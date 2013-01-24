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    Philips AVENT

    Kompakt Çanta

    SCD151/70
    AVENT
    Genel Derecelendirme / 5
    AVENT
    • Kısa yolculuklar için gerekli taşıma çantası Kısa yolculuklar için gerekli taşıma çantası Kısa yolculuklar için gerekli taşıma çantası
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      Philips AVENT Kompakt Çanta

      SCD151/70
      Genel Derecelendirme / 5

      Kısa yolculuklar için gerekli taşıma çantası

      Alışverişe veya birkaç saatliğine bir arkadaşı ziyarete giderken kullanım için tasarlanan, silinerek temizlenebilen birinci sınıf mikrofiberden yapılmış bu şık ve son derece gerekli çanta, bebeğinizin beslenmesi ve üzerini değiştirmesi için gerekli eşyaları taşır ve kişisel eşyalarınız için bir iç cep bulunur: Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Philips AVENT Kompakt Çanta

      Kısa yolculuklar için gerekli taşıma çantası

      Alışverişe veya birkaç saatliğine bir arkadaşı ziyarete giderken kullanım için tasarlanan, silinerek temizlenebilen birinci sınıf mikrofiberden yapılmış bu şık ve son derece gerekli çanta, bebeğinizin beslenmesi ve üzerini değiştirmesi için gerekli eşyaları taşır ve kişisel eşyalarınız için bir iç cep bulunur: Tüm faydaları görün

      Kısa yolculuklar için gerekli taşıma çantası

      Alışverişe veya birkaç saatliğine bir arkadaşı ziyarete giderken kullanım için tasarlanan, silinerek temizlenebilen birinci sınıf mikrofiberden yapılmış bu şık ve son derece gerekli çanta, bebeğinizin beslenmesi ve üzerini değiştirmesi için gerekli eşyaları taşır ve kişisel eşyalarınız için bir iç cep bulunur: Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Philips AVENT Kompakt Çanta

      Kısa yolculuklar için gerekli taşıma çantası

      Alışverişe veya birkaç saatliğine bir arkadaşı ziyarete giderken kullanım için tasarlanan, silinerek temizlenebilen birinci sınıf mikrofiberden yapılmış bu şık ve son derece gerekli çanta, bebeğinizin beslenmesi ve üzerini değiştirmesi için gerekli eşyaları taşır ve kişisel eşyalarınız için bir iç cep bulunur: Tüm faydaları görün

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        Kompakt Çanta

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        Kısa yolculuklar için gerekli taşıma çantası

        Toplaması kolay - Taşıması kolay

        • Lacivert
        Biberonların sıcak veya soğuk kalmasını sağlar

        Biberonların sıcak veya soğuk kalmasını sağlar

        3M Thinsulate™ cep birkaç saat boyunca, iki Philips AVENT Biberonda önceden kaynatılmış suyu sıcak veya önceden karıştırılmış mama/anne sütünü soğuk tutar.

        Hafif, silinerek temizlenebilen mikrofiber

        Hafif, silinerek temizlenebilen mikrofiber

        Bezleri nemli tutmak için astarlı cep

        Bezleri nemli tutmak için astarlı cep

        Ana bölme, kıyafetler ve bebek bezleri için yeterince geniştir

        Ana bölme, kıyafetler ve bebek bezleri için yeterince geniştir

        Ayarlanabilir omuz askısı

        Optimum taşıma rahatlığı için geniş, ayarlanabilir omuz askısı

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Çin
          Evet

        • Paket içeriği

          Bebek bezi değiştirme minderi
          1  adet
          Kompakt Çanta
          1  adet

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