  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Taşınabilir kablosuz hoparlör

    SB5200A/10
    Genel Derecelendirme / 5
    4 Ödüller
    • Mükemmel ses · Sağlam · Zincirleme bağlanabilir Mükemmel ses · Sağlam · Zincirleme bağlanabilir Mükemmel ses · Sağlam · Zincirleme bağlanabilir
      -{discount-value}

      Taşınabilir kablosuz hoparlör

      SB5200A/10
      Genel Derecelendirme / 5
      4 Ödüller

      Mükemmel ses · Sağlam · Zincirleme bağlanabilir

      Muhteşem ses veren SB5200 taşınabilir hoparlör ve havalı tasarımıyla partiyi her yere taşıyın. İç Mekan modu ile evde canlı, net ses alın ya da Dış Mekan modu ile insanları havaya sokmak için ses seviyesini yükseltin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 299,90 TL

      Taşınabilir kablosuz hoparlör

      Mükemmel ses · Sağlam · Zincirleme bağlanabilir

      Muhteşem ses veren SB5200 taşınabilir hoparlör ve havalı tasarımıyla partiyi her yere taşıyın. İç Mekan modu ile evde canlı, net ses alın ya da Dış Mekan modu ile insanları havaya sokmak için ses seviyesini yükseltin. Tüm faydaları görün

      Mükemmel ses · Sağlam · Zincirleme bağlanabilir

      Muhteşem ses veren SB5200 taşınabilir hoparlör ve havalı tasarımıyla partiyi her yere taşıyın. İç Mekan modu ile evde canlı, net ses alın ya da Dış Mekan modu ile insanları havaya sokmak için ses seviyesini yükseltin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 299,90 TL

      Taşınabilir kablosuz hoparlör

      Mükemmel ses · Sağlam · Zincirleme bağlanabilir

      Muhteşem ses veren SB5200 taşınabilir hoparlör ve havalı tasarımıyla partiyi her yere taşıyın. İç Mekan modu ile evde canlı, net ses alın ya da Dış Mekan modu ile insanları havaya sokmak için ses seviyesini yükseltin. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Taşınabilir Bluetooth hoparlörler

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Taşınabilir kablosuz hoparlör

        Taşınabilir kablosuz hoparlör

        Toplam:

        Mükemmel ses · Sağlam · Zincirleme bağlanabilir

        • Bluetooth®
        • Ses zinciri
        • Aramalar için dahili mikrofon
        • 10 W şarj edilebilir pil
        Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

        Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

        Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

        Derin ve güçlü bas için wOOx™ hoparlör teknolojisi

        Derin ve güçlü bas için wOOx™ hoparlör teknolojisi

        wOOx teknolojisi, bas tonları diğer ses sistemlerindekinden daha tok ve derin hissetmenize ve duymanıza olanak veren, devrim niteliğinde bir hoparlör yaklaşımıdır. Özel hoparlör sürücüleri, wOOx bas yayıcıyla uyumlu çalışır ve ana sürücüyle tweeter arasındaki hassas ayar alt-orta frekanslardan yüksek frekanslara yumuşak geçiş sağlar. Çift süspansiyon ve tam simetrik katlı yapı, düşük ve hassas tonları, seste fark edilebilecek bir bozulma olmaksızın verir. wOOx, hoparlör kutusunun tam ses düzeyini kullanıp müziğin etkisini iyice güçlendirerek, olağanüstü derin ve dinamik bir bas ses üretir.

        Daha büyük müzik sistemi için birden fazla BR-1X'i zincirleme bağlayın

        Daha büyük müzik sistemi için birden fazla BR-1X'i zincirleme bağlayın

        Dış mekanda daha fazla ses elde etmek için birlikte verilen ses kablosuyla istediğiniz kadar BR-1X'i zincirleme bağlayın. Zincirleme bağlanan BR-1X'ler senkronize edilir. Cihazınıza bağladığınız BR-1X'te ses yüksekliğini değiştirdiğinizde tüm birimlerin ses yüksekliği uygun şekilde değişecektir.

        Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

        Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

        Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söylersek, Philips daha iyi ses sunar.

        Dış Mekan ve İç Mekanda kullanım için 2 ses ayarı seçeneği

        Rahat kullanım ve gelişmiş çok yönlülük için iç mekan modu ve dış mekan moduyla iki ses ayarı seçeneği. Güçlü bas ve kristal netliğinde ses istediğinizde İç Mekan modunu, açık havada maksimum ses çıkışı ve güç istediğinizde ise Dış Mekan modunu kullanabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Uyumluluk

          iPad
          • iPad 1
          • iPad 2
          • yeni iPad
          • iPad mini
          • Retina ekranlı iPad
          iPhone
          • iPhone 3
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S
          • iPhone 5
          iPod touch
          3. nesil ve üzeri
          Android tabletler ve akıllı telefonlar
          Android 2.1 ve Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan
          Çalışma
          Bluetooth 4.0 veya altı
          Bluetooth özellikli diğer cihazlar
          Evet

        • Bağlantı

          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Bluetooth mesafesi
          Görüş alanı içinde, 10M veya 30FT
          Ses girişi (3,5 mm)
          Evet
          mikro USB portu
          BR-1X'i bilgisayarla şarj etmek için

        • Kullanılabilirlik

          Dahili mikrofon
          konferans hoparlörü için

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          2 x 5W
          Ses Sistemi
          Stereo
          Ses seviyesi kontrolü
          yukarı/aşağı

        • Hoparlörler

          Hoparlör güçlendirme
          wOOx Bass Radiator
          Hoparlör sürücüleri
          2 x 2 inç

        • Güç

          Güç kaynağı
          100-240 VAC, 50/60 Hz
          Pil tipi
          Lityum polimer (dahili)
          Pilin çalıştırma süresi
          6  sa

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • AC Güç Kablosu
          • el askısı
          • BR-1X'leri zincirleme bağlamak için ses kablosu
          • Garanti belgesi
          • Dünya Çapında Garanti belgesi
          • Hızlı kurulum kılavuzu

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          210 x 100 x 80  mm
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          260 x 110 x 110 mm
          Ürün ağırlığı
          0,5  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          0,95  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC Güç Kablosu
        • el askısı
        • BR-1X'leri zincirleme bağlamak için ses kablosu
        • Garanti belgesi
        • Dünya Çapında Garanti belgesi
        • Hızlı kurulum kılavuzu

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Ödüller

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            • Pil ömrü, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.

            Bültenimize abone olun

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir
            *

            *

            Bu ne anlama geliyor?
            *

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.