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    Shaver series 7000

    Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

    S7310/12
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    Genel Derecelendirme / 5
    6 Ödüller
    • Kusursuzca kayar, hassasça tıraş eder Kusursuzca kayar, hassasça tıraş eder Kusursuzca kayar, hassasça tıraş eder
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      Shaver series 7000 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

      S7310/12
      Bu ürün için destek alın

      Kusursuzca kayar, hassasça tıraş eder

      Philips 7000 serisi cildinizi tahriş olmaya karşı korur. Sürtünme önleyici kaplamalı SkinGlide halkalar, tıraş makinesinin cildinizde kolay biçimde kaymasını sağlar. Bıçaklar 3 günlük kirli sakalda bile yakın bir tıraş sağlar ve cildi korur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 1.029,99 TL
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      Shaver series 7000 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

      Kusursuzca kayar, hassasça tıraş eder

      Philips 7000 serisi cildinizi tahriş olmaya karşı korur. Sürtünme önleyici kaplamalı SkinGlide halkalar, tıraş makinesinin cildinizde kolay biçimde kaymasını sağlar. Bıçaklar 3 günlük kirli sakalda bile yakın bir tıraş sağlar ve cildi korur. Tüm faydaları görün

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        Shaver series 7000

        Shaver series 7000

        Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kusursuzca kayar, hassasça tıraş eder

        Hassas ciltler için Philips'in 1 numarası*

        • SkinGlide Halkaları
        • GentlePrecisionPRO Bıçaklar
        • SmartClick hassas düzeltici
        Pürüzsüz kayma için sürtünmeyi önleyen kaplaması ile SkinGlide halkalar

        Pürüzsüz kayma için sürtünmeyi önleyen kaplaması ile SkinGlide halkalar

        Mikrosfer kaplamalı sürtünme önleyici SkinGlide halkalarıyla daha rahat bir tıraş deneyimi yaşayın. Binlerce ufak, cam benzeri yuvarlak küre; tıraş makinesi ile cilt arasındaki sürtünmeyi ve cilt direncini azaltır. Bu sayede tıraş makinesi pürüzsüz ve kolay bir şekilde kayar ve cildi tahriş olmaya karşı korur.

        Bıçaklar cildi korur ve 3 günlük kirli sakalda bile yakın bir tıraş sağlar

        Bıçaklar cildi korur ve 3 günlük kirli sakalda bile yakın bir tıraş sağlar

        Güncellenmiş kesme sistemimiz, cildinizi değil sadece kılları kesmenizi sağlayacak cilt koruma teknolojisine sahiptir. V şekilli bıçaklar, 3 günlük kirli sakallarda bile yakın ve pürüzsüz bir tıraş için cildi bıçaklardan uzaklaştırır.

        5 yönlü oynar başlıklar daha az basınç uygulayarak yüz hatlarınızı takip eder

        5 yönlü oynar başlıklar daha az basınç uygulayarak yüz hatlarınızı takip eder

        Tıraş makinesi başlıklarımız, hassas bir şekilde yüz ve boyun bölgesindeki tüm hatları takip ederek kolayca 5 yönde esner. Daha yakın bir tıraş için daha az basınç uygulamanız gerekir ve cilt tahrişi en aza indirilir.

        Aquatec ile rahat ve kuru veya ferahlık verici ıslak tıraş

        Aquatec ile rahat ve kuru veya ferahlık verici ıslak tıraş

        Tıraş rutininizi ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın. Aquatec Islak ve Kuru özellikli tıraş makinesiyle rahat bir şekilde kuru tıraş olmayı veya ferahlatıcı bir ıslak tıraşı tercih edebilirsiniz. Duştayken jel veya köpük kullanarak tıraş olabilirsiniz.

        Bıyık ve favoriler için SmartClick hassas düzeltici

        Bıyık ve favoriler için SmartClick hassas düzeltici

        Takıp çıkarılabilir hassas düzelticiyle imajınızı tamamlayın. Bıyığı ve favorileri düzeltmek için idealdir.

        1 seviyeli pil göstergeli sezgisel ekran

        1 seviyeli pil göstergeli sezgisel ekran

        Sezgisel ekran, ilgili bilgileri göstererek tıraş makinenizden en iyi performansı almanızı sağlar: 1 seviyeli pil göstergesi - temizleme göstergesi - düşük pil seviyesi göstergesi - başlık değiştirme göstergesi - seyahat kilidi göstergesi

        50 dakika kablosuz tıraş

        50 dakika kablosuz tıraş

        Enerji tasarruflu, güçlü lityum iyon pil sistemi kullanışlı iki seçenek sunar: 50 dakikaya varan tıraş süresi için bir saat şarj edin veya bir kez tam tıraş için hızlı şarj edin. Tüm Shaver series 7000 modelleri, ıslak ortamlarda güvenliği sağlamak amacıyla yalnızca kablosuz modda çalışmak üzere tasarlanmıştır.

        Tıraş makinesi musluk suyu altında yıkanabilir

        Tıraş makinesi musluk suyu altında yıkanabilir

        Tıraş makinesi başlığını çıkarın ve musluk suyunda iyice durulayın.

        2 yıllık garantiyle birlikte sunulur

        2 yıllık garantiyle birlikte sunulur

        Bu Philips tıraş makinesinde 2 yıllık garanti sunuyoruz. 7000 Serisi tıraş makinelerimiz, performans ve dayanıklılık için tasarlanmıştır.

        Teknik Özellikler

        • Tıraş Performansı

          SkinComfort
          • SkinGlide Halkaları
          • SkinProtection Sistemi
          • AquaTec Islak ve Kuru
          Tıraş sistemi
          GentlePrecisionPRO Bıçaklar
          Yüz hatlarına uyum
          5 boyutlu DynamicFlex Başlıklar

        • Aksesuarlar

          SmartClick
          Hassas düzeltici
          Kese
          Seyahat kesesi

        • Güç

          Çalışma süresi
          50 dk / 17 tıraş
          Şarj
          • 1 saat tam şarj
          • 1 tıraş için 5 dakikada hızlı şarj
          Pil Tipi
          Lityum-iyon
          Otomatik voltaj
          100-240 V
          Maksimum güç tüketimi
          5,4  W
          Bekleme gücü
          0,15  W

        • Kullanım kolaylığı

          Ekran
          • 1 seviyeli pil göstergesi
          • Düşük pil seviyesi göstergesi
          • Temizleme göstergesi
          • Tıraş başlıklarını değiştirme göstergesi
          • Seyahat kilidi göstergesi
          Islak ve Kuru
          Islak ve kuru kullanım
          Temizleme
          Tamamen yıkanabilir
          Çalışma
          • Kablosuz kullanım
          • Kullanmadan önce fişini çekin

        • Tasarım

          Gövde
          Ergonomik tutuş ve kavrama
          Gövde rengi
          Tesla okyanus mavisi
          Ön renk
          Seramik beyaz

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet
          Yedek başlık
          2 yılda bir SH70 ile değiştirin

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              • Hassas ciltler için Philips'in 1 numarası* - diğer Philips tıraş makinelerine kıyasla
              • Önceki Philips modeline göre, test edilen erkeklerin %90'ında sürtünmeyi azaltmıştır - 2014 yılında Hollanda'da test edilmiştir
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