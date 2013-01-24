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Bebeğiniz için küçük ve hafif koruma
Philips AVENT Mini emzik minik bebekler için geliştirildi. Küçük ve hafif emzik koruması yeni doğan bebeğinizin burnuna değmeden mükemmel uyum sağlar. Çeşitli yumuşak renkler ve sevimli tasarım seçenekleriyle sunulur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebeğiniz için küçük ve hafif koruma
Philips AVENT Mini emzik minik bebekler için geliştirildi. Küçük ve hafif emzik koruması yeni doğan bebeğinizin burnuna değmeden mükemmel uyum sağlar. Çeşitli yumuşak renkler ve sevimli tasarım seçenekleriyle sunulur. Tüm faydaları görün
Bebeğiniz için küçük ve hafif koruma
Philips AVENT Mini emzik minik bebekler için geliştirildi. Küçük ve hafif emzik koruması yeni doğan bebeğinizin burnuna değmeden mükemmel uyum sağlar. Çeşitli yumuşak renkler ve sevimli tasarım seçenekleriyle sunulur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebeğiniz için küçük ve hafif koruma
Philips AVENT Mini emzik minik bebekler için geliştirildi. Küçük ve hafif emzik koruması yeni doğan bebeğinizin burnuna değmeden mükemmel uyum sağlar. Çeşitli yumuşak renkler ve sevimli tasarım seçenekleriyle sunulur. Tüm faydaları görün
Mini Emzikler
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Philips Avent düz, damla şekilli simetrik emzikler, bebeğin ağzında ters dönmüş olsa bile, damak, diş ve diş etinin doğal gelişimine zarar vermez.
Philips Avent emziği istediğiniz zaman kolayca çıkarmak için.
10 bebekten 9'u Philips Avent emziği tercih ediyor (2012 yılında İngiltere'de 100 anne ile çevrimiçi olarak test edildi).
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