2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SB500M/00
Olağanüstü ses gücü
Son derece dayanıklı Philips ShoqBox SB500 Bluetooth taşınabilir hoparlör ile gittiğiniz her partide sesi korkusuzca açın! Olağanüstü ses gücü ve etkileyici bas bir araya gelirken LED ışıklar ritme göre yanıp söner.
Bluetooth®
Su geçirmez, darbelere dayanıklı
Renk değiştiren ışıklar
Bu hoparlör, dahili mikrofonu sayesinde aynı zamanda bir telefon hoparlörü olarak çalışır. Bir arama geldiğinde müzik duraklatılarak hoparlörden konuşmanıza olanak sağlanır. Evinizi ya da partideyken bir arkadaşınızı arayabilirsiniz. Her iki durumda da mükemmel çalışır.
Işığa ayak uydurun ve ritmin, göz alıcı ışıkların gücünü hissedin. Benzersiz biçimde geliştirilmiş, ritme göre yanan çok renkli LED'ler, müziğinize hayat verir ve partiye başka bir boyut katar. Bunun yerine karanlıkta da dans edebilirsiniz, sorun değil. Düğmeyi çevirin, ışıklar sönsün.
Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.
Yorumlar