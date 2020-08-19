ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Kusursuzca kayar, hassasça tıraş eder
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kusursuzca kayar, hassasça tıraş eder
  • Kusursuzca kayar, hassasça tıraş eder
  • Kusursuzca kayar, hassasça tıraş eder
  • Kusursuzca kayar, hassasça tıraş eder
  • Kusursuzca kayar, hassasça tıraş eder
  • Kusursuzca kayar, hassasça tıraş eder
  • Kusursuzca kayar, hassasça tıraş eder
  • Kusursuzca kayar, hassasça tıraş eder
  • Kusursuzca kayar, hassasça tıraş eder
  • Kusursuzca kayar, hassasça tıraş eder
  • Kusursuzca kayar, hassasça tıraş eder
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kusursuzca kayar, hassasça tıraş eder
  • Kusursuzca kayar, hassasça tıraş eder
  • Kusursuzca kayar, hassasça tıraş eder
  • Kusursuzca kayar, hassasça tıraş eder
  • Kusursuzca kayar, hassasça tıraş eder
  • Kusursuzca kayar, hassasça tıraş eder
  • Kusursuzca kayar, hassasça tıraş eder
  • Kusursuzca kayar, hassasça tıraş eder
  • Kusursuzca kayar, hassasça tıraş eder
  • Kusursuzca kayar, hassasça tıraş eder

Üretimden kaldırıldı

Shaver series 7000Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

S7310/12

4.1
| (24) İncelemeler | 86% bu ürünü tavsiye ediyor

1 ödül

Kusursuzca kayar, hassasça tıraş eder
Philips 7000 serisi cildinizi tahriş olmaya karşı korur. Sürtünme önleyici kaplamalı SkinGlide halkalar, tıraş makinesinin cildinizde kolay biçimde kaymasını sağlar. Bıçaklar 3 günlük kirli sakalda bile yakın bir tıraş sağlar ve cildi korur.
Tüm avantajları görüntüleyin

Hassas ciltler için Philips'in 1 numarası*

Kusursuzca kayar, hassasça tıraş eder

  • SkinGlide Halkaları

  • GentlePrecisionPRO Bıçaklar

  • SmartClick hassas düzeltici

Pürüzsüz kayma için sürtünmeyi önleyen kaplaması ile SkinGlide halkalar

Pürüzsüz kayma için sürtünmeyi önleyen kaplaması ile SkinGlide halkalar

Mikrosfer kaplamalı sürtünme önleyici SkinGlide halkalarıyla daha rahat bir tıraş deneyimi yaşayın. Binlerce ufak, cam benzeri yuvarlak küre; tıraş makinesi ile cilt arasındaki sürtünmeyi ve cilt direncini azaltır. Bu sayede tıraş makinesi pürüzsüz ve kolay bir şekilde kayar ve cildi tahriş olmaya karşı korur.

Bıçaklar cildi korur ve 3 günlük kirli sakalda bile yakın bir tıraş sağlar

Bıçaklar cildi korur ve 3 günlük kirli sakalda bile yakın bir tıraş sağlar

Güncellenmiş kesme sistemimiz, cildinizi değil sadece kılları kesmenizi sağlayacak cilt koruma teknolojisine sahiptir. V şekilli bıçaklar, 3 günlük kirli sakallarda bile yakın ve pürüzsüz bir tıraş için cildi bıçaklardan uzaklaştırır.

5 yönlü oynar başlıklar daha az basınç uygulayarak yüz hatlarınızı takip eder

5 yönlü oynar başlıklar daha az basınç uygulayarak yüz hatlarınızı takip eder

Tıraş makinesi başlıklarımız, hassas bir şekilde yüz ve boyun bölgesindeki tüm hatları takip ederek kolayca 5 yönde esner. Daha yakın bir tıraş için daha az basınç uygulamanız gerekir ve cilt tahrişi en aza indirilir.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Ödüller

  • Award image AWARD-612378

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.1

5 üzerinden

24

İncelemeler

86%

bu ürünü tavsiye ediyor

2

19/08/2020

Türkiye

Türkiye

Harika

Bu üçüncü nesil Philips traş makinam. Hepsi de gayet güzeldi. Bu cihaz ise gerek hızlı şarj olması gerek ergonomik yapısı ve hafifliği ile hepsinden öte bir cihaz.

Avantajlar

Hızlı şarj, ergonomik yapısı.

Dezavantajlar

Yok.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 7000 S7510/41 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 7000 S7510/41 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

01/08/2019

Türkiye

Türkiye

beğendim

Beklentilerime cevap verdi ve beğenerek kullanıyorum

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 7000 S7710/26 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 7000 S7710/26 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır

18/08/2018

Türkiye

Türkiye

Harika

Harika bir ürün herkese tavsiye ederim kullanimi olsun temizligi olsun sinek kaydi tras yapiyor valla

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 7000 S7510/41 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 7000 S7510/41 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Feragatnameler

  1. Hassas ciltler için Philips'in 1 numarası* - diğer Philips tıraş makinelerine kıyasla

  2. Önceki Philips modeline göre, test edilen erkeklerin %90'ında sürtünmeyi azaltmıştır - 2014 yılında Hollanda'da test edilmiştir