5 yönlü oynar başlıklar daha az basınç uygulayarak yüz hatlarınızı takip eder

Tıraş makinesi başlıklarımız, hassas bir şekilde yüz ve boyun bölgesindeki tüm hatları takip ederek kolayca 5 yönde esner. Daha yakın bir tıraş için daha az basınç uygulamanız gerekir ve cilt tahrişi en aza indirilir.