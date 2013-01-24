Bir çanta, iki görünüm

Philips AVENT SCD148/50 Urban çanta görünümünü mevsime veya kıyafetlerinize göre değiştirebilmeniz için iki adet şık ön kapağa ve bir AVENT Bebek Çantasının tüm özelliklerine sahiptir. Tüm faydaları görün