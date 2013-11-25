Kutudaki diğer öğeler
- AC Güç Kablosu
- el askısı
- BR-1X'leri zincirleme bağlamak için ses kablosu
- Garanti belgesi
- Dünya Çapında Garanti belgesi
- Hızlı kurulum kılavuzu
Mükemmel ses · Sağlam · Zincirleme bağlanabilir
Muhteşem ses veren SB5200 taşınabilir hoparlör ve havalı tasarımıyla partiyi her yere taşıyın. İç Mekan modu ile evde canlı, net ses alın ya da Dış Mekan modu ile insanları havaya sokmak için ses seviyesini yükseltin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel ses · Sağlam · Zincirleme bağlanabilir
Muhteşem ses veren SB5200 taşınabilir hoparlör ve havalı tasarımıyla partiyi her yere taşıyın. İç Mekan modu ile evde canlı, net ses alın ya da Dış Mekan modu ile insanları havaya sokmak için ses seviyesini yükseltin. Tüm faydaları görün
Mükemmel ses · Sağlam · Zincirleme bağlanabilir
Muhteşem ses veren SB5200 taşınabilir hoparlör ve havalı tasarımıyla partiyi her yere taşıyın. İç Mekan modu ile evde canlı, net ses alın ya da Dış Mekan modu ile insanları havaya sokmak için ses seviyesini yükseltin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel ses · Sağlam · Zincirleme bağlanabilir
Muhteşem ses veren SB5200 taşınabilir hoparlör ve havalı tasarımıyla partiyi her yere taşıyın. İç Mekan modu ile evde canlı, net ses alın ya da Dış Mekan modu ile insanları havaya sokmak için ses seviyesini yükseltin. Tüm faydaları görün
Taşınabilir kablosuz hoparlör
Toplam:
Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.
wOOx teknolojisi, bas tonları diğer ses sistemlerindekinden daha tok ve derin hissetmenize ve duymanıza olanak veren, devrim niteliğinde bir hoparlör yaklaşımıdır. Özel hoparlör sürücüleri, wOOx bas yayıcıyla uyumlu çalışır ve ana sürücüyle tweeter arasındaki hassas ayar alt-orta frekanslardan yüksek frekanslara yumuşak geçiş sağlar. Çift süspansiyon ve tam simetrik katlı yapı, düşük ve hassas tonları, seste fark edilebilecek bir bozulma olmaksızın verir. wOOx, hoparlör kutusunun tam ses düzeyini kullanıp müziğin etkisini iyice güçlendirerek, olağanüstü derin ve dinamik bir bas ses üretir.
Dış mekanda daha fazla ses elde etmek için birlikte verilen ses kablosuyla istediğiniz kadar BR-1X'i zincirleme bağlayın. Zincirleme bağlanan BR-1X'ler senkronize edilir. Cihazınıza bağladığınız BR-1X'te ses yüksekliğini değiştirdiğinizde tüm birimlerin ses yüksekliği uygun şekilde değişecektir.
Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söylersek, Philips daha iyi ses sunar.
Rahat kullanım ve gelişmiş çok yönlülük için iç mekan modu ve dış mekan moduyla iki ses ayarı seçeneği. Güçlü bas ve kristal netliğinde ses istediğinizde İç Mekan modunu, açık havada maksimum ses çıkışı ve güç istediğinizde ise Dış Mekan modunu kullanabilirsiniz.
Uyumluluk
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Ses
Hoparlörler
Güç
Aksesuarlar
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