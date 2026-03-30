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  • Hassas ciltler için ekstra hava akışı
  • Hassas ciltler için ekstra hava akışı
  • Hassas ciltler için ekstra hava akışı
  • Hassas ciltler için ekstra hava akışı
  • Hassas ciltler için ekstra hava akışı
  • Hassas ciltler için ekstra hava akışı

Üretimden kaldırıldı

Philips AventFreeflow emzik

SCF133/01

Hassas ciltler için ekstra hava akışı
Philips AVENT ortodontik, esnek ve simetrik emzikler, bebeğinizin damak, diş ve çene gelişimine yardımcı olur. Tüm Philips AVENT emzikler silikondan üretilmiştir tat ve koku içermez. Renkler değişebilir.
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Emzik kalkanında bebeğinizin konforunu artıran altı delik

Hassas ciltler için ekstra hava akışı

  • 6-18 ay

Güvenlik Halkası

Güvenlik Halkası

Philips Avent emziği, istediğiniz zaman kolayca çıkarmak için

Ortodontik, simetrik ve yumuşak emzikler

Ortodontik, simetrik ve yumuşak emzikler

Philips Avent düz, damla şekilli simetrik emzikler, bebeğin ağzında ters dönmüş olsa bile, bebeğin damak, diş ve diş etinin doğal gelişimine zarar vermez.

Kullanıcı dostu silikon emzikler

Kullanıcı dostu silikon emzikler

Philips Avent silikon emzik tatsız ve kokusuzdur, bu nedenle bebeğinizin emziği kabul etme olasılığı yüksektir. Silikon pürüzsüz ve şeffaftır; kolay temizlenir ve yapış yapış olmaz. Emzik kısmı sağlam ve uzun ömürlüdür, zamanla şekli ve rengi değişmez.

Teknik Özellikler

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  • Ürün lansmanları