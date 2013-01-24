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    Philips AVENT

    AVENT Seyahat Çantası

    SCD149/60
    AVENT
    Genel Derecelendirme / 5
    AVENT
    • Şık, zarif hafta sonu seyahat çantası Şık, zarif hafta sonu seyahat çantası Şık, zarif hafta sonu seyahat çantası
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      Philips AVENT AVENT Seyahat Çantası

      SCD149/60
      Genel Derecelendirme / 5

      Şık, zarif hafta sonu seyahat çantası

      Evden uzakta geçireceğiniz hafta sonu gezileriniz, büyükanne ve büyükbabaya yatılı ziyaretleriniz veya uçakta yanınızda taşımanız için bu geniş AVENT seyahat çantası, ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Philips AVENT AVENT Seyahat Çantası

      Şık, zarif hafta sonu seyahat çantası

      Evden uzakta geçireceğiniz hafta sonu gezileriniz, büyükanne ve büyükbabaya yatılı ziyaretleriniz veya uçakta yanınızda taşımanız için bu geniş AVENT seyahat çantası, ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Tüm faydaları görün

      Şık, zarif hafta sonu seyahat çantası

      Evden uzakta geçireceğiniz hafta sonu gezileriniz, büyükanne ve büyükbabaya yatılı ziyaretleriniz veya uçakta yanınızda taşımanız için bu geniş AVENT seyahat çantası, ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Philips AVENT AVENT Seyahat Çantası

      Şık, zarif hafta sonu seyahat çantası

      Evden uzakta geçireceğiniz hafta sonu gezileriniz, büyükanne ve büyükbabaya yatılı ziyaretleriniz veya uçakta yanınızda taşımanız için bu geniş AVENT seyahat çantası, ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Tüm faydaları görün

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        AVENT Seyahat Çantası

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        Şık, zarif hafta sonu seyahat çantası

        Uzun yolculuklar için bebek seyahat çantası

        • Siyah
        Hafif, silinerek temizlenebilen mikrofiber

        Hafif, silinerek temizlenebilen mikrofiber

        Mikrofiber hafiftir ve kolay temizlenir.

        Yalıtımlı biberon taşıyıcı

        Yalıtımlı biberon taşıyıcı

        Birkaç saat boyunca, 2 Philips AVENT Biberonda önceden kaynatılmış suyu sıcak veya önceden karıştırılmış mama/anne sütünü soğuk tutmak için yalıtımlı biberon taşıyıcı.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Çin
          Evet

        • Paket içeriği

          Bebek bezi değiştirme minderi
          1  adet
          Seyahat çantası
          1  adet
          Yalıtımlı biberon taşıyıcı
          1  adet
          Bebek çamaşır çantası
          1  adet
          Kişisel eşya çantası
          1  adet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          • 6 - 12 ay
          • 0 - 6 ay

        • Tasarım

          Renk
          Çeşitli renk seçenekleri bulunur

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