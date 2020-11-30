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- SmartClick hassas düzeltici
- Şık saklama kılıfı
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Her harekette mükemmellik
Shaver 9000, bugüne kadarki en gelişmiş tıraş makinemizdir. Benzersiz yüz kıvrımı algılama teknolojisi sayesinde yüzünüzün her kıvrımını olağanüstü şekilde algılar ve V-Track sisteminin kılları en iyi kesme konumuna yönlendirmesi sayesinde en mükemmel sonuçları elde edersiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her harekette mükemmellik
Shaver 9000, bugüne kadarki en gelişmiş tıraş makinemizdir. Benzersiz yüz kıvrımı algılama teknolojisi sayesinde yüzünüzün her kıvrımını olağanüstü şekilde algılar ve V-Track sisteminin kılları en iyi kesme konumuna yönlendirmesi sayesinde en mükemmel sonuçları elde edersiniz. Tüm faydaları görün
Her harekette mükemmellik
Shaver 9000, bugüne kadarki en gelişmiş tıraş makinemizdir. Benzersiz yüz kıvrımı algılama teknolojisi sayesinde yüzünüzün her kıvrımını olağanüstü şekilde algılar ve V-Track sisteminin kılları en iyi kesme konumuna yönlendirmesi sayesinde en mükemmel sonuçları elde edersiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her harekette mükemmellik
Shaver 9000, bugüne kadarki en gelişmiş tıraş makinemizdir. Benzersiz yüz kıvrımı algılama teknolojisi sayesinde yüzünüzün her kıvrımını olağanüstü şekilde algılar ve V-Track sisteminin kılları en iyi kesme konumuna yönlendirmesi sayesinde en mükemmel sonuçları elde edersiniz. Tüm faydaları görün