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Philips Avent Bardak için eğitici kulplar
Üretimden kaldırıldı
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SCF142/00
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Kullanıcı El Kitabı
Tümü (4)
Rengi bozulmuş Philips Avent ürün parçalarını kullanmak güvenli midir?
Cam Natural biberonlarda eğitim kulplarını kullanabilir miyim?
Philips Avent ürünüm BPA ve BPS içermiyor mu?
Ürün bulaşık makinesinde yıkanabilir mi?