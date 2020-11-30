Bir saatlik şarjla 50 dakika kablosuz tıraş

Gelişmiş şarj etme sistemimiz kullanışlı iki seçenek sunar: Bir saat şarj ile 50 dakika kullanım süresi elde edin veya tamamen tıraş için hızlı şarj özelliğini kullanın. Tüm 9000 Serisi Tıraş Makineleri güçlü, enerji tasarruflu, uzun ömürlü lityum-iyon pile sahiptir. Duştayken dahil olmak üzere suyla tıraş olurken her zaman güvende olmanız için yalnızca kablosuz modda çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır.