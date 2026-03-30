2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF132/32
0-6 ay
Philips Avent emziği, istediğiniz zaman kolayca çıkarmak için
Philips Avent düz, damla şekilli simetrik emzikler, bebeğin ağzında ters dönmüş olsa bile, bebeğin damak, diş ve diş etinin doğal gelişimine zarar vermez.
Philips Avent silikon emzik tatsız ve kokusuzdur, bu nedenle bebeğinizin emziği kabul etme olasılığı yüksektir. Silikon pürüzsüz ve şeffaftır; kolay temizlenir ve yapış yapış olmaz. Emzik kısmı sağlam ve uzun ömürlüdür, zamanla şekli ve rengi değişmez.
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