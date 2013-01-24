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Şık, rahat sırt çantası
Bebeğinizle birlikte dışarı çıktığınızda, altını değiştirmek için gereken tüm eşyaları taşımanıza olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Tamponlu ve havalandırmalı sırt bölümü ve omuz askıları bulunan kullanışlı ve hafif tasarım. Ön ve ana bölmelere hızlı erişim sayesinde düzenlemesi kolaydır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Şık, rahat sırt çantası
Bebeğinizle birlikte dışarı çıktığınızda, altını değiştirmek için gereken tüm eşyaları taşımanıza olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Tamponlu ve havalandırmalı sırt bölümü ve omuz askıları bulunan kullanışlı ve hafif tasarım. Ön ve ana bölmelere hızlı erişim sayesinde düzenlemesi kolaydır. Tüm faydaları görün
Şık, rahat sırt çantası
Bebeğinizle birlikte dışarı çıktığınızda, altını değiştirmek için gereken tüm eşyaları taşımanıza olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Tamponlu ve havalandırmalı sırt bölümü ve omuz askıları bulunan kullanışlı ve hafif tasarım. Ön ve ana bölmelere hızlı erişim sayesinde düzenlemesi kolaydır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Şık, rahat sırt çantası
Bebeğinizle birlikte dışarı çıktığınızda, altını değiştirmek için gereken tüm eşyaları taşımanıza olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Tamponlu ve havalandırmalı sırt bölümü ve omuz askıları bulunan kullanışlı ve hafif tasarım. Ön ve ana bölmelere hızlı erişim sayesinde düzenlemesi kolaydır. Tüm faydaları görün
Sırt Çantası
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
3M Thinsulate™ cep birkaç saat boyunca, iki Philips AVENT Biberonda önceden kaynatılmış suyu sıcak veya önceden karıştırılmış mama/anne sütünü soğuk tutar.
Bebekle günlük geziler için veya dışarı çıktığınızda mükemmel.
Ön ve ana bölmelere hızlı ve kolay erişimin keyfini çıkarın.
Büyük, çıkarılabilir bebek bezi değiştirme minderi ve ağzı büzülebilen çamaşır çantası.
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