2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SkinGlide Halkaları
GentlePrecisionPRO Bıçaklar
SmartClick hassas düzeltici
SmartClean Sistemi
Mikrosfer kaplamalı sürtünme önleyici SkinGlide halkalarıyla daha rahat bir tıraş deneyimi yaşayın. Binlerce ufak, cam benzeri yuvarlak küre; tıraş makinesi ile cilt arasındaki sürtünmeyi ve cilt direncini azaltır. Bu sayede tıraş makinesi pürüzsüz ve kolay bir şekilde kayar ve cildi tahriş olmaya karşı korur.
Güncellenmiş kesme sistemimiz, cildinizi değil sadece kılları kesmenizi sağlayacak cilt koruma teknolojisine sahiptir. V şekilli bıçaklar, 3 günlük kirli sakallarda bile yakın ve pürüzsüz bir tıraş için cildi bıçaklardan uzaklaştırır.
Tıraş makinesi başlıklarımız, hassas bir şekilde yüz ve boyun bölgesindeki tüm hatları takip ederek kolayca 5 yönde esner. Daha yakın bir tıraş için daha az basınç uygulamanız gerekir ve cilt tahrişi en aza indirilir.
Ödüller
4.1
5 üzerinden
24
İncelemeler
86%
bu ürünü tavsiye ediyor
mr.unsal
19/08/2020
Türkiye
Harika
Bu üçüncü nesil Philips traş makinam. Hepsi de gayet güzeldi. Bu cihaz ise gerek hızlı şarj olması gerek ergonomik yapısı ve hafifliği ile hepsinden öte bir cihaz.
Avantajlar
Hızlı şarj, ergonomik yapısı.
Dezavantajlar
Yok.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 S7510/41 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 S7510/41 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
alid
01/08/2019
Türkiye
beğendim
Beklentilerime cevap verdi ve beğenerek kullanıyorum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 S7710/26 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 S7710/26 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır
Önder35
18/08/2018
Türkiye
Harika
Harika bir ürün herkese tavsiye ederim kullanimi olsun temizligi olsun sinek kaydi tras yapiyor valla
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 S7510/41 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 S7510/41 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Hassas ciltler için Philips'in 1 numarası* - diğer Philips tıraş makinelerine kıyasla