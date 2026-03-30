Bebeğiniz için küçük ve hafif koruma

Philips Avent Mini emzik minik bebekler için geliştirildi. Küçük ve hafif emzik koruması yeni doğan bebeğinizin burnuna değmeden mükemmel uyum sağlar. Çeşitli yumuşak renkler ve sevimli tasarım seçenekleriyle sunulur.