilirsiniz. Küçük eller bile kolaylıkla kavrayabilir!

        Kolay takılan kapak ile bebeğinizin emziği daima temiz kalır

        Kolay takılan kapak ile bebeğinizin emziği daima temiz kalır

        Kullanılmadığında, emziği saklamadan önce yalnızca kapağı takarak güvenli ve temiz bir şekilde kalmasını sağlayabilirsiniz.

        Ekstra hijyen için sterilize edilmesi kolay

        Ekstra hijyen için sterilize edilmesi kolay

        Bebeğinizin emziklerini temiz tutmanız kolaydır: Sterilizatörün içine yerleştirin veya kaynar suya daldırın.

        Teknik Özellikler

        • Paket içeriği

          Klasik gece emziği
          2  adet

        • Güvenlik

          Güvenlik halkası
          Evet
          BPA içermez
          Evet

        • Hijyen

          Temizlemesi kolaydır
          Evet
          Sterilize edilebilir
          Evet
          Bulaşık makinesinde yıkanabilir
          Evet

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            • Kullanımdan önce karanlıkta parlayan tutma yerini ortaya çıkarır.
            • 100 anne ile çevrimiçi ortamda test edilmiştir, İngiltere 2012
            • Dünyanın 1 numaralı emzik markası
            • Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin
            • Serimiz anneleri ve bebekleri her gelişim aşamasında destekler
            • Yılın Üreticisi Ödülü, 2014
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