14 yıldır hafta içi her gün philips ile traş olurum. Bu seri 3 ncü makinem. Öncelikle traşından bahsedeyim. Ben kuru kullanımı seviyorum. Islak traş zahmetli geliyor ve bence gerek de yok. Makinenin cilde teması çok yakın. Elinizle sakal yönüne ters olarak elinizi kaydırdığınızda bile sürtünmeden okşama yapabilirsiniz. Bu bakımdan çok başarılı. Ayrıca çene altı boğaza yakın yerlerde de ters olarak bir kaç kez geçerseniz tahriş olmadan sakalları alabilirsiniz. Traşı ağır hareketlerle değilde seri ve cesurca yapmalısınız. Tedirgin ve tedbirli hareket etmeyin. Sakal yönüne ters olarak gezdirin cildinizde böylece en yüksek performansı alırsınız. Kitapçığında ve sitede yuvarlak dairesel hareketlerle traş edin demesine rağmen bence sakal yönüne ters almak daha hızlı sonuç veriyor. Sakal nereye akıyorsa siz tersine kaydırın. 2/3 geçişte zaten başlıklar cildinizin hatlarına göre pozisyon alarak sakalları alacaktır. Kesme işleminin azaldığını ve sonrasında bittiğini hissedeceksiniz. İlla ki günlük traş olmak zorunda değilsiniz 3 günlük sakalda da denedim. İki kez daha geçersiniz en fazla. Bıçakların elek le olan mesafesi çok yakın (sıfır) bu sayede bir iki geçişten sonra, cildinizde dokunarak sakal hissedemeyeceğiniz kadar kısalmış olur. Şimdi eski makinem Philips 8140 XL Speed modeline göre başarısız bulduğum yönlerini sıralayayım. Döner başlıkların birbirlerine uzaklıkları eski makineme göre fazla. İyi tarafı daha geniş bir yüzeyi alabilirsiniz. Ama sonuçta insan sakalının çıktığı yer çok da geniş değil. O yüzden dar alanda yoğunlaşmak istediğinizde 3 başlıktan birine odaklanıyorsunuz. Diğer başlıklar çok uzaklarda bir yerleri traş ediyor mu etmiyor mu dikkatinizden çıkıyor. Dairesel başlıkların birbirinden uzak olması nedeniyle aralarındaki boşluk fazla. Ne etkisi var derseniz. Başlığı yüzünüze bastırarak gezdirirken çene dudak gibi dar kıvrımlarda başlılar farklı açılarda temasa zorlandıkları için kaydırma anında cildinize takılıyor. Bu takılma hiç hoş bir duygu değil. Başlık yüzeyleri ve çevresi son derece kaygan ancak açılar nedeniyle birbirinden uzaklaşan başlıkların keskin kenarları açığa çıkıyor ve cildinize saplanıyor. Çene ve dudak kenarlarında daha sakin ve kontrollü gitmek lazım. Başlılarını 2 yılda bir değiştirin demesine rağmen ilk başlıklarımı 7 yıl kullandım. Kesme performansında da bariz bir düşüş yaşamadım. Pil performansı için önceki makinamı örnek vereyim 9 yıl kullandım. İlk performansı 1 saat şarj 55 dk traş iken 9 yılın sonunda 30 dk şarj 28 dk traşa düştü. Bence muhteşem. Ancak ilk yıllardaki devir hızında dönmediğini belirtmeliyim. Traş etme sayısıyla beraber devir hızı da düştü. Ancak hala 6/7 traş olabiliyorum tek şarjda. Bu makinamın da aynı performansı göstermesini beklerim. Suda temizlenebilmesi çok büyük kolaylık. 2-3 hafta temizlemeden kullanabilirsiniz. Tıkanma filan olmaz. Haftada bir kuru fırçayla üstünden alırsınız, ara sıra da sabunlu diş fırçasıyla köpürte köpürte yıkarsınız. 14 senedir makinalarıma yaptığım tek bakım sabunla fırçalayarak temizlemekti. Dikkat etmeniz gereken elek bıçak eşleşmesini değiştirmemektir. Çünkü parçaların birbirine olan alışkanlığı ve birbirlerini bilemeleri nedeniyle traş performansı düşebilir. Bir keresinde yıkarken elimden lavaboya düşürdüm ve elekler bıçaklar birbirine karıştı. Tek tek hepsini elimle döndürerek denedim ve en uyumlu titreşimsiz dönenlerini makinayı çalıştırmadan önce buldum ve eşleştirdim. Özetlersek başka marka ile traş olabileceğimi düşünemiyorum bile. Malzeme kalitesi traş performansı uzun ömrü, kullanım kolaylığı, yedek parça temini gibi kriterleri dikkate aldığımda son derece memnunum. Okuyanlara faydası olur umarım. Jilet mi makina mı diye tereddüt edenlere kesinlikle philips derim...