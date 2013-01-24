Şık, rahat sırt çantası

Bebeğinizle birlikte dışarı çıktığınızda, altını değiştirmek için gereken tüm eşyaları taşımanıza olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Tamponlu ve havalandırmalı sırt bölümü ve omuz askıları bulunan kullanışlı ve hafif tasarım. Ön ve ana bölmelere hızlı erişim sayesinde düzenlemesi kolaydır. Tüm faydaları görün