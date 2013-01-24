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    Philips Avent

    AVENT Sırt Çantası

    SCD138/60
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    Avent
    • Şık, rahat sırt çantası Şık, rahat sırt çantası Şık, rahat sırt çantası
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      Philips Avent AVENT Sırt Çantası

      SCD138/60
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Şık, rahat sırt çantası

      Bebeğinizle birlikte dışarı çıktığınızda, altını değiştirmek için gereken tüm eşyaları taşımanıza olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Tamponlu ve havalandırmalı sırt bölümü ve omuz askıları bulunan kullanışlı ve hafif tasarım. Ön ve ana bölmelere hızlı erişim sayesinde düzenlemesi kolaydır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Philips Avent AVENT Sırt Çantası

      Şık, rahat sırt çantası

      Bebeğinizle birlikte dışarı çıktığınızda, altını değiştirmek için gereken tüm eşyaları taşımanıza olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Tamponlu ve havalandırmalı sırt bölümü ve omuz askıları bulunan kullanışlı ve hafif tasarım. Ön ve ana bölmelere hızlı erişim sayesinde düzenlemesi kolaydır. Tüm faydaları görün

      Şık, rahat sırt çantası

      Bebeğinizle birlikte dışarı çıktığınızda, altını değiştirmek için gereken tüm eşyaları taşımanıza olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Tamponlu ve havalandırmalı sırt bölümü ve omuz askıları bulunan kullanışlı ve hafif tasarım. Ön ve ana bölmelere hızlı erişim sayesinde düzenlemesi kolaydır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Philips Avent AVENT Sırt Çantası

      Şık, rahat sırt çantası

      Bebeğinizle birlikte dışarı çıktığınızda, altını değiştirmek için gereken tüm eşyaları taşımanıza olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Tamponlu ve havalandırmalı sırt bölümü ve omuz askıları bulunan kullanışlı ve hafif tasarım. Ön ve ana bölmelere hızlı erişim sayesinde düzenlemesi kolaydır. Tüm faydaları görün

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        AVENT Sırt Çantası

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Şık, rahat sırt çantası

        Şık tasarıma sahip hafif sırt çantası

        • Siyah
        Biberonların sıcak veya soğuk kalmasını sağlar

        Biberonların sıcak veya soğuk kalmasını sağlar

        3M Thinsulate™ cep birkaç saat boyunca, iki Philips AVENT Biberonda önceden kaynatılmış suyu sıcak veya önceden karıştırılmış mama/anne sütünü soğuk tutar.

        Şık, ince ve çok yönlü tasarım

        Şık, ince ve çok yönlü tasarım

        Bebekle günlük geziler için veya dışarı çıktığınızda mükemmel.

        Hafif, silinerek temizlenebilen naylondan yapılmıştır

        Hafif, silinerek temizlenebilen naylondan yapılmıştır

        Düzenlemesi kolay

        Ön ve ana bölmelere hızlı ve kolay erişimin keyfini çıkarın.

        Değişen gerekli eşyaları el altında tutar

        Büyük, çıkarılabilir bebek bezi değiştirme minderi ve ağzı büzülebilen çamaşır çantası.

        Teknik Özellikler

        • Gelişim aşamaları

          Aşama
          • 0 - 6 ay
          • 6 - 12 ay

        • Menşei

          Çin
          Evet

        • Paket içeriği

          Sırt çantası
          1  adet
          Bebek bezi değiştirme minderi
          1  adet
          Yıkama çantası
          1  adet
          Çıkarılabilir askılı cep
          1  adet

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