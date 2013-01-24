Şık, zarif hafta sonu seyahat çantası

Evden uzakta geçireceğiniz hafta sonu gezileriniz, büyükanne ve büyükbabaya yatılı ziyaretleriniz veya uçakta yanınızda taşımanız için bu geniş AVENT seyahat çantası, ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Tüm faydaları görün