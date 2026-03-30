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  • Bebeğiniz için küçük ve hafif koruma
  • Bebeğiniz için küçük ve hafif koruma
  • Bebeğiniz için küçük ve hafif koruma
  • Bebeğiniz için küçük ve hafif koruma
  • Bebeğiniz için küçük ve hafif koruma
  • Bebeğiniz için küçük ve hafif koruma
  • Bebeğiniz için küçük ve hafif koruma
  • Bebeğiniz için küçük ve hafif koruma
  • Bebeğiniz için küçük ve hafif koruma
  • Bebeğiniz için küçük ve hafif koruma

Üretimden kaldırıldı

Philips AventMini Emzikler

SCF151/00

Bebeğiniz için küçük ve hafif koruma
Philips Avent Mini emzik minik bebekler için geliştirildi. Küçük ve hafif emzik koruması yeni doğan bebeğinizin burnuna değmeden mükemmel uyum sağlar. Çeşitli yumuşak renkler ve sevimli tasarım seçenekleriyle sunulur.
Tüm avantajları görüntüleyin

Yeni doğmuş bebeğiniz için ideal

Bebeğiniz için küçük ve hafif koruma

  • 0-2 ay

  • Ortodontik ve BPA İçermeyen

  • Ekstra küçük ve hafif

  • 1 adet

Doğal ağız gelişimi için tasarlandı

Doğal ağız gelişimi için tasarlandı

Esnek silikon emziğimizin simetrik şekli, bebeğinizin büyüyen damağına, dişlerine ve diş etlerine uyum sağlar.

İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir

İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir

Bebeğinizin konforunun güvenilir ellerde olduğundan emin olabilirsiniz. Bu emzik, İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir.*

Kolay çıkarma için güvenli tutma yeri

Kolay çıkarma için güvenli tutma yeri

Güvenli tutma yeri sayesinde emziği dilediğiniz zaman bebeğinizin ağzından çıkarabilirsiniz. Küçük eller bile kolaylıkla kavrayabilir!

Teknik Özellikler

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  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları