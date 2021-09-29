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Üretimden kaldırıldı

Shaver series 9000Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

S9031/12

4.5
| (46) İncelemeler | 91% bu ürünü tavsiye ediyor
Her harekette mükemmellik
Shaver 9000, bugüne kadarki en gelişmiş tıraş makinemizdir. Benzersiz yüz kıvrımı algılama teknolojisi sayesinde yüzünüzün her kıvrımını olağanüstü şekilde algılar ve V-Track sisteminin kılları en iyi kesme konumuna yönlendirmesi sayesinde en mükemmel sonuçları elde edersiniz.
Tüm avantajları görüntüleyin

Tek harekette %20 daha fazla sakal* keser

Her harekette mükemmellik

  • V-Track Precision Bıçaklar

  • 8 yönlü Contour Detect Başlıklar

  • SmartClick hassas düzeltici

Bıçaklar pürüzsüz bir tıraş için tüylere mükemmel bir biçimde yön verir

Bıçaklar pürüzsüz bir tıraş için tüylere mükemmel bir biçimde yön verir

Mükemmel, pürüzsüz tıraş deneyimine kavuşun. V-Track Precision Bıçaklar, yatık ve farklı uzunluktaki kıllar da dahil olmak üzere tüm sakalı nazikçe en iyi kesme konumuna getirir. Daha az hareketle %30 daha pürüzsüz tıraş sayesinde cildinizi korur.

Üstün sonuç için başlık 8 farklı yönde eğilir

Üstün sonuç için başlık 8 farklı yönde eğilir

Yüzünüzün ve boynunuzun kıvrımlarını 8 yönlü ContourDetect başlığıyla takip edin. Her bir harekette %20 daha fazla sakal yakalarsınız. Sonuç: son derece pürüzsüz ve kusursuz bir tıraş.

AquaTec ile rahat bir kuru tıraş veya ferahlatıcı bir ıslak tıraş deneyimi yaşayın

AquaTec ile rahat bir kuru tıraş veya ferahlatıcı bir ıslak tıraş deneyimi yaşayın

Nasıl tıraş etmek istediğinize karar verin. Aquatec Islak ve Kuru tıraş özelliği sayesinde, hızlı ve rahat bir kuru tıraş tercih edebilirsiniz. İsterseniz de jel ve köpük ile duşun altında ıslak tıraşı seçebilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.5

5 üzerinden

46

İncelemeler

91%

bu ürünü tavsiye ediyor

29/09/2021

Türkiye

Türkiye

B. K.

Çok uzun süredir Philips markasının sakal kesim makinelerini kullanıyorum. Bu modele geçişim fiyat avantajından kaynaklandı ve yanılmamışım. Broşürdeki öneriler doğrultusunda kullanılması halinde, gerçek anlamda mükemmel bir makine. Hareketli başlığı ile sakal kesimi ve aparatların çeşitliliği, cihazın hızı güzel. Pil ömrü güzel ve göstergeli olması takip açısından avantaj. Kesinlikle öneririm.

Dezavantajlar

Koruma çantasının bezden oluşturulması; hem taşımada hem de başlıkları korumada sıkıntı yaşatmakta. Hareketli başlığın önceki modellerde olduğu gibi şeffaf koruma kapağın olmayışı, elekleri korumada sıkıntı. Diğer yandan yaptığım araştırmaya göre; kesici bıçakları önceki modellerde olduğu gibi; kasadan ve elekten ayrı olarak almak olası değilmiş yani set olarak satılmakta ve değiştirilmekteymiş. Ki, bu da son kullanıcı olarak bizlerin dezavantajı olsa gerek..

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 9000 S9111/26 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 9000 S9111/26 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır

16/05/2021

Türkiye

Türkiye

Harika bir ürün...

Ürün Harika Gerek ergonomisi gerek kullanımı ve pratikliği Makineye alışık olmayanlara bile tavsiye ediyorum...

Avantajlar

Ergonomik ve işini iyi yapıyor.

Dezavantajlar

yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 9000 S9031/12 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 9000 S9031/12 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

21/04/2021

Türkiye

Türkiye

Gerçekten çok iyi

Bir başka ürün ile arasında kalmıştım. Başka ürünün fiyatı gerçekten fahişti, satış elemanı ısrarla bu Philips'in bu ürününü almamı söyleyince aldım. Şoke oldum. Kalite beklentinin çok üzerinde. Tıraş olmak bir zevk haline geldi. Cildi aşırı hassas olanlar için ürünü kullanacaksanız mutlaka kaliteli bir tıraş köpüğü ve after shave losyonu öneriyorum. Bastırmalara karşı cildi hafif tahriş edebilir. Onun dışında sinekkaydı tıraş için başka ürünlere bakmanıza gerek yok. Hem paranızdan olmazsınız hem de kalitenin üst düzey olması sizi gerçekten tatmin eder. Memnun edilmiş bir müşteri daha. Teşekkürler Philips!

Avantajlar

Temizleme kolaylığı, ürünün ele tam oturması, açıklayıcı kullanım talimatları

Dezavantajlar

Bastırmalara karşı hafif tahriş edebilir

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 9000 S9031/12 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 9000 S9031/12 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. SensoTouch'a kıyasla %20 daha fazla sakal keser