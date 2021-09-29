Dezavantajlar

Koruma çantasının bezden oluşturulması; hem taşımada hem de başlıkları korumada sıkıntı yaşatmakta. Hareketli başlığın önceki modellerde olduğu gibi şeffaf koruma kapağın olmayışı, elekleri korumada sıkıntı. Diğer yandan yaptığım araştırmaya göre; kesici bıçakları önceki modellerde olduğu gibi; kasadan ve elekten ayrı olarak almak olası değilmiş yani set olarak satılmakta ve değiştirilmekteymiş. Ki, bu da son kullanıcı olarak bizlerin dezavantajı olsa gerek..