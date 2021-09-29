2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
V-Track Precision Bıçaklar
8 yönlü Contour Detect Başlıklar
SmartClick hassas düzeltici
Mükemmel, pürüzsüz tıraş deneyimine kavuşun. V-Track Precision Bıçaklar, yatık ve farklı uzunluktaki kıllar da dahil olmak üzere tüm sakalı nazikçe en iyi kesme konumuna getirir. Daha az hareketle %30 daha pürüzsüz tıraş sayesinde cildinizi korur.
Yüzünüzün ve boynunuzun kıvrımlarını 8 yönlü ContourDetect başlığıyla takip edin. Her bir harekette %20 daha fazla sakal yakalarsınız. Sonuç: son derece pürüzsüz ve kusursuz bir tıraş.
Nasıl tıraş etmek istediğinize karar verin. Aquatec Islak ve Kuru tıraş özelliği sayesinde, hızlı ve rahat bir kuru tıraş tercih edebilirsiniz. İsterseniz de jel ve köpük ile duşun altında ıslak tıraşı seçebilirsiniz.
4.5
5 üzerinden
46
İncelemeler
91%
bu ürünü tavsiye ediyor
xBxK
29/09/2021
Türkiye
B. K.
Çok uzun süredir Philips markasının sakal kesim makinelerini kullanıyorum. Bu modele geçişim fiyat avantajından kaynaklandı ve yanılmamışım. Broşürdeki öneriler doğrultusunda kullanılması halinde, gerçek anlamda mükemmel bir makine. Hareketli başlığı ile sakal kesimi ve aparatların çeşitliliği, cihazın hızı güzel. Pil ömrü güzel ve göstergeli olması takip açısından avantaj. Kesinlikle öneririm.
Dezavantajlar
Koruma çantasının bezden oluşturulması; hem taşımada hem de başlıkları korumada sıkıntı yaşatmakta. Hareketli başlığın önceki modellerde olduğu gibi şeffaf koruma kapağın olmayışı, elekleri korumada sıkıntı. Diğer yandan yaptığım araştırmaya göre; kesici bıçakları önceki modellerde olduğu gibi; kasadan ve elekten ayrı olarak almak olası değilmiş yani set olarak satılmakta ve değiştirilmekteymiş. Ki, bu da son kullanıcı olarak bizlerin dezavantajı olsa gerek..
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 9000 S9111/26 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 9000 S9111/26 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır
Tazzzz
16/05/2021
Türkiye
Harika bir ürün...
Ürün Harika Gerek ergonomisi gerek kullanımı ve pratikliği Makineye alışık olmayanlara bile tavsiye ediyorum...
Avantajlar
Ergonomik ve işini iyi yapıyor.
Dezavantajlar
yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 9000 S9031/12 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 9000 S9031/12 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
QuadRise
21/04/2021
Türkiye
Gerçekten çok iyi
Bir başka ürün ile arasında kalmıştım. Başka ürünün fiyatı gerçekten fahişti, satış elemanı ısrarla bu Philips'in bu ürününü almamı söyleyince aldım. Şoke oldum. Kalite beklentinin çok üzerinde. Tıraş olmak bir zevk haline geldi. Cildi aşırı hassas olanlar için ürünü kullanacaksanız mutlaka kaliteli bir tıraş köpüğü ve after shave losyonu öneriyorum. Bastırmalara karşı cildi hafif tahriş edebilir. Onun dışında sinekkaydı tıraş için başka ürünlere bakmanıza gerek yok. Hem paranızdan olmazsınız hem de kalitenin üst düzey olması sizi gerçekten tatmin eder. Memnun edilmiş bir müşteri daha. Teşekkürler Philips!
Avantajlar
Temizleme kolaylığı, ürünün ele tam oturması, açıklayıcı kullanım talimatları
Dezavantajlar
Bastırmalara karşı hafif tahriş edebilir
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 9000 S9031/12 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 9000 S9031/12 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
SensoTouch'a kıyasla %20 daha fazla sakal keser