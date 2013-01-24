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    Philips AVENT

    AVENT urban çanta

    SCD148/50
    AVENT
    Genel Derecelendirme / 5
    AVENT
    • Bir çanta, iki görünüm Bir çanta, iki görünüm Bir çanta, iki görünüm
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      Philips AVENT AVENT urban çanta

      SCD148/50
      Genel Derecelendirme / 5

      Bir çanta, iki görünüm

      Philips AVENT SCD148/50 Urban çanta görünümünü mevsime veya kıyafetlerinize göre değiştirebilmeniz için iki adet şık ön kapağa ve bir AVENT Bebek Çantasının tüm özelliklerine sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Philips AVENT AVENT urban çanta

      Bir çanta, iki görünüm

      Philips AVENT SCD148/50 Urban çanta görünümünü mevsime veya kıyafetlerinize göre değiştirebilmeniz için iki adet şık ön kapağa ve bir AVENT Bebek Çantasının tüm özelliklerine sahiptir. Tüm faydaları görün

      Bir çanta, iki görünüm

      Philips AVENT SCD148/50 Urban çanta görünümünü mevsime veya kıyafetlerinize göre değiştirebilmeniz için iki adet şık ön kapağa ve bir AVENT Bebek Çantasının tüm özelliklerine sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Philips AVENT AVENT urban çanta

      Bir çanta, iki görünüm

      Philips AVENT SCD148/50 Urban çanta görünümünü mevsime veya kıyafetlerinize göre değiştirebilmeniz için iki adet şık ön kapağa ve bir AVENT Bebek Çantasının tüm özelliklerine sahiptir. Tüm faydaları görün

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        AVENT urban çanta

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Bir çanta, iki görünüm

        Tasarımı değiştirmek için ön kapağı değiştirin

        • Kahverengi
        Biberonların sıcak veya soğuk kalmasını sağlar

        Biberonların sıcak veya soğuk kalmasını sağlar

        Soğuk anne sütü/bebek maması/önceden kaynatılmış sıcak suyu 4 saate kadar saklamak için.

        Hafif, silinerek temizlenebilen mikrofiber

        Hafif, silinerek temizlenebilen mikrofiber

        Mikrofiber hafiftir ve kolay temizlenir.

        İki fermuarlı kapak seçeneği, bir çantada iki görünüm sunar

        İki fermuarlı kapak seçeneği, bir çantada iki görünüm sunar

        Kişisel eşyalar için çıkarılabilir cep

        Kişisel eşyalar için çıkarılabilir cep

        Geniş ayarlanabilir omuz askısı

        Philips AVENT Urban Çanta, optimum rahatlıkta taşıma için geniş ayarlanabilir omuz askısına sahiptir

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Çin
          Evet

        • Paket içeriği

          Bebek bezi değiştirme minderi
          1  adet
          Yıkama çantası
          1  adet
          Çanta
          1  adet
          Kişisel eşya cebi
          1  adet
          Yalıtımlı biberon taşıyıcı
          1  adet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          • 6 - 12 ay
          • 0 - 6 ay

        • Tasarım

          Renk
          Çeşitli renk seçenekleri bulunur

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