Süt kırılgan bir madde. Doğru taşınmazsa faydadan çok zarar verebiliyor. İş yerinde sağıp eve taşıyorsanız, yalıtımlı bir çantanızın olması önemli. Ben bu boyu pratik olduğu için tercih ettim. Mevsim yazken içine dondurulmuş jellerden koydum ve sütümü güvenle taşıdım. Katılara geçince de et yemeklerini ve yoğurdunu. İçinden çıkan alt açma minderini ise her gün kullandım.