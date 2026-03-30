Kullanıcı dostu silikon emzikler

Philips Avent silikon emzik tatsız ve kokusuzdur, bu nedenle bebeğinizin emziği kabul etme olasılığı yüksektir. Silikon pürüzsüz ve şeffaftır; kolay temizlenir ve yapış yapış olmaz. Emzik kısmı sağlam ve uzun ömürlüdür, zamanla şekli ve rengi değişmez.